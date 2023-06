-“Perdió el sueño El Palapas” en el Cereso

-Ni agua para beber ni baños en oficinas

-Dos asuntos de Xóchitl en Chihuahua

-Diputadas virtuales discutiendo por e-firma

Entre broma y entre en serio, la comunidad carcelaria del Cereso de Aquiles Serdán, comentó que “El Palapas casi se colgaba de su celda” cuando supo no sólo de la muerte de su patrón, sino la forma despiadada en que fue privado de la vida junto a uno de sus hijos y otros seis integrantes más de su banda.

Guadalupe L. B., alias “El Palapas”, fue detenido en Guachochi en octubre del año pasado, así como otros 12 integrantes de su grupo delictivo, Gente Nueva de los Salgueiro, del Cártel de Sinaloa. Les fueron decomisados casi tres mil cartuchos y cerca de 100 cargadores.

Era considerado por la Fiscalía General del Estado uno de los principales generadores de violencia en toda aquella región hasta agunas parte de Guadalupe y Calvo, y operador, “mano derecha”, de Melquiades Díaz Meza, “El Chapo Calín”, o “El 13”, caído y muerto en la emboscada del miércoles; irónicamente, antes de llegar al relleno sanitario del “Lugar de Garzas”.

Entre ambos, aparte de asolar la región con todo tipo de actividades delictivas, enfrentaban una rivalidad sangrienta con otro grupo de su mismo Cártel, cuyo jefe, Reyes C. G, fue detenido en marzo de este año y recluido también en Aquiles Serdán.

“El Palapas” está “encerrado en el módulo 7; y muy cerca de ahí, permanece Reyes en el módulo de “ingresos”, u 11. Pocos en los círculos policiacos, militares y delictivos, tienen duda que su facción es la responsable de concretar una vengaza por largo tiempo buscada contra el “Calín”.

Así que “El Palapas” sin duda perdió el sueño en su celda, con todo y que su módulo es ocupado por puros reos pertenecientes a “Los Chapos”.

***

En el proceso para los ascensos a elementos del Cuerpo de Bomberos, algunos muy pocos, mostraron su inconformidad pues querían una convocatoria a modo para verse beneficiados, aunque no estén actualmente realizando labores propiamente en la corporación, pues desde el inicio de la presente administración municipal fueron comisionados a otras dependencias y niveles de gobierno.

Pretendieron armar alboroto, hicieron reclamos e intentaron frenar la convocatoria amparándose, pero finalmente la autoridad judicial falló a favor del gobierno municipal, pues no hubo elementos contundentes para dar marcha atrás. Una actitud poco vista entre otros bomberos que se caracterizan por ser solidarios con la comunidad y entre ellos mismos, pero estos elementos sobrepusieron sus intereses personales por encima del resto.

Sabemos que en próximas semanas serán dados a conocer los resultados de este proceso de ascensos; además, otros elementos de bomberos y policías están a punto de obtener su jubilación por 25 años de servicio, otro de los beneficios que se han obtenido para los cuerpos de seguridad en la administración de Bonilla.

***

Ya no aguantaron más los empleados de la Dirección de Desarrollo Humano y Bien Común del municipio (Ojinaga y casi Independencia). Piden a gritos que les reparen los dispensadores de agua para beber y de una vez, sí se puede, el agua para los sanitarios, que increíblemente no funcionan.

Tenían cerca de un mes con los equipos de aire acondicionado descompuestos y, aunque fueron reparados por la persona o compañía que les arrenda el inmueble, la situación no cambió mucho y tuvieron que llevar sus propias abanicos al centro de trabajo para tratar de mitigar el insoportable calor.

La queja radica en que ni arreglados los aires dan abasto para refrescar todo el edificio; hay espacios donde de plano no se siente nada el fresquito y otra en donde el poco aire que llega está caliente. Son condiciones en las cuales es imposible trabajar.

Otra de las problemáticas que afrontan los empleados y empleadas, es que los baños del edificio están prácticamente clausurados, porque no tienen agua para poder usarse.

La solución que han tenido que aplicar desde hace varias semanas es salir a otras oficinas o tiendas de autoservicio allá por la “Liber” a hacer uso de los sanitarios, porque aguantarse hasta que terminan el turno, como que ya les empieza a afectar.

Hay que buscar entre los mandos medios y el área administrativa a los responsables. Obviamente el arrendador tiene la obligación de atender el asunto, como parte de la atención al inmueble.

***

No es tan ajena Xóchitl Gálvez a Chihuahua, podría decirse incluso que tiene los dos pies por acá; por un lado, su pasado en la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas con relaciones en la sierra, y por el otro, la denuncia penal interpuesta en contra de altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por la muerte de los 40 migrantes en la estancia localizada en Juárez.

En las primeras apariciones como aspirante presidencial, Xóchitl ha sido insistente en mencionar la relación en su momento establecida con el “Padre Gallo”, como se conocía al sacerdote jesuita Javier Campos asesinado en Cerocahui el 20 de junio del año pasado.

Era en aquel entonces una situación distinta a la que prevalece en los municipios serranos, en materia de seguridad. Estaban los homicidios por los suelos, en vísperas de la llegada de Felipe Calderón, en cuyo sexenio alcanzaron clímax, hoy rebasado en el gobierno de López Obrador.

La otra conexión de Xóchitl es más reciente. Tiene que ver con la denuncia penal, presentada específicamente en contra del aún titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por su responsabilidad en la muerte de las cuatro decenas de migrantes.

Tenemos imagen de esa denuncia, que no sabemos si fue integrada a las indagaciones que en estos momentos tienen detenidos a varios funcionarios menores, como responsables del homicidio imprudencial.

Serán temas obligados de la aspirante de la coalición opositora en sus recorridos por la entidad, en busca de las firmas exigidas para ser tomada en cuenta en el proceso electivo.

***

Tuvieron round en la pasada reunión de Comisión de asuntos fronterizos las diputadas Rosana Díaz y Georgina Zapata.

No había riesgo alguno, no sólo porque no hubo palabras altisonantes ni mucho menos, fueron harto respetuosas, sino porque ambas estaban a distancia por videoconferencia y en sus vehículos.

Quien sabe dónde circulaba la diputada Rosana, pero Georgina conducía -al menos así parece por su constante mirada hacia el frente del vehículo y su mano izquierda ocupada- con rumbo al Congreso.

Tenemos una captura de pantalla cuando llega a la sala donde se realizaba la reunión de Comisión, con presencia de la diputada Leticia Ortega y asesores.

Desde el vehículo y aparentemente conduciendo, Georgina Zapata, presidenta de la Comisión, va direccionando la reunión, dando la palabra y pidiendo la intervención de la Secretaria de la Comisión.

En una mano llevaba el orden del día y suponemos el guión, y de la otra el volante. Al menos así parecía.

Bueno pues en este contexto es que se dio la diferencia entre las legisladoras, porque Rosana decidió cancelar la firma digital autorizada para rubricar los documentos de la Comisión.

Lo curioso es que pide dicha cancelación, no presencialmente, sino por video conferencia. La rispidez ocurrió cuando Georgina aseguró que en ningún momento se había hecho mal uso de la e-firma de Rosana, insistiendo en ello, lo cual incomodó a la legisladora juarense.

“Causa extrañeza…no queremos quede en el aire que hubo algún hecho indebido”, reiteró Georgina, a una mecha corta de Rosana.

Para el anecdotario el incidente, por innecesario, protagonizado por dos auténticas legisladoras virtuales, que discuten por una e-firma.