'Zaldívar quiere quedar bien con Dios y el diablo'

Ciudad de México— La consulta extraordinaria que impulsa entre los Ministros el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, es marrullera y tramposa y es alentada con el ánimo de quedar bien con Dios y con el diablo, reprochó el senador morenista Germán Martínez.

En medio del rechazo que priva entre litigantes y miembros del Poder Judicial al "regalazo" para extender el mandato de Zaldívar de cuatro a seis años, el presidente de la Corte presentó ayer cinco preguntas que deberá responder el Pleno del máximo tribunal.

"Esta consulta es una consulta tramposa, marrullera, de abogado que no quiere dar la cara para decir 'no acepto los 22 meses de exceso'", sostuvo el abogado michoacano.

En opinión de Martínez Cázares, el Ministro Zaldívar debió haber formulado una única pregunta: si es o no constitucional la prórroga a su mandato de cuatro a seis años.

¿Y por qué Zaldívar no quiere dar la cara y decir que no acepta una prórroga?, se le preguntó al morenista.

"Porque quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero eso no se puede, por eso está metido en una ratonera, en un problema del que no va a salir bien librado el Poder Judicial. Para mí, el Presidente del Poder Judicial debe estar defendiendo a los jueces, y para mí el Poder Judicial no es un nido de aves rapaces en busca del dinero, para mí la mayoría de los jueces son decentes.

"Yo dudo de la eficacia de la consulta para declarar inconstitucional una ley. Estas consultas las resuelve el Pleno pero cuando se suscitan problemas dentro del Poder Judicial con motivo de interpretar o aplicar algunos artículos de la Constitución, no de una ley", comentó.

Germán Martínez saludó el hecho de que el Ministro Fernando Franco, decano de la Corte, sea el responsable de elaborar un proyecto de sentencia.

"Confío en el Ministro Fernando Franco por dos motivos: porque él estaba en contra de ampliarle el mandato al Gobernador (Jaime) Bonilla y porque él votó en contra de ampliarle al Magistrado Vargas, el 'magistrado billetes', el regalazo que le dio (el senador Emilio) Gamboa y el PAN en la legislatura del sexenio pasado.

"Confío en la ponencia del Ministro decano, pero Zaldívar ha enredado las cosas de tal manera por querer quedarse en la presidencia y que no lo critiquen, por querer ser presidente del tribunal constitucional que tiene cinco millones anuales de presupuesto", finalizó.