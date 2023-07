“A las vencidas”

En la “mañanera” del viernes pasado el presidente López Obrador informó de la próxima emisión de un decreto para incrementar (de nuevo) los aranceles aplicados a la importación y de maíz; por las razones que sean aún no lo ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La suscripción y entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual puede considerarse el modelo de la normativa de los tratados internacionales en la lógica “neoliberal” fue firmado y puesto en vigor por Peña Nieto y reconocido por el presidente como el instrumento que garantizaba las relaciones económicas y comerciales con el mercado más grande e importante del mundo”. Siguiendo la trayectoria de los tratados comerciales con los socios de América del Norte los intercambios a su sombra han situado a nuestro país como el principal socio comercial de Estados Unidos, además, en el caso del T-MEC, ha servido para que empresas e inversionistas extranjeros orienten sus inversiones en sustitución de los destinos asiáticos, aprovechando las ventajas que brindan la situación geográfica y la relación normada con EU y Canadá. Como en ninguna otra región del mundo la integración interindustrial es tan profunda que resulta artificial referirse a sectores industriales nacionales. El T-MEC coloca potencialmente a México como el más grande beneficiario del proceso de relocalización industrial (nearshoring) en marcha.

Según Mateo Diego-Fernández y Kenneth Smith Ramos: “Uno de los sectores más beneficiados por el Tratado es el agroalimentario. Tan sólo en 2022, el comercio entre México y EU alcanzó 72.5 mil millones de dólares, con un importante superávit a favor de México. Además, nos complementamos perfectamente: EU es el principal destino de nuestras frutas, hortalizas, cerveza, tequila, aguacate, tomate y carne de res. Ellos, a su vez, nos venden maíz y sus derivados, soya, carne de cerdo, así como granos y oleaginosas, entre otros productos. Es en este sector donde más ha crecido la demanda de EU”. Las actuales condiciones factoriales con que cuenta el país permiten asumir que México se encuentra en la posibilidad de aprovechar la oportunidad. Como es obvio, la conveniencia mayúscula del T-MEC en materia agropecuaria vale tanto para México como para Estados Unidos [de los autores citados se asumen varios planteamientos].

Sin embargo, abundan las medidas por ambas partes que obstaculizan o ponen en cuestión la viabilidad de los objetivos del Tratado en los rubros más exitosos. Específicamente se pueden citar, a manera de ejemplo: medidas en proceso como revivir las normas de etiquetado de origen de carne (declaradas ilegales por la Organización Mundial del Comercio); intentos para restringir la importación de ganado bovino de Nuevo León, y no cesan los intentos por imponer aranceles estacionales a las frutas y hortalizas mexicanas, lo cual México rechazó durante la negociación del T-MEC. En el ámbito estatal, California propone exigir que los productores de pollo y huevo, cerdo y res utilicen superficies mucho mayores para la crianza, argumentando el “bienestar animal”, lo cual de tener efecto normativo encarecería de manera significativa las exportaciones a dicho estado.

En contrapartida el gobierno federal mexicano, no se queda en intenciones: el Ejecutivo Federal se ha manifestado particularmente enfático en contra de los pesticidas y la biotecnología agrícola, suspendiendo la autorización que se había dado por varias décadas al algodón, canola, soya y maíz genéticamente modificados. En el caso del maíz, el gobierno federal se ha propuesto a) prohibir su uso en la producción de harina de maíz y tortilla; b) sustituirlo gradualmente para la alimentación animal; c) imponer el pasado 23 de junio, cuantiosos impuestos a la importación y exportación de maíz blanco (DECRETO por el que se modifican diversos ordenamientos jurídicos relativos a los aranceles aplicables al maíz blanco). No está por demás aclarar que el valladar impositivo afecta a las exportaciones e importaciones de diversos países, de los cuales, por su volumen importado, el menos importante es Estados Unidos y en cuanto a las exportaciones, aunque orientadas principalmente al mercado estadounidense son circunstanciales y de poca importancia. El tema se analizó en el artículo de la semana previa.

Independientemente de la relevancia de los recientes aranceles y el anuncio del presidente el pasado viernes para incrementarlos, sí la tiene y muy significativa por dos principales motivos: Estados Unidos ha presentado a las autoridades mexicanas reclamos formales sobre las restricciones al maíz transgénico, entre otros temas de controversia en el marco del T-MEC; y el jueves y viernes venideros se efectuará en Cancún una reunión trilateral entre las autoridades de comercio de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México. Seguramente esos días abundarán las noticias sobre los resultados y sus expectativas. De no resolverse los desacuerdos, el T-MEC dispone de varias instancias para resolverlos. Entre ellos: comités y grupos de trabajo sobre el comercio agropecuario, biotecnología y medidas sanitarias, entre otros; diálogo institucional permanente a nivel de los funcionarios responsables de la gestión comercial a través de la Comisión de Libre Comercio; y en última instancia, a nivel de jefes de Estado en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Por último, si no resuelven los desacuerdos mediante el diálogo, se puede recurrir al capítulo de solución de controversias del T-MEC, que ha funcionado satisfactoriamente para todas las partes. Claro, recurrir a este mecanismo entraña lapsos significativos y en el ínterin los problemas en sus diversas dimensiones pueden agudizarse y retroalimentarse.