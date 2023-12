- La locura de casi 4 mil vehículos por la 11

- Hay fila para oficios en tribunales

- A marchas forzadas actuarios por caso Aras

- En viñedo y reunión los síndicos

Es una verdad irrefutable que el centro de la ciudad está colapsado desde el punto de vista vehicular, y que hay horas pico en las cuales no es posible circular sin contratiempos.

Tuvimos acceso a la información de algunos estudios realizados por ingeniería vial dependiente de la subsecretaria de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, en los cuales queda retratado con mucha nitidez el nivel del problema.

Por ejemplo, en Avenida Independencia a la altura de Niños Héroes, de una a dos de la tarde, circulan mil 497 vehículos, de los cuales, solo 36 dieron vuelta en esta última vialidad, o sea que el resto fue directo a incorporarse a Cantera principalmente.

Para darnos una idea, en esa hora circularon 25 vehículos por minuto, casi uno cada dos segundos; son muchos.

Otra vialidad, Venustiano Carranza (la famosa calle 11) a la altura de Aldama, un día típico de ocho y media de la mañana a nueve con treinta, fueron contabilizados 3 mil 903, el doble de los que circularon en la Independencia, o sea, casi un vehículo por segundo.

Y no estamos contando los vehículos que circulan por la Aldama a la altura de la misma vialidad, la Venustiano Carranza, que suman otras 1 mil 32 unidades, con lo cual ya tenemos una cifra cercana a los cinco mil automotores transitando en sesenta minutos.

Estos datos vienen a colación por la interrupción al tráfico vehicular ocurrido el pasado jueves en estos horarios complicados, donde solo en una hora llegamos al caos con 7 mil autos congestionados, solo en estos dos cruceros viales.

***

Hay un síndrome vacacional que permea con fuerza en los juzgados civiles, familiares e incluso penales, y que viene a emproblemar aún más el funcionamiento ahí donde se mueven los asuntos, a nivel de escritorio en ventanilla.

No son solo los arbolitos y motivos navideños que ya son visibles en muchas de las oficinas, sino que los procedimientos empiezan a empantanarse.

Las solicitudes de oficios para recabar informes de las autoridades reciben como respuesta del personal de los juzgados que van a hacer todo lo posible, porque hay fila.

Están ahí atorados los oficios solicitados inclusive desde hace quince días, que por una razón u otra no han salido.

Pretextos hay mil por parte de los juzgados, que, si venía un dato mal en la denominación de la institución, que el número o la calle de un domicilio, inclusive que el número de expediente estaba equivocado.

Ayer le ocurrió a uno de tantos litigantes que llegó por unos oficios al Juzgado Tercero Civil por Audiencias.

La auxiliar muy amable le dijo "vamos a checarlo", regresa y le informa al abogado que el número de expediente no concuerda con el escrito solicitado, que hay un error.

Transcurrieron días y hasta ahora se dan cuenta, inclusive ya acordada la solicitud y publicada en listas. “Promueva de nuevo para que se inserte el número correcto”, le sugieren al litigante, quien asienta y se retira.

Como esos asuntos hay varios reclamos que han llegado hasta la redacción, porque es inútil pelearse, no se llega a nada y al final hay que promover para que se mueva la lenta maquinaria judicial, aún más aletargada que de costumbre por el mencionado síndrome navideño. Solo falta el tintineo de los renos.

***

Ha sido el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo espacio para la realización de mítines políticos, graduaciones de instituciones educativas, conciertos y grandes juegos de basquetbol, pero nunca había sido utilizado como extensión de sala para albergar a 4 mil 500 víctimas de fraude y sus cientos de asesores jurídicos, situación inédita en el caso Aras que pone en jaque al Tribunal de Justicia.

Están corridas ya las “invitaciones” mediante notificaciones personales a cada uno de los querellantes y sus asesores jurídicos registrados, así como al representante legal de la empresa, Luis Alberto Benavidez Rojas, quien deberá comparecer de manera voluntaria ya que, de ausentarse, será utilizada la fuerza e incluso se girará orden de aprehensión.

Así lo dice muy claro el acuerdo publicado ayer en la página principal del Tribunal Superior de Justicia, aunque para ese día quizá no sea más el abogado de Aras.

En el caso de las víctimas, el hecho de que no se presenten, no será motivo de ninguna consecuencia, no así para sus asesores jurídicos registrados, quienes podrían hacerse acreedores a multas.

