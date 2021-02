Youtuber mexicano rifa sus coches para comprar tanques de oxígeno

Ciudad de México

Scott Adrián Moreno, mejor conocido como el youtuber Scott Traveling, tomó la decisión de rifar sus dos coches para así poder comprar tanques de oxígeno y ayudar a pacientes que tienen covid y los necesitan.

A través de su cuenta de Facebook, Scott señaló que no lo importan las críticas, pues para él lo importante es ayudar a los enfermos.

"La situación está muy ‘culey’, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio, así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos, ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”

"Y sé que me van a criticar por las rifas, pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas”

Por otra parte, destacó que no lo hace por negocio y que se siente intranquilo por ver a todas las personas que han perdido seres queridos a casua del covid.

En otro video, publicado en Instagram, apuntó que ya los tiene comprometidos con cierta gente, y que ‘esas personas se los van a prestar a otras personas”

Finalmente, el guanajuatense se mostró sorprendido por la cantidad de personas que todavía no creen en el Covid.

Fuente: www.excelsior.com.mx