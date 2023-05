-“Muchacho gordito”, los hace corretear camión

-Estarán hoy los agricultores en la CdMx

-Le robaron 20 mil con clon del Hotel Krystal

-Alguien movió el tapete con cambios en la Feria

-Va municipal contra robo de vehículos en la Feria

Los usuarios de la ruta Infonavit no aguantaron más las burlas del conductor de la unidad 327 de dicha ruta, descrito como “un muchacho gordito” quien de acuerdo a los quejosos, los hace “sudar la gota gorda”, literal. Los pone a corretear el camión.

Fue una valiente ciudadana la que captó el video, mismo que compartimos en nuestra versión digital de GPS, cuando la pesada unidad está algunas cuadras delante de la estación o esquina donde deben de abordar el camión.

De acuerdo a los afectados, el chofer no hace la parada en la estación, por lo que obliga a los usuarios a correr tras de él. A unos cuantos metros de llegar, vuelve a arrancar el camión para detener de nuevo su marcha.

Son varias las personas que sufren por alcanzar dicha unidad, sobre todo en las horas que deben abordarlo para llegar a sus lugares de trabajo.

No estaría mal que la dirección de Transporte eche una revisadita a esta unidad, plenamente identificada, para sancionar al chofer, sobre todo porque no les parece que, pese al incremento a la tarifa, sigan brindando estos malos servicios.

***

Agricultores de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, estarán hoy en la Ciudad de México para iniciar una estrategia en busca de que el gobierno federal les haga caso en sus peticiones de apoyo que, hasta la fecha, han caído en oídos sordos.

Son, en general, productores de rango medio, es decir, los que producen no sólo para autoconsumo sino que salen al mercado, quienes solicitaron la intervención de Eraclio "Yako" Rodríguez y de Baltazar Valdez, de Sinaloa, para ayudarlos con sus gestiones.

Estos agricultores buscan apoyo con los precios de granos como el maíz y el trigo; financiamientos tras la desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo y reducción de tarifas eléctricas por parte de la CFE.

Advirtieron los productores que si no les hacen caso van a iniciar movilizaciones en al menos seis estados.

***

Imposible creer que a estas alturas, con el desarrollo de la policía cibernética y las mismas estrategias anti-hackers de las grandes compañías, ocurran fraudes como el que sucedió con una chihuahuense que tenía intenciones de vacacionar nada menos que en Cancún, en uno de los mejores hoteles de aquella zona.

La estafaron con 20 mil pesos así como si nada, cuando reservó en una página “clon” del Hotel Krystal, donde al menos otras cinco personas, como ella, han sido burladas con más de 100 mil pesos en conjunto.

Tenemos las imágenes de la carta confirmación que le envió la página falsa en la cual le proporcionaron incluso un número de reservación, con las fechas programadas, en un paquete todo incluido.

Cual fue la sorpresa de quien nos proporcionó la información que, cuando acudió al portal auténtico, vía chat, le informaron que ese número de reservación no existe y que la página web donde realizó la transacción no corresponde al sitio oficial de la compañía.

“Buenas tardes, eh (sic) revisado la información del documento que me proporcionó, pero nuestra carta confirmación no está establecido bajo ese formato, y la razón social al cual realizó el deposito no corresponde al del hotel krystal Cancún, la información que le proporcionaron es fraudulenta”. ¿Así o más claro?

Nuestra informante no se quedó con los brazos cruzados, acudió al portal del Banco de México y le proporcionaron los datos de la transacción SPEI, donde aparecen los datos del banco Afirme, el número de cuenta 062580008416747828 y el nombre de la persona que recibió el pago, que no es la compañía hotelera, sino una mujer de nombre Silvia Macedo Puebla, de la cual ya se tiene hasta el número de seguridad social.

La cuenta bancaria habría sido aperturada en una de las sucursales de Afirme localizada en la delegación Cuauhtémoc, en la ciudad de México.

