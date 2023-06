- Video: “Conmigo no te metas pendejo...”

-Ultimátum por polvorienta desviación

-Las bromas de El Pichú en la reforma

-Fifís aprovechan el Retén Ciudadano

-“No me invitaste, pendejo”, le soltó colorado de coraje el fofo grandulón Miguel Riggs a Alfredo “El Caballo” Lozoya.

“Conmigo no te metas pendejo”, le respondió Lozoya Santillán, entre pardo y más moreno por la furia explotada.

Ana Baduy, acompañante y corifea de Riggs Baeza, los dos productitos de las entrañas políticas de Javier Corral, había empezado el aquelarre con un lenguaje del que se hubiera avergonzado Tomasa Rojo. “Verdulera”, le llamaron los seguidores del penco expura sangre y de su “Pancho Pistolas”, Francisco “Pancho” Sánchez.

Los tres mounstritos de Corral: Lozoya, la Baduy y Riggs armaron el acalorado espectáculo en el otrora apacible Paseo Bolívar porque el dúo Lozoya-Pancho los dejó fuera de la convocatoria para algunas reuniones que sostuvieron con el jefe de jefes de los naranjas, Dante Delgado.

Todos los panchos fueron delante del poderoso senador y su Movimiento Ciudadano, incluido uno en La Calesa el miércoles. Ahí cayó de repente a la comitiva caballista la nueva adquisición María Ávila, quien se asomó a la comida privada, Dante le pidió sentarse tras el saludo y ella asestó el primer: “yo no me siento donde no me invitan”.

“El Caballo” y su “Pancho” Sánchez fueron vistos como el Juan Carlos Loera de Morena, que cuestiona todas las nuevas adquisiciones menos las que él concreta.

Dante se quiso quitar la barra en los dos episodios diciendo que llegó a Chihuahua como invitado a los eventos de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y que la organización tanto de la comida en La Calesa como una reunión en las instalaciones del MC corrieron a cargo de Lozoya y Sánchez.

En ellas participó la media docena de alcaldes naranjas y algunos solitarios chícharos de los que siguen al tronado proyecto en Chihuahua.

Se nota que el binomio Lozoya-Sánchez no traga a Riggs ni a la Baduy ni con miel extra virgen.

Insistieron en trasladar a Dante al aeropuerto tras la trifulca pero ese VIP lo habían adquirido ya sus oponentes que, cuales Quico y Ñoño, treparon a su vehículo al jefe y los dejaron pataleando de coraje en la banqueta como a El Chavo del Ocho en su famosa vecindad.

***

Algunos vecinos de la colonia Aeropuerto, al sur de la ciudad han comenzado a quejarse por las obra de repavimentación que inició el gobierno municipal en varios tramos del periférico Lombardo Toledano, no porque estén en contra del mejoramiento de esta vialidad, sino porque para realizar dichos trabajos desviaron el pesado tráfico hacia la calle 65a, que no está pavimentada, donde cientos de vehículos pasan dejando una verdadero polvaderón.

Para evidenciar la situación, los colonos publicaron un video a través de redes sociales, que ahora compartimos en la versión digital de GPS, en el que se muestra como los carros pasan a altas velocidades dejando una estela de polvo.

Evidentemente esta situación genera contaminación y afectaciones a la salud de quienes viven en esta calle, pero también representa un riesgo para los peatones, pues no se trata de una calle diseñada para un tráfico tan pesado.

El municipio hace bien en mejorar las principales arterias de la ciudad, pero también es importante que vialidad voltee a ver a los vecinos que, aunque de manera temporal, deben cargar con las molestias y perjuicios que generan las obras., para que sean lo menos.

Para no hacer el cuento tan largo, varios de los quejosos ya advirtieron que si no se atiende este problema, cerrarán la circulación de la calle para impedir que más vehículos –cientos si no es que miles- transiten por ella.

***

Según los miembros de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional existe gran interés en la celeridad de conformar el dictamen para la reforma integral pero, sin motivo claro, la reunión de esta comisión fue suspendida el miércoles y el jueves, de plano, por falta de quórum.

