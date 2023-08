Zoé Robledo declina ir por Chiapas; se queda en el IMSS

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el director del IMSS, Zoé Robledo, no va por la Gubernatura de Chiapas, pues le ofreció quedarse al frente del instituto hasta el final del sexenio.

En conferencia, el Mandatario señaló que el funcionario lo buscó la semana pasada para comentarle que no quería abandonar el proyecto del IMSS-Bienestar.

"Zoé Robledo es muy querido en Chiapas y tiene posibilidades. Zoé me buscó, que le urgía mucho hablar conmigo y me fue a decir que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud".

El tabasqueño dijo que, tras la noticia, le dio un abrazo a Robledo.

"Uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación. Y no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales. Entonces me dio muchísimo gusto".

El Jefe del Ejecutivo dijo que Robledo tenía posibilidades de competir por la Gubernatura, pero prefirió quedarse en su proyecto.