“Unid@s” ¿En favor de quién?

Entre 2007 y 2018, los grandes empresarios, aquellos que siempre fueron amigos (no todos, sólo algunos) de los presidentes y funcionarios de Gobierno en turno, dejaron de pagar $413,000,000,000.00, sí, como usted lo lee: 413 mil millones de pesos, según informó el SAT en el año 2020.

Cantidad que Calderón y EPN le perdonaron a los empresarios y que usted sabe todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero, si se hubiera invertido en infraestructura, salud, educación, policías, maestros, escuelas, o apoyos en becas como ahora lo hace AMLO (tal vez por eso es la molestia porque ahora ese dinero se les da a los mexicanos de a pie y no a ellos). Y es que esa cantidad significa 100 veces lo que Juárez gasta en todo un año.

Pero no sólo eso, no es que año con año esa enorme cantidad de dinero se haya condonado o distribuido en un plan equitativo, no, fue a discreción y a quienes quiso el Gobierno beneficiar, o más bien los propios empresarios que cobraron caro el apoyo que les daban. De esta manera, los años en que más se condonaron fue durante el primer año de EPN y durante el segundo y tercer año de Calderón, pues en 2013 se les perdonaron en impuestos 226 mil 381 millones de pesos, en 2008 fueron 87 mil 745 y en 2007 nada más 56 mil 859 millones.

Lo más curioso de todo es que a los empresarios que más les perdonaron esas cantidades de dinero fueron los mismos que en 2005 y 2006 lanzaron la campaña de desprestigio a nivel nacional “AMLO es un peligro para México”, cuando AMLO arrasaba en las encuestas para ser presidente de México para el periodo 2006-2012 y que finalmente por medio del fraude electoral ganó Calderón. ¿Quiénes son esas empresas? Algunas de ellas: Grupo Televisa: 20,488 millones de pesos (mdp), Grupo Banamex: 15,848 mdp, Cemex: 12,775 mdp, Grupo Carso: 10,292 mdp, ICA: 7,827 mdp, Grupo Salinas (Elektra, Banco Azteca y otras): 7,775 mdp, Grupo Inbursa: 7,344 mdp, General Motors: 6,230 mdp, Grupo Bancomer: 5,279, Alfa: 4,090 mdp.

Y usted se preguntará ¿por qué la agarraron contra AMLO?, bueno, porque AMLO en esas fechas era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con una aceptación y popularidad alta (por el buen Gobierno que realizó), y AMLO siempre dijo que en México el grave problema, además de la corrupción era la condonación de impuestos, que era lo que no permitía avanzar a México, y siempre habló de cientos de miles de millones de pesos que se robaban de México y que eso tenía que cambiar. Por eso no querían que llegara a ser Presidente de México porque sabían que lo haría y lo hizo.

Durante este Gobierno no se ha perdonado impuestos, se ha recaudado más y ha hecho que se pongan al corriente los que debían, incluso fue más allá, quedó establecido en la Constitución Federal la prohibición de la condonación de impuestos (las empresas han pagado voluntariamente al no poder establecer acuerdos con el Presidente ni los funcionarios y ante el riesgo de acciones legales por Hacienda), por citar algunos ejemplos de los que han pagado: BBVA-3,200 millones de pesos, FEMSA- 8,790 millones de pesos, IBM- 669 millones de pesos, Grupo Modelo-2000 millones de pesos, Walmart- 8,000 millones de pesos, América Móvil- 8,290 millones de pesos, Minera Fresnillo- 4,900 millones de pesos; y continúan pagando y continuarán, si MORENA sigue en la Presidencia.

Por todo esto es que esta semana lanzaron un nuevo frente llamado “Unid@s” (después del fracaso de Va por México PRI/PAN/PRD, por la corrupción puesta al descubierta del líder del PRI), un nombre que al fin les queda bien porque al fin se han destapado (antes se llamaron Sí por México y después Va por México). Su objetivo: derrotar a AMLO y MORENA. Está conformado por políticos y personajes que siempre estuvieron en buena posición con EPN y Calderón,, encabezados todos por dos empresarios, declarados abiertos opositores a AMLO: Claudio X. González (quien cínicamente a través de sus empresas lideró la organización Mexicanos contra la corrupción en los sexenios de más corrupción y que era cercano y amigo de Calderón y EPN) y Gustavo de Hoyos, líder empresarial que encabezaba COPARMEX y sigue representando a empresas. Pura élite política, empresarial y pseudo intelectual.

Tanto Gustavo de Hoyos como Claudio X. González son los que durante todo el sexenio han hecho y solicitado que el PRI/PAN Y PRD (Ahora MC) se unan para derrotar a MORENA. ¿Usted para qué cree y en favor de quién? Si usted ve sus objetivos todo radica en quitar a MORENA del poder porque dicen que le hace daño a México, ¿de veras?, no se dan cuenta que no se dan cuenta y que ese discurso no permea y no permeará en la población porque la gran mayoría sabemos para qué quieren volver al poder. Unidos aglutina a quienes han perdido el poder y las influencias para beneficiarse. Y sin querer queriendo ellos le han dado la razón a AMLO: son un grupo, muy diferente a él, por eso no lo toleran ni a su forma de gobernar, porque ya no los beneficia a ellos sino a los mexicanos que más lo necesitan. O por qué siempre estuvieron tan a gusto con los anteriores presidentes y ahora no. ¿Usted qué opina?