-“Madre, no seré rector”; -Ah, ok, sí comiste?

Seguramente sabe el doctor Luis Carlos Hinojos, director de la Facultad de Medicina, que le va a ir muy bien al terminar su gestión en la unidad académica luego de haber sido pieza importante de la sucesión de la Rectoría universitaria que favoreció a su compañero titular de la Facultad de Derecho, Luis Alfonso Rivera.

Aunque estuvo siempre en las menciones para llegar al lugar que debe dejar Jesús Villalobos Jión, Hinojos Gallardo aguantó que la decisión no le favoreciera y además operó la llegada de Rivera Campos para que se diera sin contratiempos. Fue institucional a prueba de todo, pues.

Pero lejos de verse afectado por las circunstancias, el médico ha andado tan de buen humor que parece candidato ganador al día siguiente de la elección.

Prueba de ello está la captura de pantalla del chat con su madre en WhatsApp, conversación que el mismo médico hizo pública en sus redes sociales luego de la reunión del Consejo Universitario de la UACH del pasado viernes por la tarde.

En la breve charla, Hinojos Gallardo avisa a su mamá: “Madre, ya acabó la votación. Relájate. No seré rector”. Tres minutos después, pasadas las siete de la tarde, ella le responde muy despreocupadamente: “Ah Ok. Si comiste?” (sic).

Más que interés de la señora en que su hijo fuera rector, era preocupación lo que tenía, lo que se refleja en el intercambio de mensajes que resulta tan emotivo porque refleja cómo una madre identifica a la perfección las prioridades. Una clásica buena mamá sin más interés que la panza de su retoño.

El hecho de presumir el mensaje con la imagen no sólo le ganó comentarios favorables al médico, sino que reflejó su estado de ánimo actual, señal de que algo sabe ya sobre su futuro político inmediato que algunos ven en el gabinete estatal, en el delicado renglón de la salud; o en el equipo principal del rector Rivera Campos.

Ahora que no faltan quienes piden explicaciones sobre el negociazo que puede representar el Chihuahua Futbol Club, son precisamente los universitarios quienes se quejan de que les tienen muy limitado el uso del estadio José Reyes Baeza, ubicado en el campus norte de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El GPS de ayer lunes publicado en El Diario, denominado “El negociazo detrás del Chihuahua FC”, usaron los quejosos de base para denunciar que el club privado ha tomado como propio el espacio público que administra la autoridad universitaria.

En diversos chats (imagen de ejemplo en versión digital) se extendió la crítica hacia la directiva de la empresa privada que maneja el club deportivo y también hacia el presidente del Chihuahua FC, Anuar Talamás Acosta, al que consideran el magnate que hace negocio privado con el estadio público.

Los universitarios aseguran que mediante una circular oficial fue prohibida la entrada a las instalaciones de los estudiantes y otros usuarios del estadio; la instrucción fue echar para afuera a los colados desde el partido inaugural hasta la final de temporada.

Igual es válido el uso de la infraestructura pública con fin de atraer espectáculos y deportes de alto nivel, como pretende hacerlo el equipo que juega en la liga donde participan los otros equipos con aspiraciones de llegar al máximo torneo del futbol nacional.

Pero si ese uso no es aclarado con la mayor transparencia posible, aparecen escollos y cuestionamientos de todo tipo, también muy válidos y legítimos por parte de quienes persiguen los ideales del deporte sin corrupción y negocios con ética y responsabilidad.

Buscamos no una, sino dos y tres veces el nombre de Rosy Carmona en el listado de dos mil y pico de militantes priístas en el estado, y no aparece.

Se trata de la lista oficial que tiene el INE en su página actual, donde se encuentran los nombres de los militantes de todos los partidos políticos.

Es curioso que la presidenta del Comité Municipal, quien tomó posesión con bombo y platillo el fin de semana, con amplia trayectoria pública en el partido tricolor no forme parte del padrón.

En justicia debemos indicar que es el mismo caso de todos los partidos. Hay una desactualización tremenda, mayúscula en todos los padrones.

La cuestión es que si no está acreditada legalmente la militancia, ante el órgano que regula precisamente el tema, hasta dónde –es pregunta- se puede acceder a los puestos directivos.

Hay sin duda muchos entresijos, si hay o no actualización del partido, si el INE no ha procedido a impactar dichas actualizaciones, y un largo etcétera, pero la verdad, la realidad, es que Rosy no está en el padrón. Alguna explicación adicional habrá.

La foto del listado en nuestra edición digital para que no quepa duda.

Ante la denuncia hecha en este espacio con relación a la venta de incapacidades y recetas médicas del IMSS a través de redes sociales, la delegación estatal ha iniciado una investigación interna para sancionar estos hechos que constituyen un delito.

En nuestra entrega del lunes dimos a conocer que, a través del perfil de Facebook identificado como Brandon Rodríguez, se ofrecen estos documentos a un precio de 150 y 200 pesos, incluso se hace difusión en algunos grupos como en “Se vende de todo Chihuahua”.

Quien quiera que sea el responsable de ofertar estos documentos, evidentemente tiene acceso ya sea de manera directa o por medio de algún trabajador que le facilita la obtención de los formatos, en una clara violación de las leyes.

Las publicaciones en Facebook continúan a la vista, motivo por el que la delegación estatal del IMSS hace un llamado a sus derechohabientes a no incurrir en ese tipo de prácticas y cualquier trámite que se tenga que realizar se debe hacer por medio de los canales oficiales, ya sea de manera presencial en las oficinas o bien en los portales de internet.

Estuvo la gobernadora Maru Campos en el acto que inauguró el regreso a clases, en una escuela emblemática de Aldama, la “Tomás Gameros” 2131, acompañada de su brazo derecho en Educación, el secretario, Javier González Mocken.

Tras dos semanas de incapacidad médica, acompañó a las niñas y niños del plantel, la directora Flor María Lechuga, maestros, e invitados, como el diputado Mario Vázquez y los dirigentes de las secciones octava y 42 del SNTE. Todo el kit académico y político.

Entregó la Gobernadora útiles escolares y libros de texto gratuitos para el alumnado, y de ahí se dirigió a Palacio de Gobierno, con entrevista banquetera y anuncio de solicitudes de apoyo extraordinario por lluvias; posteriormente reunión con gabinete de seguridad de manera presencial.

Este lunes, a propósito del regreso a clases, el alcalde Marco Bonilla convocó a los integrantes de la mesa regional de seguridad para sesionar en la escuela Margarita Maza de Juárez en la colonia Cerro de la Cruz, donde revisaron precisamente el operativo de seguridad escolar al que dio banderazo oficial de arranque en dicho plantel, además de integrar nuevamente a los abuelos policías a las labores de vigilancia y prevención en varias escuelas.

De acuerdo a la información que analizaron los representantes de las diversas fuerzas policiacas de la zona metropolitana a la capital de Chihuahua, la última semana arrojó buenas cifras en cuanto al aseguramiento de vehículos con reporte de robo o involucrados en hechos delictivos, ya que en el transcurso de siete días fueron localizados 24 automóviles.

Además registra una disminución considerable para este mes en cuanto al tema de robo en escuelas, pues reportaron nueve eventos de robo, cuando en meses pasados había hasta 15 robos.

Hubo dos detenciones, siendo consignados ante la Fiscalía por este delito.

El mes está por finalizar y la incidencia delictiva en general se mantiene a la baja con casi diez puntos porcentuales, lo que ha sido una constante en lo que va del año.