A la reunión de trabajo asistieron los diputados Alfredo Chávez, Cuauhtémoc Estrada, Jael Argüelles, Rosa Isela Martínez -quien se apresuró por irse-, y, desde su casa e interrumpiendo de manera constante la sesión para aportar malas bromas y frivolidades, Pichú de la Rosa.

Margarita Blackaller, Georgina Zapata y Adriana Terrazas "participaban" con la cámara apagada y sólo tomaban la palabra cuando sus asesores les echaban el pitazo para que dijeran algo y quedara constancia de su presencia.

Pero de Carlos Olson, Edgar Piñón, y Francisco Sánchez, de plano ni sus luces.

La conclusión de la reforma integral a la constitución estaba proyectada para noviembre del año pasado pero, en plena mitad de 2023, no se ve para cuando.

***

Cumple el retén ciudadano años enfrente de Recaudación de Rentas, con un plantón permanente para disuadir a los contribuyentes del pago de derechos vehiculares, por considerarlo muy caro.

No sabemos hasta dónde lo han logrado, y cuántas son las personas que se han incorporado a sus filas, pero han refinado su operación.

Hemos visto en ocasiones hasta computadora e impresora, y cuando no, hojas de firmas, volantes, toda una organización para evadir ese pago de derechos, que forma parte de los recursos necesarios y presupuestados para que funcione la administración pública estatal.

Frente a las carpas instaladas para cubrirse del intenso sol, están los vehículos estacionados de los integrantes del retén, y enseguida ahora hasta fantasmas naranjas para evitar algún choque, porque tienen bloqueado uno de los carriles de circulación.

Pues ahí encontramos varias troquitas viejitas y destartaladas, indudable la necesidad de alguna consideración hacia esos propietarios de vehículos, de gente verdaderamente humilde que hace el esfuerzo de traer un vehículo, que se mueven, ahora sí que, por obra del espíritu santo. Una Volkswagen, una chevroletita y una Ford, noventas, finales de los ochentas tal vez.

Pero hay entre esas unidades una SUV, un vehículo de muy reciente modelo, lo cual puede apreciarse sólo por la línea del mismo; parece a la distancia una Trax de Chevrolet. La imagen en nuestra edición digital.

Hay evidentemente quienes se cuelgan de manifestaciones que en el fondo pueden tener alguna legitimación social, con una inflación tremenda que se ha comido el aumento salarial aún con el porcentaje inédito que ha sido autorizado.

***

Es de humanos errar, fue lo que les quiso decir el alcalde Marco Bonilla al diputado Óscar Castrejón y al regidor Eliel García ahora que ya le dieron el sí al proyecto del Relleno Sanitario, incluso comprometiéndose con los vecinos de Romanzza a ser parte de la solución y no del conflicto para hacer que esta obra se destrabe y pueda finalmente desarrollarse.

A pesar de las descalificaciones y los intentos de provocar por parte de Morena, Bonilla Mendoza ha sostenido que no le entrará a la discusión política hacia donde han llevado Castrejón y García este asunto.

Así como el Alcalde le está dando vuelta a la página con esta discusión, se espera que los dos funcionarios también lo hagan, ahora que ya tienen despejadas sus dudas y les ha quedado claro que la gente sí espera que el nuevo relleno sea una realidad.

***

Tal parece que las palabras de la gobernadora Maru Campos hicieron eco en los personajes políticos de la ciudad. Durante los últimos días se ha observado en diversas actividades a los diputados federales, locales y funcionarios de elección popular. Todo indica que la maquinaria panista comienza a prepararse de cara al próximo proceso electoral del 2024.

Entre los diputados que han destacado se encuentran Mague Blackaller, Alfredo Chávez, Carlos Olson, Andrea Flores, Mario Rodríguez, así como el alcalde Marco Bonilla.

Estos políticos han estado participando en diversos eventos dentro de Acción Nacional como en encuentros con la ciudadanía en general.

La gobernadora Maru Campos ha sido enérgica en que es necesario estar presentes tanto en calle como desde sus trincheras, lo cual ha tenido un efecto positivo en la motivación de todos ellos que eran vistos de brazos caídos.

La participación activa de estos diputados y funcionarios en eventos partidistas demuestra un compromiso con su partido y una intención clara de fortalecer los lazos dentro de Acción Nacional. Esto es esencial para mantener una cohesión y una estrategia sólida de cara a las elecciones venideras.