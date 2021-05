“Los otros datos” que no quieren que se conozcan

Los otros datos, eso de los que nadie habla oficialmente son los más importantes, son los que pocas veces llegan a la gente sobre todo en plenas campañas electorales.

La ejecución del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cájeme, Sonora, Abel Murrieta, es un recordatorio de que las cosas no van bien en materia de seguridad.

Según el Indicador de Violencia Política Etellekt, del 7 de septiembre del 2020 al 13 de mayo del 2021 se han registrado 563 hechos violentos contra políticos y candidatos con un saldo de 83 asesinados, incluyendo 32 aspirantes.

Nada se dice de los que son amenazados, porque generalmente no hay denuncias pero de que son amenazados también lo son, esa es la verdad.

En violencia e inseguridad ahí también están los otros datos, increíbles y lo peor es que parece que ya nos acostumbramos: en dos años más de 70 mil homicidios, liberación de narcotraficantes, y dato curioso, justo cuando anuncian que hay más despliegue de la Guardia Nacional.

La indiferencia ni se diga, minimizando los feminicidios y la violencia contra las mujeres, recortando presupuestos en materia de atención a la salud, apoyo a candidatos acusados de violación no con una denuncia si no con varias, etc.

En obras ni se diga, no concluidas, la construcción del nuevo aeropuerto todavía sin el aval de la International Air Transport Association (IATA) y a pesar de los argumentos profesionales para rechazar el proyecto por inviable.

Tan mal están las cosas que la pista remodelada que se inauguró en el Santa Lucía, ya existía desde hace 70 años en la base militar que lleva ese nombre. Los costos del nuevo aeropuerto de Santa Lucía son por 260 mil millones de pesos, 89 mil más de lo planeado, y a lo que hay que sumarle los 171 mil millones de pesos por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM). Se pagan multimillonarias sumas por uno que siempre no se va a construir y por otro que dicen los que saben, no va a servir.

La refinería de Dos Bocas igual, 166 mil 760 millones de pesos, irregularidades en la asignación de 27 contratos a 23 empresas por más de 20 mil 490 millones de pesos, en un predio con riesgos de inundación marina y fluvial.

Un Tren Maya de 139 mil 156 millones de pesos, pero que según expertos costará entre 480 mil millones y un billón de pesos, todo sin estudios de viabilidad e impacto ecológico para preservar la reserva ecológica de Calakmul.

El gasto público de 2019 a 2020 en béisbol fue de 1 mil 723 millones de pesos, recursos con los que, por cierto, se podrían comprar casi un millón de vacunas.

El medio ambiente en el olvido, no importa, violación de acuerdos internacionales como el de parís, abandono a la estrategias de energías limpias, mejor los combustóleos, el diésel y para eso lo mejor, dejar fuera las inversiones porque no son necesarias.

En educación, la apuesta son las universidades “Benito Juárez” de las que se sabe, no cumplen con las reglas más mínimas que ordena la misma Secretaría de Educación Pública para poder otorgar títulos con validez, no hay datos de cuántos alumnos, se desconoce el mecanismo y criterios para la selección de estudiantes.

Se desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, desaparecieron el INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa), vaya, si eliminaron las guarderías, porque no eliminar el presupuesto a las Escuelas de Tiempo Completo.

En turismo eliminaron los apoyos a las PYMES, el CPTM para la promoción turística y el programa de Pueblos Mágicos, además crearon el impuesto al turismo en algunas zonas.

Se olvida que en materia de salud vaciaron 33 mil millones de pesos que eran para la atención de enfermedades catastróficas como el cáncer, cuidados intensivos neonatales, enfermedades metabólicas, infectocontagiosas como el VIH/SIDA, infarto agudo al miocardio, la hepatitis, entre otras.

Los datos ahí están, pero de esos casi nadie habla, o cuando se habla se alega “compló” por parte del Gobierno federal.

Mucha muerte, mucha indiferencia, mucha desatención, por eso hay que votar, que gane el mejor pero hay que votar, porque de no hacerlo, los otros datos, los de la catástrofe, nos pueden alcanzar alcanzar a todos.