Yo pedí que Collado reparara daño para salir: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que él mismo sugirió al abogado Juan Collado reparar el daño millonario ante la Fiscalía General de la República (FGR), para poder salir de la cárcel.

Aunque aseguró que no ha tenido injerencia en el proceso contra el litigante -procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero-, reconoció que hizo un planteamiento, pensando en la familia del acusado y, también, en el ingreso de ese dinero a las arcas públicas.

"Nada más la recomendación, por la familia, creo que hasta me mandaron una carta o algo así. Me llegó, en su momento, un planteamiento de que querían llegar a un arreglo o algo así, entonces mi respuesta fue: en la Fiscalía reparen el daño", dijo.

"Creo que todavía hay en Hacienda un planteamiento sobre eso, porque se trata de una institución financiera. Una devolución de recursos de lo que él supuestamente desfalcó o tiene en el extranjero, para proteger también a los clientes. Pero yo sí creo que, si hay reparación del daño, ayuda, además, nos apoya a nosotros porque entran ingresos, entran ingresos al Gobierno".

A pregunta expresa, el Mandatario federal consideró que la propuesta a Collado sigue en pie e incluso reconoció que el planteamiento está en manos del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien ordenó informar sobre el caso.

- ¿Sigue en pie ese ofrecimiento para Collado?

"Yo diría que sí, que devuelvan el dinero; lo mismo el señor de Pemex, Lozoya, que devuelvan el dinero, eso es lo más importante y también va a haber un castigo, pero se toma en cuenta que ya se reparó el daño.

"En todos estos casos mi planteamiento ha sido el que se procure la reparación del daño, que devuelvan el dinero, para ser claros. Si hay pruebas de que hubo desvío de recursos, independientemente del castigo jurídico o legal que deben recibir estas personas, que se tome en consideración la devolución del dinero es lo que he recomendado", respondió.

Durante su conferencia matutina, el Presidente explicó que Collado podría beneficiarse de un mecanismo similar al que se ofreció a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien deberá pagar, en varias exhibiciones, unos 200 millones de dólares, por concepto de reparación del daño.

En este caso, el acuerdo con Ancira fue producto de una negociación con la FGR, quien persigue al empresario por la venta a Pemex, a sobreprecio, de una planta chatarra de fertilizantes.

En este contexto, pidió a Collado no dejarse mal aconsejar por sus abogados y entregar el dinero.

"Cuando este señor Ancira ya había firmado que iba a devolver 200 millones de dólares, de repente declaró que no iba a devolver nada y desde aquí yo, de manera abierta, franca, le recomendé que no les hiciera caso a sus abogados o a la gente que le ofrecía apoyo, pensando de que así no iba a pagar nada, que no hay cosa más importante en le vida que la libertad y la conciencia tranquila", refirió.

"Afortunadamente entendió y ya dio el primer abono de 50 millones. Pues es lo mismo que le diría al señor (Collado). Si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño, que repare el daño y que busque un acuerdo, eso es lo que yo le recomendaría".

¿Y Scherer?

Por otro lado, el Presidente se pronunció a favor de que se investiguen las acusaciones sobre presunta extorsión, realizadas contra un grupo de abogados, incluido su ex Consejero Jurídico, Julio Scherer.

- ¿Qué le diría a Scherer?, se le preguntó.

"Que se aclare y que el que nada debe, nada teme y el Fiscal debe de actuar en función de las pruebas que tenga, pero no se puede señalar a alguien si no hay pruebas", expresó.

López Obrador rechazó que Scherer haya renunciado a su cargo en Presidencia, como consecuencia de las pesquisas de la FGR.

Según dijo, su salía obedeció a las diferencias que mantenía con la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien también dejó el Gabinete.

- ¿La renuncia de Scherer está vinculada a este caso?

"No, no, no, no, no hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada".

- ¿Dejó la Consejería por este caso?

"No, es que no había buena relación con la Secretaria de Gobernación, no tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con Gobernadores, incluso con el Poder Judicial, con la Fiscalía, porque hay asuntos de Estado.

"Necesitaba yo a una gente como Adán (Augusto López) para resolver y buscando los equilibrios, pues se decidió también lo de la Consejería Jurídica, para resolver problemas".

Ayer, REFORMA reveló que, desde la cárcel, el abogado Juan Collado denunció ante la FGR al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a tres abogados y un operador financiero presuntamente vinculados al ex funcionario por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.

De acuerdo con el documento, el ex funcionario -a quien AMLO ha considerado como su hermano- ofreció la excarcelación a Collado a través de un acuerdo reparatorio.

Sin embargo, de manera simultánea, un grupo de abogados - socios de Scherer en un despacho- le pidió vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.