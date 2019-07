“Cito”: Señor y perro

En términos reales, hace ya mucho tiempo que conviví con un amado perro al que llamaba “Cito”. A mis ocho años llegó a mi vida una bolita de pelo color café con leche, que mi hermana Consuelo me llevó al DF desde Guanajuato. Cuando ese pequeño ser tuvo a bien enseñarme su nariz negra y sus pequeñísimos ojos inquietos entre mis dos manos cóncavas que lo contenían por completo, me enamoró. Pronto descubrí que se podía mover, caminar y hasta correr, columpiándose graciosamente sobre sus cuatro patitas ocultas. Supe también que era un french-poodle de contaminado pedigree.

Mi mamá dijo de entrada: ¡no, no se va quedar aquí! Bien sabía mi santa madre lo que iba ser adoptar a otro miembro en la familia. Pero después de observar durante 72 horas mi felicidad sincera disfrutando a ese hermoso juguete con vida, que sólo comía sopitas de pan con leche y dormía más de lo que vivía, se doblegó, como tantas otras veces, frente a su benjamín lloroso y manipulador.

Luego de haber aceptado democráticamente al nuevo miembro del hogar, pues mis hermanas tuvieron voz y voto, la constante pregunta era qué nombre le daría su amo, o sea yo, a ese pequeño sujeto que dominaba todo mi tiempo y mi atención. Fue entonces cuando una niña de tres años de edad visitó la casa (triste es pero no recuerdo el nombre de la pequeña bautista). Lo vio, lo sintió e igual se fascinó. Su mamá dijo de pronto: ¡mira mi amor qué chiquito! y la niña pronunció en natural repetición infantil inmediata: ¡citito! ¡citito! provocando la risa de todos los presentes. Así le convocó toda aquella tarde. Y como el consentido perrito le respondió visiblemente complacido, pues que caray, no hubo más remedio que así llamarlo. --¿Cuándo y quién le cambió después ese nombre al apócope de “Cito”? Perdón, no recuerdo tanto, porque el malvado alzhaimer en los detalles de la vida de todos, comienza a fastidiarme, quiera que no--.

Cito ahora a “Señor y perro”, título de un delgado libro costumbrista del premio Nobel de Literatura de 1929, el genial autor alemán: Thomas Mann (1875-1950). Delicioso documento que cuenta el amoroso idilio entre el autor y su perro “Bauschan”, que bien debería ser leído por todo amante del mejor amigo del hombre, si es acaso que así consideran a sus amadas mascotas perrunas. Permítaseme hacer disfrutar el cálido encuentro mañanero entre el perdiguero alemán y su amo Thomas Mann:

“Instintivamente me aparto colocándome en posición de defensa contra el bólido, pues la aparente intención del animal de lanzarse contra mis piernas y derribarme, engañaría al más seguro de sí; pero en el último instante, justamente en el instante del choque, sabe frenarse y detenerse cosa que no deja de ser una prueba magnífica de su autodominio tanto corporal como psíquico; y entonces comienza en silencio cierta complicada danza de salutación en torno mío, consistente en una combinación de pataleos, en un desmedido menear el rabo (que no se limita a este órgano propiamente dicho, si no que se comunica vivamente a toda la parte abdominal y hasta las costillas) y en ciertas contracciones ondulantes de su cuerpo, sumado a ágiles cabriolas y rotaciones sobre su eje. Pero no bien me inclino y estiro la mano, de un brinco se coloca a mi lado y apretándose contra mi pantorrilla se queda estático cual una estatua. Allí permanece atravesado, apoyado contra mí, clavadas las fuertes patas en el suelo, levantada la cara hacía la mía, mirándome, mientras yo le doy unos golpecitos en la paletilla acompañándolos de cariñosas palabras… Y de repente, avanzando la cabeza y abriendo y cerrando rápidamente los labios pega un salto hacía mi cara con intención de arrancarme la nariz; pantomima que quiere ser la respuesta a mis palabras y que, indefectiblemente, me hace retroceder, cosa que también de antemano sabe Bauschan. Es una especie de beso aéreo, medio caricia, medio cuchufleta; una maniobra propia de él ya desde su tierna edad. Por lo demás se disculpa en seguida mediante meneos de cola, breves reverencias y una marcada actitud entre cohibida y alegre por la libertad que se tomó. Y luego salimos los dos al campo por la puerta del jardín”.

Para mí, con “Cito” a mi cuidado, mi vida infantil cambió diametralmente. Mi madre Alicia desde el principio me leyó la cartilla de mis nuevas responsabilidades. No sólo era jugar con una mascota, como yo creía. Al pequeño “Cito” había que darle de comer diariamente, construirle una casita en el patio, limpiar todos sus desechos, sólidos y líquidos, cuidar que no se saliera a la peligrosa calle, bañarlo semanalmente, vigilar que no hiciera estropicios en la casa. --Ah caracoles, comencé a pensar en qué diablos me había metido. Pero mi cariñoso hermano-perro bien que lo valía y lo valió durante los tres años de nuestra inolvidable fraterna relación.

Mi amigo Juan dueño es de un perro atemorizante. Compacto león guardián de su casa que aleja de su reja a predicadores y pedigüeños de todos los dioses y todas las pobrezas. Es un bello animal fuerte-grande-impresionante. Pero que es capaz de dormir junto a una gata. Juan le dice: cométala cabrón, pero el perro no le hace caso a su amo, que ni siquiera es su líder alfa en su reducido territorio. El imponente “Hércules”, mejor le concede a la gata todo el respeto inexplicable, para quienes creemos que entre dos seres de diferente especie biológica no puede haber, no sólo descendencia, sino ni siquiera una relación pacífica y cordial. La tranquila gata es la que manda y el violento perro es el que le obedece. ¿Se parecerá esto a alguna experiencia de de relación marital?

Tengo de incomprensibles vecinos ladradores a tres perros en un patio cercano. Dos, pastor alemán y un rottweiler. Nunca pelean entre ellos como adultas fieras encerradas que pensamos agresivas. Pero siempre me ha sorprendido algo en su actuar. Cuando sus amas están en casa ladran furiosos desesperados ante cualquier caminante que les pasa cerca de su reja. Cuando se saben solos en su patio mal oliente por tanto excremento que producen, no levantan ni la cabeza para ver siquiera al transeúnte o vehículo que les pase por enfrente. Vaya, vaya, con el sintomático ejemplo animal. Es lo mismo que pasa día tras día con el empleado (burócrata o privado) que se pone hiperactivo ante sus jefes y se relaja o trágicamente abandona su trabajo cuando no se siente inspeccionado por nadie. Pero qué barbaridad que nuestros queridos animales perros sean nuestros maestros naturales en la conducta humana cotidiana.