“Nayo Revilla”, deportista, político, maestro y chihuahuense ejemplar

/ Leonardo “Nayo” Revilla Romero, ícono del deporte y la educación en Chihuahua (Foto: APCUCh). / Nayo Revilla, impulsor en la construcción de la Ciudad Deportiva durante la administración estatal del ingeniero Fernando Foglio Miramontes (Fototeca INAH-Chihuahua). / Construcción del gimnasio señorial que hasta el año de 1959 sería bautizado como "Nayo Revilla" (Fototeca INAH-Chihuahua).

Era el 15 de noviembre de 1958 cuando la ciudad de Chihuahua, la comunidad estudiantil y el profesorado de la Escuela de Artes y Oficios, recibían una triste noticia que tenía que ver con el fallecimiento de uno de los directores más queridos de la escuela, sí, moría don Leonardo “Nayo” Revilla uno de los mejores hijos que ha tenido el estado de Chihuahua, quien se adelantaba en el camino para siempre. Su legado se quedaba entre nosotros y sus enseñanzas se empezarían a pregonar entre amigos, conocidos y no conocidos, que sintieron con verdadero dolor el fallecimiento de tan notable personaje.

Después de haber sufrido una larga enfermedad que lo hizo sufrir durante algún tiempo, lo obligaría a tomar la decisión de internarse por el deterioro de su salud. Todo mundo estaría atento sobre la evolución, sin embargo, llegaría una lamentable noticia que caería como “bomba”. De repente saldría uno de los médicos que lo habían atendido para anunciarle a todas las personas de su íntimo afecto que Nayo, había dejado de existir cuando los relojes de los ahí presentes marcaban las 5:00 am. Todo se volvió un profundo silencio y un ambiente de asombro invadía el nosocomio. Expresiones infinitas de cariño, admiración y profunda ternura se dejaron ver y sentir hacia la persona de don Leonardo y a la familia del gran deportista y hombre de buenos sentimientos y grandes obras.

¿Pero quién fue Leonardo Revilla Romero, mejor conocido como “Nayo Revilla”? Este distinguido ser humano tuvo una infancia muy rica en valores humanos, quien siempre manifestó su amor y gusto por el deporte y no hubo prácticamente disciplina alguna en la que no le fuera reconocido su destacado desenvolvimiento. Ya desde sus años de educación primaria en la Escuela Anexa a la Normal y luego en el Instituto Científico y Literario cursando sus estudios preparatorianos, contagiaba a todo el mundo por su enorme entusiasmo y personalidad al lado de sus compañeros en las disciplinas del basquetbol y atletismo. Para la primavera de 1910, llegaría el baloncesto a la ciudad de Chihuahua cuando se contaba únicamente con la “Guay” (YMCA), que sería el recinto deportivo más antiguo pero la historia de Nayo Revilla en Chihuahua principalmente en el mundo deportivo mexicano, quedaría escrita con letras indelebles; su trayectoria, lo marcaría por sus actos en los que puso siempre el corazón y otorgó sus mejores años de vida en el engrandecimiento del deporte y no se diga de la educación.

Dentro de la "Guay" tuvo la oportunidad de ser elegido para asistir a varios cursos a Montevideo, Uruguay, país muy adelantado en la materia pero Nayo, rechazaría la solicitud porque no tenía afinidad con la fe evangelista (fue ferviente católico) y en su lugar, iría Roberto "Che" Saldívar, otra gloria del deporte chihuahuense. Sin embargo, a partir del otoño de 1921, año donde todavía se sentía en carne propia los estragos de la Revolución Mexicana que no sería motivo para que Nayo empezara organizando el primer equipo de basquetbol que representaría a Chihuahua en un campeonato nacional. Para 1922 se celebraría el primer partido oficial, imaginemos que privilegio para todos nosotros saber que este ilustre hombre haya sido pionero en esta rama del deporte estatal, en impulsarlo con toda pasión aún y con todas las situaciones económicas y sociales de aquel tiempo. Fue además el fundador de la Confederación Deportiva Mexicana en 1932, lo que le permitió ser reconocido como uno de los hombres con mayor interés por impulsar el deporte ráfaga.

