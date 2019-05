- Combaten al crimen en cónclaves color de rosa

Dice Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, que Chihuahua está en la lista de prioridades desde hace mes y medio. Qué bueno. Ya era hora. Pero no se ve nada claro.

La estadística delictiva nos indica que desde el 2016 los números de homicidios van en aumento hacia una espiral terrible que no se ha frenado en momento alguno... ni durante los cinco meses de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República.

Las masacres ocurren en Chihuahua, Zaragoza, Gómez Farías, Guadalupe y Calvo, Juárez o Bocoyna, familias enteras, cuatro, cinco o seis muertos por evento, tiñendo las calles en rojo, sin importar si es en la mañana, tarde o noche. Activistas indígenas, periodistas. De todo.

Precisamente durante la visita del responsable nacional de seguridad, acompañado por el nuevo titular de la afamada Guardia Nacional, con mandos de Marina y Ejército a su lado, Juárez se amaneció el mismo día con un nuevo crimen múltiple, en la más completa impunidad.

Si Corral ha fracasado con su estrategia de asumir los mandos de las corporaciones municipales, golpeando sin ton ni son la autonomía de los ayuntamientos, el Gobierno federal con sus despliegues de elementos militares también se ve lento, muy lento.

Las promesas de campaña de la Cuarta Transformación, aquellas de concentrarse en Juárez quedaron sólo en eso. Han olvidado los amlistas que en la frontera arrancó la pelea electoral que los llevó al triunfo.

Pero a nivel local, el asunto no es menos abúlico: Corral usa sólo el Face o el Twitter para pelear contra las autoridades municipales de Cuauhtémoc o con quien se le ponga enfrente, y en una dualidad de carácter, enviar mensajes melosos o simplemente alinearse para eventos color rosa como el realizado con Durazo. La foto tomada por El Diario que presentamos en ediciones impresas y digitales no merece desperdicio: Corral apoyado en los codos sobre una mesa, casi recostado, tomando la mano del secretario de Seguridad.

Pierden el tiempo sin mayor consideración ni preocupación; y con ello, la economía, la seguridad, el desarrollo de Chihuahua.

***

Los números no mienten. Por más que sean ocultados o minimizados por el Gobierno federal y estatal, permanecen en línea y se actualizan cada mes por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hay un empecinamiento en discutirlos, en lugar de asumirlos y a partir de ahí plantear acciones realistas y no basadas en dogmas de fe construidas como políticas públicas, que a las personas de la calle no les dicen nada cuando son extorsionados, secuestrados o asesinados.

Más aún, aterra que el Plan Nacional de Desarrollo establezca el compromiso de reducir la violencia hasta el 2024. Ya no son meses para lograrlo, ya son años. Después de esa fecha no habrá a quién reclamar. López Obrador ya se habrá ido. Corral andará buscando recuperar su nacionalidad estadunidense para escapar de cualquiera de sus sucesores.

Mientras ello ocurre la terca realidad golpea.

Del 2018 al 2019, a nivel nacional, sólo analizando el mes de marzo, hay un incremento en homicidios dolosos (2 mil 368 vs 2 mil 410), homicidios con arma de fuego (mil 613 vs mil 642), lesiones dolosas (12 mil 924 vs 13 mil 124), feminicidios (67 vs 85) y secuestros (97 vs 116).

Si consolidamos los tres primeros meses de ambos años, a nivel nacional se han cometido en total en 2019 la cantidad escalofriante de 486 mil 681 delitos contra 461 mil 543, en el mismo período del año anterior, casi 20 mil incidentes más en la Cuarta Transformación de López Obrador.

No existe ni reducción ni contención de delitos a nivel federal; pero en el ámbito local, con una administración que va al tercer año, la película por cercana es más dramática.

Se han cometido en el gobierno panista-izquierdista, -años 2016 al 2019-, 5 mil 500 homicidios, según la información de la propia Fiscalía estatal.

Del 2018 al 2019 Chihuahua se ha convertido en tierra sin ley. Sólo comparando el mes de marzo, el año pasado ocurrieron 143 homicidios, este año se incrementó en una tercera parte y llegamos a los 192.

El mes de abril, intocado aún en la estadística que habremos de conocer hasta la última semana de mayo, ha sido también muy violento.

En Chihuahua, sobre la calle Río de Janeiro, en una importante vialidad, muy concurrida, una joven madre de familia fue asesinada dentro de su vehículo cuando esperaba que su niño terminara de jugar futbol. Ayer una jovencita de apenas 19 años de edad fue estrangulada.

En Juárez, un hombre vestido de payaso fue muerto con una piedra que le destrozó el cráneo en un lote baldío frente a la vieja Central de Abastos.

Un comandante de bomberos, en Guerrero, fue ejecutado cuando circulaba en su Ford Mustang.

Estos son crímenes que no son considerados de impacto; pero Chihuahua se amaneció la semana pasada con un crimen múltiple en la colonia Vistas del Norte, donde murieron cinco personas, y en Juárez, el viernes en Riberas del Bravo, cuatro más perdieron la vida, también ejecutadas.

La estadística tiene entonces un rostro. Son chihuahuenses o pobladores del estado que todos los días pierden la vida ante la incapacidad de la autoridad policial estatal y federal, que se da topes en la pared, y que hoy, como con Calderón -paradójicamente- apuesta por la militarización de las calles en respuesta a esa inseguridad.

***

Si el Gobierno federal apuesta a un mando militar en la Guardia Nacional, que este mismo año llegaría a 85 mil efectivos del Ejército y la Marina, en Chihuahua se ha optado por mandos que provienen de la extinta Procuraduría General de la República y la Policía Federal.

El fiscal César Peniche y el comisionado Estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio, surgen de esas filas policiales federales que Andrés Manuel ha cuestionado por su ineficiencia y corrupción.

Ellos operaron en la entidad el golpe a los ayuntamientos quitándoles la seguridad pública, con la autorización del gobernador que emitió -apenas llegó- sendos decretos al respecto.

Desplazaron a los agentes municipales, pasando por encima de cabildos y ciudadanos, y han convertido Gómez Farías, Ignacio Zaragoza o Cuauhtémoc, en tierra de nadie.

Contrario a lo que se dijo, los delitos continúan. Los grupos de la delincuencia organizada operan sus negocios ilícitos si no en la complicidad, sí en la complacencia de la parálisis estatal que derrocha el tiempo en frivolidades y permanentes derrames biliares.

Si antes Corral echaba la culpa al ‘vulgar ladrón’ como responsable de todas las ineficiencias de su administración, en la actualidad navega de muertito. Ni a las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, -donde tiene cartera precisamente en seguridad-, se aparece ni para la foto.

Sus bravuconadas se olvidan para recibir con bombo y platillo a cuanto funcionario federal se apersone en la entidad. Para la posteridad la susodicha imagen gráfica descrita líneas arriba.

Hoy le tocó el turno a Alfonso Durazo. Hubo recorrido por la Ciudad Universitaria con el supuesto interés de cambiar parte de esas lejanas instalaciones y las de Bachilleres para instalar allá cuarteles de la Guardia Nacional y otorgar a los estudiantes campus más dignos y con infraestructura urbana básica como agua y drenaje en otras parte del municipio fronterizo.

El exsecretario particular de Colosio y Fox, hoy enfundado en un puesto del cual carece de perfil, vino a decir lo mismo que pregona en las conferencias mañaneras el presidente de la República.

No hubo novedad alguna, acción concreta, compromiso particular con Juárez, ni con Chihuahua, ni con Nuevo Casas Grandes o Bocoyna.

La estrategia sigue siendo echar montón y soltar bala. En Minatitlán ocurrió una masacre múltiple, y va para allá la primera coordinación de la Guardia Nacional, con cientos de efectivos.

En Juárez, Aparicio llegó hace meses en una entrada triunfal con decenas de patrullas para dar el mensaje de un macrooperativo, pero luego ocurrió el crimen múltiple en Bocoyna, y salió corriendo para allá, dejando una estela de mayor inseguridad.

El día a día se come a la Policía, a los mandos policiales y a la estrategia nacional de seguridad pública, mientras los chihuahuenses sufren en carne propia el dolor que provoca vivir en un estado de indefensión, que no es casualidad, es provocado por omisión oficial.

Patentado lo dicho aquí con los resultados de la encuesta aplicada en el país por Arias Consultores, correspondiente a abril. Corral Jurado comparte indigno espacio como peor gobernador con el exfutbolista mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Entre ambos se disputan el lugar 32 de las distintas variables: aprobación, confianza que inspira, confianza para inversión, apoyo a personas de escasos recursos, obra pública, servicios de salud...