La audiencia quedó citada el próximo cuatro de diciembre a las nueve de la mañana, a solicitud de la licenciada Araceli Chávez Rodríguez, agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación Aras, relativa al Número Único de Caso 19-2021-0021966, radicado en este Tribunal bajo el número de causa penal 3506/2023.

Han sido habilitados días y horas inhábiles para realizar las notificaciones, que se realizaran incluso por estrados, cuando los domicilios proporcionados estén deshabitados; notificaciones que deben quedar 48 horas antes de la audiencia, por lo que en estos momentos le hacen falta horas al día y notificadores al tribunal para lograr la meta.

Habrá verdadero cuello de botella el día de la audiencia, porque los asistentes deberán identificarse con credencial de elector y los asesores jurídicos con cédula profesional debidamente registrada, todo esto cuando menos una hora antes de las nueve de la mañana de este lunes.

Si no tiene nada que hacer por la zona, mejor ni se acerque.

***

El Instituto Mexicano para la Competitividad, por segundo año consecutivo colocó al municipio de Chihuahua en la posición número seis en el índice de competitividad urbana 2023.

Pero lo mejor de esta noticia para a administración bonillista, es que la ciudad pasó del lugar número seis al primer lugar en innovación.

Eso significa que la política del alcalde, de apostarle con recursos y capacitación a las mentes creativas y emprendedoras, ha dado resultado.

También avanzó al segundo lugar en el subíndice sociedad, esto significa que ha mejorado la condición económica de las familias, mientras que en gobierno creció un escalón, al pasar del octavo lugar el año pasado al séptimo.

Esos datos quieren decir que la ciudad sigue creciendo en todos los rubros, económico, social, gobernanza e innovación, gracias a la colaboración conjunta de los gobiernos municipal, estatal, sociedad civil, iniciativa privada, academia y de los ciudadanos de a pie, que todos los días luchan por superarse, aunque en el centro del país esto no les guste.

***

Tuvo reunión la asociación estatal de síndicos en Satevó, con la finalidad de generar una retroalimentación de procesos, homologar tareas y criterios.

Revisaron mediante diversos expositores y casos concretos temas como el de presupuesto de egresos, con tips, y sugerencias que considerar, para hacer una revisión previa que cuestione a las administraciones municipales en cuanto al ordenamiento y proyección del gasto.

También se vio la necesidad de fortalecer la presencia del síndico en las tareas de las diversas comisiones que existen en los cabildos, con la consabida debilidad de falta de personal y recursos, para poder estar en la mayoría de ellas. No hay don de la ubicuidad aún en los titulares de las sindicaturas, por ello la necesaria organización en el trabajo.

Un tema que siempre causa controversia es la responsabilidad del sindico con vigilancia en épocas electorales, como primeros revisores del recurso público, que vaya encaminado a donde debe, y no de manera indebida.

Cerraron reunión los síndicos en un viñedo donde hicieron cata durante un recorrido por la plantación de vides.

Entre otros síndicos anduvieron por allá Jackie Blanco, Ramiro Sáenz Rodríguez, Pedro Acosta, y Olivia Franco; de La Cruz, San Francisco de Conchos, Camargo y Chihuahua, respectivamente.

***

Recientes encuestas y manifestaciones favorables a la 4T hicieron que los morenos armaran una fiesta de aspirantes por la Presidencia Municipal de Delicias, cuya candidatura está a semanas de definirse mediante los “democráticos” métodos de selección del partido guinda.

Entre los apuntados por la candidatura, que han hecho públicas sus aspiraciones, aparecen la regidora del Verde, aunque morena de corazón, Rocío Beltrán del Río; el crucista de corte empresarial, Luis Villalobos Máynez y la doctora Nora Agüeros, cabeza de un grupo de morenistas químicamente puros.

También levantaron la mano en los últimos días el prófugo de varios, más bien de muchos partidos, Luis Arrieta, excandidato a gobernador que llevó a perder el registro a quien lo postuló; y la sorpresa entre todos, el activista social con los más altos valores que pregona la 4T, Isaac Lomas.

Es éste último, dicen, el que puede generar mayores expectativas de triunfo.

El liderazgo de Lomas es en la calle, en las colonias, con algo de penetración en la cúpula morenista local, pero con base social más seria que otros tantos más que nomás se preocuparon por construir relaciones en la élite del partido guinda.