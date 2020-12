   -El balde de agua fría con Cabada

-“Manque” Granados, lista para entrar por Maru

-Acuerdo tranquiliza las aguas del outsourcing

-Otra mentirota contada en la Ciudad de México

El sorpresivo registro de Armando Cabada cayó como un balde de agua fría sobre algunos hombros de aspirantes morenistas a la candidatura para gobernador por Chihuahua.

No se lo esperaban.

De por sí la contienda ya está complicada, con acusaciones soterradas bajo la mesa de despilfarro, uso indebido de recursos públicos e incluso manipulación de las dirigencias partidistas.

Pues ahí, sobre la Calle Chihuahua, donde se encuentran en la Ciudad de México las oficinas centrales de Morena, las que fueron casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, apareció caminando el alcalde juarense.

Muy lejos de estar perdido en la monstruosa capital del país. Sobre esa escalinata donde AMLO dio infinidad de entrevistas, caminó Cabada con un fólder bajo el brazo.

No tiene ningún problema ni impedimento para buscar el cargo. Es un simpatizante que rubricó los documentos de Morena, aceptando incluso el ya famoso y clásico no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Nada lejana su posibilidad de cautivar al morenismo, porque ha ganado dos veces en la demarcación electoral más importante del Estado. Allá está el 60 por ciento del electorado estatal.

Junto a él, dos mujeres con poca posibilidad de avanzar debido al escaso conocimiento que de ellas se tienen en las encuestas. No pintan ni de mentiritas en los principales estudios demoscópicos Bertha Caraveo y Carmen Almeida.

De los varones, Víctor Quintana y Martín Chaparro son sin duda los más débiles. Estará la contienda entre Rafael Espino, Juan Carlos Loera, Cruz Pérez Cuéllar y ahora, Armando Cabada.

El primer filtro será demoledor. Sólo cuatro de los ocho aspirantes podrán pasar a la siguiente ronda. No será nada sencilla la decisión por parte del Comité Nacional de Elecciones, más aún cuando deberán justificar la depuración, y no hay al menos públicamente ningún criterio objetivo, por lo que no sería nada descabellado ver el asunto en tribunales por la protección de derechos políticos.

Y falta la definición del género.

*

A la directora de Desarrollo Económico y alcaldesa suplente, María Angélica “Manque” Granados Trespalacios, le pidieron estar lista para asumir en cualquier momento el cargo de Maru Campos, aunque la solicitud de licencia se pospuso al alterarse los tiempos originales de su proyecto.

La separación de Maru se esperaba desde el sábado, pero la presidente municipal decidió esperar a los últimos intentos de negociación en el PAN. Entre hoy, que hay sesión de la Comisión Permanente del albiazul, y mañana que se emite la convocatoria para elegir candidatos, se habrá de determinar el rumbo que tome la aspirante a la gubernatura.

Maru fue presionada por su propio cuarto de guerra para separarse del cargo desde el pasado sábado, no por una cuestión legal sino para que pueda ocuparse del proyecto de la gubernatura. Quedarse como alcaldesa le representa tiempo completo y no le deja mucho margen de maniobra. Pero ella se negó, optó por dejar cuando menos planeado el último tramo de su gestión.

Independientemente de la embestida sistemática del gobernador Javier Corral, a la alcaldesa le da igual seguir en el cargo o separarse. En el terreno jurídico es lo mismo que siga despachando o no, porque no tiene fuero como otros a los que el mandatario estatal les quiere aplicar su obsesión justiciera-electorera.

Quedarse tampoco le implica perder la posibilidad de competir, dado que la ley no la obliga a ello antes de ser candidata. De ahí que al final, en lo que los líderes de Acción Nacional deciden entre poner orden o dejar que los afanes corralistas arrasen con las posibilidades de triunfo, haya decidido quedarse.

De cualquier forma, la alcaldesa suplente debe estar lista para caminar unas cuadras más en estos días y cambiar de una modesta oficina al Palacio Municipal.

*

El acuerdo de último momento entre los empresarios y el Presidente de la República deja en claro una sola cosa, que ni AMLO sabía el tamaño del outsourcing adentro del propio gobierno.

Cientos de miles de trabajadores en todas las áreas son subcontratados mediante empresas intermediarias que son sus verdaderos patrones.

Están distribuidos por todos lados, incluso en el mismo Palacio. Los vigilantes que cuidan ese monumento nacional hoy usado como residencia presidencial, forman parte de esa práctica laboral.

Estaríamos en presencia de una paralización inmediata del Estado Mexicano si se determina de golpe y porrazo acabar con ella, no se diga lo que ocurriría en las empresas del sector privado.

Por ello, había que llegar a un entendimiento para ir atendiendo de manera gradual la intención de que no haya intermediarios laborales, que para Chihuahua sería un golpe casi mortal, por la extendida práctica en la industria maquiladora, que utiliza múltiples formas de contratación, para efectos de planeación fiscal. No se diga para el Gobierno del Estado, que se encuentra plagado de pequeñas y grandes empresas que le dan servicio laboral a unidad central y organismos descentralizados y desconcentrados.

El acuerdo entre las cúpulas empresariales para abrir una especie de tregua, por lo pronto tranquiliza las aguas en el tema.

*

Ningún caso tenía que el gobernador fuera a la Ciudad de México a aventarse otra mentirota, y es que hay una auténtica debilidad en ello como ya habíamos anotado.

Ahora resulta que es la ciudadanía quien decide qué obras se construyen en su administración, como si no se supiera que desde su escritorio, por ejemplo, se definieron las acciones del multi anunciado Plan Estatal de Inversión.

Ni los alcaldes tuvieron real participación, si mucho, se les informó posteriormente o tal vez se consultó algún detalle, pero la decisión fue de Palacio total y completa.

Ese Comité de Obras al que se refirió el titular del Ejecutivo en su reunión con el Consejo Consultivo de la CMIC, es un órgano técnico que sigue las instrucciones que vienen de arriba.

Lejana la posibilidad de una real consulta con los sectores sociales ya no digamos a nivel municipal, al menos estatal. Cero intervención de la sociedad civil.

Irse a cortar las venas con la cantaleta de que en Chihuahua no hay decisiones caprichosas en ese tema por parte del gobernador es de risa.

El boletín CCS /10754 enviado por Manuel Igor del Castillo, el coordinador de Comunicación Social, así lo consignó, textual.

Esa intervención ciudadana es precisamente la gran ausente en decisiones de gran calado y vitales, no sólo en obra, sino, por ejemplo en el combate al Covid, donde es el capricho tipo Calígula el que manda.

*

Será el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien presente la ponencia en relación con la Controversia Constitucional planteada por el gobierno de Chihuahua en contra de la desaparición de los fideicomisos.

La elaboración del dictamen como propuesta tendría poca relevancia, toda vez que la decisión es sometida a voto colegiado.

Pero en este asunto en particular hay un morbo especial, porque Gutiérrez Ortiz Mena ha sido perseguido permanente por el mismo gobierno de Chihuahua.

Recuérdese que Corral trató con todo los medios a su alcance que dicho ministro fuera vetado del asunto de Alejandro Gutiérrez, por haber ido a la boda de la hija del abogado Juan Collado, hoy preso.

El agarrón estuvo de antología, con acusaciones mil en contra del Ministro, que ahora tendrá en sus manos un asunto en el que Presidencia de la República tiene muchísimo interés y por supuesto Corral. Por las vísperas podemos suponer el sentido de dicha ponencia.