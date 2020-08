…Que me hace tu maldad feliz

Algunas cosas las relataré como recuerdo y otras de plano como las pienso. Eran lo días previos a la caída del muro de Berlín, mi padre hacía poco que había regresado a Chihuahua de su travesía latinoamericana. Esos años ochentas en que todo me parecía tan extraño, porque en la escuela primaria todos mis compañeritos decían cosas maravillosas de los Estados Unidos, un país de gente muy decente con un pequeño Paraíso llamado El Paso donde todo era mejor y en casa escuchábamos los relatos de cómo lo marines gringos se bebían la sangre de los niños, y del pueblo guatemalteco, cada que se le ocurría.

Después de pasar una temporada de felicidad cívica En Costa Rica viendo cómo los movimientos civiles pueden ir dando forma a los movimientos democráticos y educativos, aún yo creo que el paraíso está en Costa Rica, donde no hay ejército y el cielo se vuelve azul de alas.

Luego llegó la tormenta, Nicaragua, mi padre se había acercado a las comunidades eclesiales de base que trabajaban por la liberación en Centroamérica, y allá va mi padre con sus huesos y sus carnitas a dar a una Nicaragua recién liberada y siempre atormentada, es curioso que en esos días el apoyo a la resistencia nicaragüense haya venido del Presidente López Portillo que admiraba mucho a los guerrilleros menos a los que tenía en casa. Las maestras rurales iban a las comunidades con un pizarrón y un fusil de asalto, el pizarrón lo podían dejar, el fusil no. Cuando las balas pasaron rozando muy cerca de mi padre, decidió volver a Chihuahua con la experiencia de organización campesina muy bien aprendida y el apoyo de las comunidades eclesiales alemanas y católicos holandeses.

Para realizar este trabajo se acercó a un hombre que ya empezaba a tratar de organizar campesinos en forma pacífica un tal Víctor Quintana, que resultó ser un tábano.

Antes de que iniciaran todos los movimientos guerrilleros más contemporáneos en México, entre los más destacables el EPR y el EZLN, los grupos defensores de los derechos humanos se reunieron en el seminario de Sisoguichi con apoyo económico y ecuménico para decidir lo que iba a ser entonces el mayor problema de las organizaciones de derechos humanos: Qué postura pública iban a presentar ante la sociedad.

Mi padre iba regenteando un grupo de jovencitos entusiastas y enamorados de la justicia social y de muy buen diente, porque saliendo del seminario se detuvieron en el primer puesto de tacos, muchos de los gatos que hoy trabajan para Corral estuvieron ahí, y parece que ya no se acuerdan de nada. Me da pena pensar que mi padre vivió y murió para la educación y la lucha campesina y el heredero de sus conexiones económicas y políticas fuera el traidor Víctor Quintana.

Víctor Quintana cuya profesión es dividir elecciones a favor del candidato oficial y que no desea ser gobernador porque jugando al hombre justo gana más, y cuando en el table de la política baila la de Hasta Siempre, los hombres del poder le ponen sus billetes.

Víctor Quintana no quiere, ni necesita económicamente ser gobernador, es más probable que en el último momento, decida hipócritamente: En favor de la unidad del partido, al que no pertenece porque fue expulsado de MORENA, declinar por Juan Carlos Loera; eso sí cinco minutos antes de la encuesta.

Para un hombre como Javier Corral que ha hecho del robo un acto público y de transparencia, porque a diferencia de Duarte que robaba a nuestras espaldas, Corral nos roba en nuestra cara y lo declara en la página de transparencia del estado; cenas de dos millones de pesos, ¿pues que comieron?, ¿el último rinoceronte blanco minitoy de Sumatra?

Corral es un hombre que cree en el privilegio por eso sus operadores le guardan cortesana lealtad, sueldos altos, compensaciones más altas, teléfono gratis, meten la cuenta del supermercado y la gasolina a viáticos, así son los marioantonietos de gobierno del estado.

Pero eso hay que aguantarle sus berrinches al príncipe, por ejemplo la cata de vinos donde estuvieron presentes Javier Corral y Juan Carlos Loera, donde el príncipe texano se dio gusto haciendo chistes despectivos sobre el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y para que quede claro de qué lado está la lealtad de Loera, Corral remató dándole un bachón a Loera, esas yo no las aguantaba ni en la secun.

Así el panorama electoral queda perfecto para el príncipe texano, porque lo mismo Loera que Madero le taparán todas sus chuecueras, impunidades, presuntos nexos con el narco y lo que guste.

Que si queda Cruz Pérez Cuéllar, el perseguido político de Corral, el hombre que se aferró a un clavo ardiente; Corral dormirá en la misma celda que el vulgar ladrón.

Pero como se deciden estos amarres internos, a veces como en el caso de mi padre alguien hace el trabajo y otro bribón hace los pactos, a veces son consignas de instancias internacionales, a veces una borrachera basta y en México parece que los partidos políticos han tomado decisiones por vías más que oscuras.

Durante décadas se ha manejado que grupos organizados de homosexuales en las altas esferas de la política reparten el pastel según sus caprichosos intereses. Lo malo no es la homosexualidad, no es malo que se organicen al interior de los partidos políticos, es lo deseable, no tiene nada de malo que exijan representantes acordes a sus intereses, lo que es vulgar corrupción y nepotismo, es que estos hechos ocurran en lo oscurito, no sabemos si de un escritorio o de una cama, pero de espaldas a las decisiones democráticas del partido y por condición en secrecía, sin beneficiar realmente a los muy respetables compañeros de la comunidad LGBTTTI.

Espero que Quintana deje de ser un hipócrita y Loera una mascota a la que le dan bachones, se espera de MORENA un candidato capaz de ir calle por calle, municipio por municipio, sin que le queme el sol, y que gobierne desde las cinco de la mañana, porque la vida nunca descansa, y desde luego la inclusión justa y abierta de las personas en condición de diversidad de género.

Hasta Siempre