‘Yo traté de ayudarla, pero no estaba en sus cinco sentidos’: taxista que dejó a Debanhi

El taxista de plataforma señalado por el papá de Debanhi Escobar Bazaldúa como la persona que la acosó y por eso la joven se bajó de la unidad por el Motel Nuevo Castilla, aseguró que en ningún momento cometió esa acción por el contrario trató de ayudarla ante las malas condiciones en las que se encontraba.

“Nunca pensé en estar en esta situación, no le debo nada a nadie”, dijo Juan David Cuéllar, el trabajador del volante.,

En una entrevista que concedió a una televisora de Nuevo León comentó que él quiere que se sepa la verdad porque la acusación que le están haciendo es muy grave.

Relató lo que le tocó vivir esa noche con la joven de 18 años y sus amigas que lo contactaron para que las recogiera en una fiesta de San Nicolás y de ahí las llevó a Escobedo, en donde más tarde subió sólo a Debanhi.

Relató que en un momento del trayecto la chica le pide que pare y se baja de la unidad, que es cuando él tomó la foto que se viralizó.

“Yo traté de ayudarla, pero la chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, no estaba en sus cinco sentidos; por sus palabras no hilaba las oraciones no tenía una plática concisa. Incluso grabé un audio en donde incluso hablaba de cosas que ni siquiera habíamos platicado”, relató.

Añadió que ha colaborado con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desde que se le solicitó y ellos tienen en su poder su aparato celular.

Taxista grabó audio

De acuerdo el taxista Juan David Cuéllar, la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se encontraba en muy malas condiciones y no podía hilar palabra por lo que él grabó un audio que le mandó a un amigo de la situación que estaba viviendo con su pasajera.

El trabajador del volante, quien recogió con su unidad a Debanhi en una quinta de Escobedo ofreció una entrevista a una televisora local en la que aseguró al presentador Luis Padua, que la chica hacía referencia a cosas que ni habían hablado.

“Yo no la conocía y me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo, yo le preguntaba por su domicilio y ella sacó otras cosas”, compartió.

Aclaró que no grabó el audio por nada en especial sino porque habló con un amigo de lo que estaba experimentado con la chica.

“Oye, traigo esta chava, me está hablando de una verdad, me hablaba de una verdad y yo le preguntaba”, expresó.

También comentó que la chica le dijo que sus papás eran abogados.