Meses después y para el invierno de 1933, sería nombrado Presidente de las Asociaciones Deportivas de Béisbol y Basquetbol en el Estado de Chihuahua, lo que lo impulsó a iniciar los campeonatos nacionales de segunda fuerza, ayudando indiscutiblemente al deporte chihuahuense a salir del letargo en que se encontraba, después de diversas crisis sociales padecidas en el país en aquellos años. Gracias también a esa incesante inquietud que lo caracterizaba, trabajó de manera importante en las gestiones ante el general y gobernador de Chihuahua, don Rodrigo M. Quevedo Moreno (1932-1936), para la construcción de un gimnasio en beneficio de los jóvenes. El gobernador estudió el proyecto y en pocas semanas el general no dudó de esta importante propuesta que sin duda, sería de beneficio de todos por lo que se hizo realidad la construcción del gimnasio que llevaría el nombre del general Quevedo: gimnasio “Rodrigo M. Quevedo”, el primero en su tipo que existió en el estado de Chihuahua.

A Nayo se le empezarían a ver otras facetas distintas al deporte por lo que se involucraría en la política de nuestro Estado y después de una lucha incansable, lograría llegar a ser diputado al Congreso local en la XXXIV Legislatura el 16 de septiembre de 1930 al 15 de septiembre de 1932, donde pudo lograr importantes gestiones en beneficio de los chihuahuenses. Dos años pasarían y gracias a su iniciativa e inquietud por mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el deporte, le permitiría ser nombrado como director en el verano de 1932 de la Escuela de Artes y Oficios, puesto que ocuparía hasta 1954 y donde se le reconocería de manera tangible su labor en pro de los muchachos para que recibieran una educación de calidad en varias disciplinas técnicas que ofrecía dicho centro de estudios, siendo uno de los directores más longevos de esta noble y desaparecida institución educativa.

Junto a su actividad de director de la Escuela de Artes y Oficios, empezaría también una lucha que iría encaminada a la formación de un nuevo sindicato que beneficiaría a un sin número de trabajadores que desempeñaban sus actividades dentro del Gobierno del Estado y no tardaría mucho ya que para mayo de 1938, iniciaría un movimiento con el firme propósito de unificar a los trabajadores y defender sus derechos laborales, por lo que el 12 de septiembre de ese mismo año se constituiría el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua, siendo Luis Alcalde Baca su primer Secretario General de la recién creada organización. Ante esta realidad, Nayo Revilla empezaría a ser un verdadero ícono en las páginas noticiosas de los medios de comunicación existentes en aquel momento.

Pero sus inquietudes no cesaban y su afán por engrandecer al deporte local y estatal lo obligaron a tomar la decisión de gestionar ante el Gobernador del Estado el ingeniero Fernando Foglio Miramontes (1944-1950) y proponer un proyecto encaminado a beneficiar de manera permanente a los chihuahuenses, este proyecto sería la construcción de un complejo deportivo que daría un cambio sustancial al desarrollo de la ciudad que cambiaría la perspectiva del deporte de aquel entonces, por lo que el gobernador se echó a cuestas y a costos la difícil tarea de hacer estudios de factibilidad, por lo que designaría a Nayo como director de aquel proyecto. Revilla no esperó más y de inmediato se puso a trabajar encaminándose a Estados Unidos a comprar los cipreses que ahora se yerguen altos en toda la Ciudad Deportiva.

Colaboró en la forestación de la Ciudad Deportiva y participó en la contratación de proyectistas para la construcción del que sería el “Estadio del Discóbolo”, personaje de la Magna Grecia a quien el pueblo asoció jocosamente con Rafael "El Gitano" Revilla, hermano de Nayo y el cual, también llegaría a tener un sitio importante en la gloria del deporte estatal, junto a las canchas, alberca y el señorial gimnasio que hasta el año de1959 sería bautizado como "Nayo Revilla". Entre otros de sus logros en el ámbito deportivo, se contaron el de haber sido el creador de los campeonatos de basquetbol de segunda fuerza en todo el país; fue de los fundadores de la Confederación Deportiva Mexicana y el jerarca máximo durante muchos años de la Asociación Estatal de Basquetbol. Esta crónica continuará.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. "Nayo Revilla", Deportista, Político, Maestro y Chihuahuense Ejemplar, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos.

