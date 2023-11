Zafarrancho en San Lázaro por fondo para Acapulco

Con su mayoría, Morena rechazó discutir la propuesta de un fondo para Guerrero.

Inconformes, los diputados de la Oposición exigieron repetir la votación.

La bancada morenista se negó a que hubiera una votación en el tablero de las reservas que presentó el coordinador del PAN, Jorge Romero.

La conducción de la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, provocó fricciones con los diputados de la alianza del Frente Amplio por México por no concederles la petición de una votación en el tablero.

En la propuesta de Jorge Romero, se planteó un recorte a las mega obras del Gobierno federal, quitar recursos al IPAB y poner candados a los excedentes petroleros para poder crear la bolsa específica para Guerrero.

Desde la tribuna, Romero pidió que su propuesta fuera votada en el tablero.

Luego de que fue rechazada a mano alzada, por la mayoría de Morena y partidos aliados, se generó la trifulca.

Los coordinadores de la Oposición argumentaron que había duda de la votación y solicitaron que hubiera la votación nominal vía el tablero.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, argumentó que del lado de Morena hubo diputados que votaron a favor de la reserva y que por ello había dudas.

"Hay duda y pido que se abra el tablero", solicitó.

El vicecoordinador del PAN, José Elías Licha, también pidió que se repitiera la votación mediante el tablero electrónico.

Recordó que el reglamento establece que puede haber la repetición de una votación si es impugnada por un grupo parlamentario, lo cual -dijo- ya hizo el PRI y el PAN lo apoyaba.

"Exigimos que se abra el tablero", expresó.

Gerardo Fernández Noroña acusó que la propuesta del PAN era demagogia.

"Mientras la mayoría ha donado un mes de dieta, la Oposición no ha dado ni un saludo a la gente de Guerrero", lanzó Noroña.

Y argumentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es ilimitado el presupuesto que se destinará a Guerrero.

Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, exigió a Marcela Guerra que atendiera su solicitud e incluso le pidió que no fuera "facciosa" a favor de Morena.

"Es claro 'o sea impugnada (la votación) por un grupo', yo impugno, no sea facciosa y no se deje presionar, y demagogia es dar un mes de sueldo y no dar 300 mil millones para Guerrero; voten con el pueblo una vez en su vida", reclamó el perredista.

Marcela Guerra dijo que la facultad de conteo la tiene la figura de la secretaria de la Mesa Directiva y ella, la morenista Brenda Espinoza López, dijo que la mayoría votó en contra de la propuesta.

"La duda no persistió, así son las cosas", dijo tajante Guerra, por lo que los morenistas gritaron "presidenta", pero generó el reclamo y enojo del coordinador del tricolor.

La presidenta de la Mesa pidió seguir con el debate, pero los legisladores del Frente tomaron la tribuna antes de que llegara la morenista Lidia García Anaya, de Morena.

Moreira insistió en que una parte de diputados de Morena y del PT votaron a favor de Guerrero.

"Ustedes lo vieron, es mejor que haga receso y cheque las cámaras del recinto, porque se lo comento, cuando yo suba voy a pedir que se elimine el Fobaproa, y voy a pedir tablero, y pido secretario (de Asuntos Parlamentarios) que guarde la neutralidad, usted sabe que tenemos la razón, guarde la neutralidad o vamos a tener otra serie de impugnaciones", advirtió Moreira.

Guerra Castillo intentó seguir con la sesión y pidió orden, sin conceder nada a la Oposición.

Diputados del Frente Amplio por México gritaban "Guerrero, Guerrero", y los de Morena corearon "Es un honor estar con Obrador".

Diputadas de Morena y PT también subieron a la tribuna y fue cuando surgió el zafarrancho.

La morenista Reyna Celeste primero hizo a un lado al panista Éctor Jaime Ramírez para abrirse paso y luego empujó a Soraya Álvarez, también del PAN, que estaba atrás de la otra diputada de Morena, Brenda Espinoza, que resguardaba el micrófono para su bancada.

También participaron en los empujones la petista Karina Rojo, la morenista Beatriz Rojas y la panista Martha Romo.

Guerra declaró un receso mientras diputados intentaban parar la agresión entre las legisladoras.

Lixa fue por la diputada Soraya Álvarez para evitar más agresiones.

Guerra pidió a los coordinadores una reunión para resolver el problema.

El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, consideró que Marcela Guerra perdió el control de la sesión, presionada por la dificultad de los temas que se ven en la tribuna.

Dijo que esperaba que no hubiera mala fe en dicha conducción.

Hasta ahora, sigue el receso en el Pleno, pero la tribuna ya fue liberada.

Ciudad de México.-