La quejosa está juntando la papelería necesaria para presentar formalmente no solo queja ante Condusef y Profeco –donde ya la han asesorado acerca del camino que debe seguir para tratar de recuperar su dinero-, sino para acudir al ministerio público y denunciar el fraude.

Pareciera que la tecnología y maña de los defraudadores va más adelante que las policías cibernéticas, las mismas compañías, bancos, fiscalías, etc.

***

Anda verdaderamente apurado Raúl Torres Medina, el secretario general del SPAUACH porque los profesores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cerca de 900, salgan hoy a votar en las urnas dispuestas en cada facultad por la ratificación del contrato colectivo.

En dicho contrato es donde están establecidas las prestaciones de que gozan los profesores universitarios sindicalizados, por lo que no es tema menor. Se supone que dichas prestaciones son irrenunciables y están garantizadas, pero el miedo no anda en burro.

Las urnas de votación serán vigiladas por una representación de los mismos maestros, con presencia de notario público, que estará validando el ejercicio democrático, de ocho de la mañana a dos de la tarde.

“Comunicado urgente, debido a las modificaciones laborales es necesario legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo SPAUACH. La participación masiva de los sindicalizados es crucial para conservar el contrato”, dice el mensaje enviado por el sindicato a los docentes.

***

Hace un mes, la Feria de Santa Rita fue presentada con una cartelera inicial que contenía 14 fechas de presentaciones artísticas en el Teatro del Pueblo, pero a tres días del arranque los organizadores eliminaron o modificaron 10 y sólo conservaron cuatro de los anuncios originales.

La feria está programada de mañana jueves 18 de mayo al cuatro de junio. Su mayor atractivo, dados los inalcanzables precios del palenque, es el escenario donde se presentan los grupos y solistas contratados para el espacio abierto, al que puede accederse con el boleto general de 50 pesos.

Esta fue la cartelera modificada, un anuncio que generó montones de reacciones en redes sociales (pueden verse en la edición digital de GPS). En resumen, puede decirse que los más reclamados por quitarlos fueron Danna Paola y Sebastián Yatra, mientras que la mejor recibida por el público fue Belinda.

Fuera de las pasiones faranduleras, que igual pueden considerar peor o mejor las presentaciones anunciadas, lo que es digno de generar alerta es la improvisación, falta de planeación y de seriedad, dado que había anuncios con las fechas circulando por todas partes, pero gran parte no habrán de cumplirse.

¿A qué se debieron los cambios tan repentinos? ¿Qué o quiénes pusieron a sudar frío a los organizadores con modificaciones tan bruscas?

Al interior de la organización hablan de una falta de planeación tan poco profesional que ni pláticas había con algunos de los representantes artísticos, cuando ya estaban hechos los promocionales con fechas y nombres, algo inaudito para cualquier promotor de espectáculos de medio pelo.

Siempre, aseguran, hay algunos cambios en horarios y días. No faltan las excepciones y hasta los imprevistos o caprichos de quienes van a presentarse, pero lo de ahora es una verdadera sacudida que ni la santa patrona de Chihuahua, en su infinita bondad, puede perdonar.

Algo ocurrió por allá entre los concesionarios de los espectáculos que bien harían en aclarar.

***

En la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya están listos para el despliegue especial que tendrán durante las fiestas de la Feria Santa Rita. Más de 400 elementos se desplegarán para asegurarse que los visitantes se diviertan de forma segura, con la especial consigna de evitar el robo de vehículos y de autopartes.

Por parte de Protección Civil habrá inspecciones en la zona de antros y bares para que den cumplimiento a los horarios permitidos para la venta de alcohol, sobre todo revisando que no permitan el ingreso de menores de edad, además de la regulación con los vendedores ambulantes que se instalen en la feria.

El Centro de Mando y Monitoreo de la Policía Municipal se instalará para dar seguimiento con todos los recursos de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital.