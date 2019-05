- Hay minino encerrado en Palacio de Gobierno

- Conocían renovación pero votan en contra

- El síndico Amín se cree fiscal anticorrupción

- La oficinita de enlace del senador en Cuauhtémoc





Estamos encontrando que hay gato encerrado en el nombramiento de Luis Fernando Mesta Soulé como encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno.

Desde un principio surgió la duda del porqué encargado y no directamente Secretario General, sobre todo porque la facultad de nombramiento y remoción es personalísima del gobernador. No requería esperar para hacer el nombramiento definitivo.

Es cierto que puede pedir la opinión del Congreso, pero no es obligada como en el caso del Fiscal General. Es sólo una opción.

Nos dicen que el asunto más bien va por el lado de alguno de los requisitos para ocupar el cargo. Tal vez no es mexicano por nacimiento, o no es chihuahuense en pleno ejercicio de sus derechos, o no ha residido los últimos cinco años en la entidad.

Pensamos que es mucho mayor de los 30 años y no es ministro de culto. Por ahí no va la cosa.

Las malas lenguas nos hablan de que hay un problema con la residencia del señor exdiputado federal. Parece que no la tiene o al menos hay dudas al respecto y no quieren equivocarse.

Porque resulta que Luis Fernando terminó su función en el Congreso de la Unión apenas el 31 de agosto del año pasado y ya en septiembre le habían creado su puesto como subsecretario con escritorio a unos metros de César Jáuregui.

Era una posición inexistente en la estructura estatal, salvo en Juárez, donde desde tiempos de Duarte se creó una oficina para un subsecretario.

Por lo pronto ya despacha como encargado a la espera de lo que va a ocurrir con su puesto.

Al final, el nuevo amanecer hace con la norma jurídica lo que le viene en gana. Armando Valenzuela duró un año como titular de la Auditoría Superior del Estado sin nombramiento.

Luis Fernando Mesta muy bien podría durar lo que queda de la administración “cuidando” el changarro de manera provisional.

Si no existe problema de fondo en los requisitos, no existe lógica en un nombramiento tan débil. Habla de indecisión que necesariamente genera incertidumbre hacia el interior de la misma administración, porque es el segundo puesto en importancia, por más que se diga que todos los secretarios tienen la misma jerarquía.

Tal vez tiene algo qué ver el emotivo mensaje enviado por Lucha Castro, la súper consejera, despidiendo con besos y abrazos a César Jáuregui, que le mostramos en nuestra edición digital. Sin rubor alguno le agradeció sus enseñanzas.

No queremos pensar que el nombramiento provisional es un mensajito directo al senador Gustavo Madero, por las fuerzas vivas de un bloque opositor al interior del gabinete.

Madero y Lucha no hacen para nada click.

***

Nadie en el claustro de la Facultad de Derecho de la UACH votó a favor de la manera en que se está implementando la renovación universitaria, tanto en materia académica como administrativa.

El director de dicha facultad, Roberto Díaz Romero, preguntó no una, sino varias veces a los maestros quiénes estaban a favor. Nadie lo hizo.

Cuando preguntó quiénes estaban en contra, todos levantaron las manos. Las risas y burlas no se dejaron esperar en el claustro de abogados.

En el acta hizo constar el director que nadie estaba a favor, y sólo hubo dos o tres pronunciamientos de abstención.

Uno de ellos fue de Lucía Chavira, recientemente designada ombudsman del universitario por el Consejo de la Máxima Casa de Estudios.

La cuestión es que la reforma educativa en la UACH no es ni mucho un proceso que arrancó estos días. Tiene ya casi dos años, porque inició inmediatamente después del arribo del rector Luis Fierro a la rectoría.

En aquel entonces lo anticipó en una conferencia que presentó el ideólogo del modelo Salvador Malo, en aquella ceremonia donde estuvo presente Javier Corral, en el salón de seminarios de la Facultad de Contaduría.

De aquel entonces a la fecha se han incorporado maestros y alumnos de todas las facultades al proceso de construcción del nuevo modelo.

Particularmente este año se impartió un curso donde participaron más de 100 maestros. Luego se crearon comisiones de redacción de nuevos programas.

Por ello es incomprensible que no hayan votado a favor ni siquiera los maestros que han participado en la renovación universitaria, entre ellos el mismito director.

Como que quieren hacer de chivito los tamales. El rumor es que Medicina también va en contra, y se supone es aliado del rector.

***

Va el senador Cruz Pérez Cuellar a Cuauhtémoc a inaugurar una oficina de enlace, anunciada con bombo y platillo.

En el fondo amenaza con convertirse en un elefante blanco, con el cual ya suman cuatro, porque han llegado quejas de que no contestan teléfonos y difícilmente hay gente para atender. Hay quejas de que el legislador anda haciendo promesas que no cumple.

Uno de los afectados es Carlos Tena, alcalde de aquella comarca, que ha gritado pidiendo ayuda a los cuatro vientos, por la trampa leonera que está enfrentando, sujeto a procedimiento por una acción de tipo penal, sin encontrar respuesta sólida.

A ver si ahora con la oficinita el senador se pone las pilas en aquella zona vapuleada por la inseguridad. El local estará ubicado en la Calle Morelos y Octava número 613 L-2.

***

Si no es por la Niños Héroes o la Julián Carrillo, ¿por dónde van a pasar los camiones urbanos que atraviesan el centro de la ciudad?

Es la gran pregunta que se hacen miles de usuarios, esos que menos tienen y menos saben, por los planes que ya fragúa y anticipa la inoperante dirección de transporte.

Se pretende buscar rutas alternas para desfogar la caótica zona, pero es sumamente complejo hacerlo.

Ya antes se ha querido realizar este descabellado plan y ha sido inútil. La solución termina siendo una pesadilla para las personas que tienen que hacer uso del transporte.

¿Van a utilizar el canal, la Aldama o cual otra vía, si no hay?

La Niños Héroes es la vía por la cual transitan varias rutas de un extremo a otro del centro de la ciudad. Y la Julián Carrillo, es el otro desfogue, pero de las rutas de norte a sur.

Están en un verdadero brete. Conviene que piensen mejor esta decisión antes de equivocarse.

***

El síndico de la capital, Amín Anchondo, puso de ejemplo a Chihuahua en cuanto a vigilancia del gobierno municipal y descalificó los nuevos órganos internos de control que deben instituirse en este nivel de la administración pública.

En Mexicanos contra la Corrupción, el también exdirigente de Jóvenes Coparmex aseveró que la figura del síndico, que en efecto sólo tiene el papel fiscalizador municipal en esta entidad, diferente al resto del país, es mucho mejor que las contralorías internas a las que están obligados los entes públicos con la vigencia del todavía cojo Sistema Estatal Anticorrupción.

Pero halago en boca propia es vituperio y, además, Anchondo no es el más adecuado para hablar de resultados y eficiencia en la labor fiscalizadora, si desde que formó su equipo de trabajo prometió una selección transparente y resultó con la misma simulación de siempre.

¿O alguien recuerda algún logro, algún avance en la materia, alguna acción en la que haya destacado la Sindicatura de Chihuahua, más allá de la presencia servil del síndico en eventos panistas?

La burocracia anticorrupción, que incluye a las sindicaturas, lucha por crecer más para tener nóminas y posiciones para ciertos grupos que de dientes para afuera se dicen especialistas en el combate a este cáncer social y político.

Por ello la defensa del síndico y el ataque a los órganos internos de control que hace Anchondo no puede tomarse con seriedad, si no es más que palabrería que seguro le aprendió muy bien a su antecesor, Miguel Rigss, y a quien los puso a ambos en ese lugar.