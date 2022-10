-“Mamis, cuánto pagarían para que les hagan fila?...”

-Seguro hubo más de una oferta para el crédito

-“El Pony” no dejó gratis la carrera

-El reto de las Vans Didis es permanente

Las dificultades que atraviesan las madres de familia para obtener citas en el Hospital Infantil de la capital, las han orillado a recurrir al servicio de personas que literalmente se dedican a formarse durante horas para completar los trámites.

Para nada es novedad que los padres utilicen muchísimo tiempo en busca de obtener una cita médica en el Hospital Infantil, sobre todo para recibir atención de especialistas, pero esto ha fomentado que se creen nuevos oficios, aprovechando la necesidad de la gente.

Entre todos los oficios que ahora se publicitan en redes sociales, ya se ha popularizado esta modalidad. De acuerdo con los usuarios, quienes se dedican a esto cobran por lo general 500 pesos para obtener citas en diversos centros de salud.

“Mamis, cuánto le pagarían a una persona para que haga fila en el Infantil de 8 pm a 4 am?” preguntó una usuaria en Facebook y, de inmediato, decenas de personas dejaron comentarios para orientarla.

Este tipo de servicios es común, pues se trata de gente que conoce la operación del nosocomio y sabe cómo agilizar los trámites, pero se cuestiona que raya en un abuso, pues los especialistas médicos cobran 900 pesos, una cantidad no muy alejada a lo que pretenden estos “emprendedores”.

***

La autoridad municipal dio el fallo la semana pasada sobre la contratación del crédito por 132 millones de pesos para la construcción del nuevo Relleno Sanitario, de la recién conformada zona metropolitana.

El banco que ofreció la mejor tasa de interés a nivel nacional fue Scotiabank, algo adelantado ya por el alcalde Marco Bonilla, al señalar que en los siguientes días se hará el anuncio oficial y con mayor detalle sobre este crédito.

Seguramente hubo más de un buen ofrecimiento por parte de las instituciones bancarias, pues hay liquidez y certidumbre por parte del Municipio, así lo avalan las calificaciones crediticias dadas a conocer recientemente por Fitch y HR Ratings.

***

El exdirector de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Roberto “El Pony” Lara, abandonó la carrera para ser consejero estatal del PAN horas antes de la asamblea realizada el pasado sábado.

Para obtener uno de los 100 asientos en juego, cada consejero debió lograr consensos y pasar el filtro del Palacio de Gobierno; ninguno se fue por la libre gracias al poder de convencimiento de los operadores de la mandataria estatal, Maru Campos, quien manejó con pincitas la nueva integración del órgano partidista.

El caso de Lara Rocha fue singular dado que, de inicio, comenzó sin tener permiso y cuando todo mundo pensaba que entraría a una pelea perdida, 12 horas antes comenzó a anunciar vía redes sociales y mensajitos que privilegiaría la unidad del PAN antes de cualquier otra cosa.

Casualmente, el jueves previo fue visto en Palacio de Gobierno y el viernes el dirigente estatal del PAN, Gabriel “Gabo” Díaz, lo fue a visitar para terminar de planchar cierto acuerdo hasta la fecha desconocido, pero del que seguramente habrá detalles conforme pasen las semanas.

Es de suponerse que Lara Rocha no abandonó la carrera de forma gratuita, sino que fue una negociación redituable tanto para el partido como para él, quien desde su renuncia al cargo en la JCAS no ha sido requerido para alguna otra tarea dentro de la administración.

***

Tenemos en versión digital la representación gráfica de la carrera, desde enero hasta la fecha, entre la tasa de interés que fija el Banco de México (Banxico) y la inflación a nivel nacional, que dio un respiro en la primera quincena de octubre, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Desde el comienzo del año y hasta agosto, el índice inflacionario había sido superior a la tasa de referencia, pero es con el alza de septiembre, cuando llegó a 9.25 por ciento, que rebasó al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual había sido alborotado por factores externos como las afectaciones globales por la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania.

Ayer que fue difundido el índice inflacionario en un 8.53 por ciento, menos que lo proyectado por los especialistas, hubo festejo en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo oportunidad de presumir su modelo de “economía moral” y adjudicó a su plan la contención aparente de la inflación.

Tiene razón en parte el jefe del Ejecutivo en que las medidas adoptadas, aunque han generado molestia en diversos sectores nacionales, han servido como paliativo ante el problema de carestía actual. También la tiene en que hoy no hay factores internos que alienten la inflación, como sí las había en otros sexenios.

Sin embargo, la contención del índice inflacionario está más vinculada a la medida del autónomo Banxico de encarecer los costos del crédito a niveles históricos, no por nada siguen sin descartarse más alzas a la tasa de referencia, que habrá de cerrar el año en niveles del 10 por ciento.

Alienta ese pronóstico de más alzas la métrica de la inflación subyacente (que saca de la ecuación los productos y servicios de alta volatilidad), la cual se fijó en un 8.39 por ciento durante la primera quincena de octubre, superior a la estimación de los analistas que era de un 8.32 por ciento.

Entonces, más que de contención de la inflación ahora se puede hablar de un respiro con el registro a la baja de octubre, pero es previsible que siga la política monetaria drástica tanto de Estados Unidos, que anuncia el dos de noviembre su nueva alza de tasas, como de México, que deberá hacerla el día 10 del mismo mes.

***

La plataforma DiDi Plus sigue ofreciendo servicios no autorizados por el Estado que promociona su modalidad de transporte colectivo en redes como Facebook e Instagram.

Tiene bastantes clientes, promovidos por la innegable ausencia de un sistema de transporte público más eficiente.

El gobierno ha reiterado que no se permitirá que DiDi preste servicios de transporte colectivo en sus “vans”, ya que se trata de una modalidad ofrecida por el estado a través de concesiones a particulares y, al no contar con dicho título, la plataforma no tiene facultades para trabajar.

En 13 días, la Subsecretaría de Transporte aseguró 10 unidades a las que se les impuso una multa de más de 9 mil pesos; además, el titular de dicha dependencia, Luis Manuel Aguirre, advirtió que no cesarían en la caza de estas camionetas.

Sin embargo, la realidad es que la empresa DiDi brinda una alternativa para quienes no se sienten satisfechos con el servicio ofrecido por los concesionarios. La inconformidad con el sistema se refleja incluso en la línea troncal BRT, conocida como Bowí, que redujo su pasaje a la mitad en los últimos cuatro años.

DiDi Plus sigue funcionando, en reto permanente, impulsado por los amparos existentes y la crítica situación del transporte existente.

***

La simple lectura del decreto publicado el pasado 19 de octubre tendría que poner los pelos de punta a los empresarios e industriales del sector primario, porque prácticamente abre la puerta de par en par a advenedizos intermediarios que harán negociazo con grave detrimento en la economía en productores.

Son nada menos que 119 claves de productos y subproductos que están pasando por las aduanas con cero cargo de aranceles.

Hay animales vivos, carne –de cualquier tipo- fresca, refrigerada o congelada, leche, huevo, verduras, hortalizas, frutas –manzana-, trigo, maíz y muchos cereales, productos de panadería, pastelería, jabones, inclusive hierro y acero.

El trámite para darse de alta es facilísimo, regalado. Ya no tarda en llegar la competencia cruda y terrible a los estantes de los supermercados.

Como que aún no hay una conciencia de lo que puede ocurrir con los productores locales y su repercusión en cientos de miles de empleos.