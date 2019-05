- Buscó espacio en oficina pública hasta para su perro

- Cuando la felicidad de Marijose era en negro

- Peniche culpó a un cártel pero hay cero avance

- Lozoya “El Caballo” sigue apretando por estancias





Lilia Aguilar Gil – que en honor a la verdad es quien heredó algo de la habilidad política de su padre y quien mejores resultados ha ofrecido durante sus ejercicios como legisladora–en los últimos meses cobró con una mano puesta en el Poder Legislativo local y otra en el gobierno de la “cuarta transformación”.

Por sus funciones como asesora en el Congreso recibió 189 mil pesos por ocho meses de trabajo (aunque muy pocas veces se dejó ver por el lugar) y 97 mil pesos mensuales netos en la Secretaría de Gobernación federal a donde arribó desde enero causando una hecatombe.

La petista, según denuncias públicas de quienes sucumbieron a su llegada, desenvainó la espada desde antes de obtener de manera oficial la titularidad de la jefatura de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, y cortó una decena de cabezas no sin antes hacerles pasar las de Caín.

Dicen los quejosos que desde que asumió las funciones comenzó a demandar trabajos titánicos que debían realizar en unas horas bajo la amenaza de “nadie se va hasta que termine”, por lo que algunas jornadas laborales iniciaban desde las siete de la mañana hasta la media noche.

Aseguran que todo era para fastidiarlos, pues al final terminó despidiendo lo mismo a secretarias que tenían bajos salarios hasta personal con 25 años de antigüedad, y los espacios fueron cedidos a varios allegados.

Un dato por demás curioso de esa denuncia es que afirman que también llegó haciendo cambios físicos al espacio de trabajo solicitando cosas tan inverosímiles como un lugar especial en la oficina para sus perros.

Bueno, si Corral paseó a su perro Galo en avioneta y lo llevó a “trabajar” a Palacio de Gobierno, ¿porqué Lilia no? Faltaba más.

***

“Happiness looks so good in black #sheerlove” (La felicidad luce muy bien en negro #amor puro) es la frase con la que en diciembre del 2015 la actual coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, María José Valles Medina presumía la buena marcha de su relación sentimental con Víctor Mancera Castillo.

Eran los años del rozagante gobierno tricolor de Javier Garfio, administración en la que Mancera recibió casi un millón de pesos por asesorías que no fueron comprobadas, según la observación que hizo la propia sindicatura.

“Marijose” era entonces la subcoordinadora de Enlaces y Redes Sociales, y su jefe Héctor ‘Cuco´ Ochoa Moreno, íntimo amigo de la pareja. A todo lo que daba el conflicto de intereses.

Cuco se ostentaba como propietario de la revista “Todo es política” en la que Víctor – presentado a los lectores como consultor político especializado en estrategia electoral y desarrollo de marketing político- era también colaborador.

Nos dicen los enterados que el noviazgo de la pareja –aunque discreto– ha caminado viento en popa, pero la sombra del fantasma de Antonio Pinedo Cornejo amenaza con tentarlos y envolverlos.

Hay quienes apuestan que eso no sucederá y que los negocios y el amor se mantendrán por separado, pero... ¿cuántas cabezas no han rodado en la historia por escuchar sólo los latidos del corazón?

***

Dicen que entre familias te veas y con 34 años casi ininterrumpidos de ocupar diputaciones locales y federales –todas por la vía de la representación plurinominal y la negocia– la precisamente familia Aguilar Gil domina el secreto de morder la carne para saborear el hueso.

En tres décadas el patriarca Rubén Aguilar Jiménez, hoy de 76 años, pasó de fundador de colonias y luchador social a silencioso pero hábil negociador con las fuerzas políticas en el poder que le han permitido obtener jugosos dividendos, saltando por encima de las barreras del nepotismo.

Dentro del Congreso del Estado, sin el más mínimo recato, los nombres de sus hijas han aparecido en distintas legislaturas, algunas como asesoras, otras como personal especializado, pero todas cobrando salarios mensuales del erario, y en muchos casos sin devengarlo. En el Poder Judicial su hijo, Rubén Aguilar Gil, es parte de la lista de asesores.

Desde el ejercicio del control que han mantenido sobre el Partido del Trabajo, los cargos de elección popular también se han repartido entre la familia, diputaciones locales, federales y hasta candidaturas a la presidencia municipal.

Pero el caso de los petistas no es único.

Sobre la figura del político incipiente Marcelino Gómez Brenes, actual delegado regional de la Secretaría de Bienestar, comienzan a gestarse también señalamientos de nepotismo. Pues en el listado de los Servidores de la Nación aparecen cuando menos dos familiares Alejandro Brenes Pimentel y Gabriela Brenes Bueno, quienes reciben un pago de 10 mil 217 pesos por levantar los famosos censos de la 4T. Sin embargo, aseguran algunos encuestadores que en realidad ni siquiera se ensucian los zapatos.

El mismo señalamiento pesa sobre otros siete “servidores de la nación”, de apellido Marave, amigos cercanos del funcionario federal y – se afirma- de todos los integrantes del equipo “Barbudos” de béisbol, al que pertenecía el propio Marcelino y que ahora patrocina con recursos del gobierno federal.

***

Acostumbrados deberíamos estar pero no está por demás dejar sentado que mañana se cumple una semana de la masacre ocurrida en la colonia Vistas del Norte donde cinco personas fueron ejecutadas y el discurso de las autoridades de dar con los responsables se suma a la lista de promesas incumplidas que fomentan la impunidad en el Estado.

Ni un solo detenido y sólo vagas líneas de investigación respecto al grupo criminal al que se le adjudica la matanza.

En voz del Fiscal César Peniche, por la zona donde se presentó el hecho violento la agresión fue perpetrada por el cártel de Sinaloa. Poco le faltó al funcionario para decir que esos son los dominios de dicho grupo criminal, y reconocer que a pesar de que se tiene el trazo del mapa delictivo no existe la actuación suficiente para contenerlos.

Frente a la ola de violencia, la demanda del sector empresarial de ir más allá de las palabras, y realizar un cambio de estrategias parece caer en oídos huecos del gobernador Corral, que siguen sosteniendo al frente de las instancias de persecución y combate a figuras que han demostrado su falta de capacidad para dar resultados.

Mientras tanto el estado se sigue bañando en sangre y su tierra se convierte en depósitos de cadáveres. Aquí en la capital, una veintena de cuerpos han sido tirados, algunos a plena luz del día y hasta prácticamente en centro de la ciudad, provocando el horror de los ciudadanos que los descubren.

La impunidad, dijo bien Luis Valles, titular de Ficosec, es el motor de la violencia y por ello es indispensable erradicarla.

***

El próximo martes el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, presentará un recurso de reclamación para que se suspenda el recorte presupuestal a las estancias infantiles instruido por el gobierno federal.

“El Caballo”, que no quita el dedo del renglón, ha puesto a trabajar a fondo el cuerpo de asesores jurídicos que le acompañan en la controversia y tras un análisis exhaustivo han encontrado que existen los elementos suficientes para demandar la suspensión del acto.

El pasado 29 de abril, y tras casi dos meses de análisis, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, admitió a trámite la controversia, pero rechazó conceder la suspensión para que se deje de aplicar la reducción presupuestal, resolución que el parralense habrá de impugnar.