-A cinco años de un asesinato irresuelto

En algún momento del 2016, Alfredo Piñera se puso en contacto vía telefónica con Miroslava Breach.

Hugo Amed Shultz, alcalde de Chínipas, le había pedido el favor a Piñera, con intercesión del entonces encargado del Comité Directivo Estatal del PAN, José Luévano.

Cuando la lumbre llegó a los pies de Shultz, buscó a ambos, según revela él mismo en su declaración ministerial, para hacerles tan inusual petición.

Tenía que desligarse a como diera lugar de cualquier responsabilidad en las publicaciones de la periodista, que denunciaban de manera crítica la complicidad del crimen organizado con políticos en aquel lejano municipio y otros de la sierra chihuahuense. En particular, los “Salazares” en Chínipas y “El 80” en Bachíniva.

Testigo Casio (Piñera): “Hola, Miroslava, cómo estás. Te voy a platicar qué pasa para ver de qué forma nos puedes ayudar”.

Miroslava: “Sí”.

Testigo: “Me dice la raza de allá de la sierra que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo y no encontramos la forma de demostrar...”.

Miroslava: “¿Pero dame lugar de dónde?, ¿de qué comunidades?”.

Testigo: “De Chínipas; es que queremos demostrar que no fuimos nosotros y que no va pasar nada... nomás que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso para nosotros nos quitan la bronca de estos güeyes de encima, ¿me explico?”.

Miroslava: “Pues diles muy fácil y muy sencillo, por qué se hacen pendejos, Miroslava Breach es de Chínipas. Nomás diles eso”.

La charla dura unos minutos más. Ahí surge la frase, “el silencio es complicidad”, la revelación de amenazas y otros detalles, que forman parte de la carpeta de investigación.

La grabación fue localizada en la casa de Jaciel Vega Villa, el conductor del vehículo en que se trasladaron Juan Carlos Moreno alias “El Larry” y el tirador Ramón Andrés Zavala Corral –extrañamente asesinado antes de la detención de “El Larry”-, hasta la casa de Miroslava en las Granjas, el día del homicidio.

Esa misma conversación fue entregada por Piñera a Shultz en una memoria USB, y éste a su vez la hizo llegar a los Salazar, al parecer a través de Moreno, a quien conocía “de toda la vida”.

Es pieza clave esta evidencia de la intervención cómplice del exvocero panista y del exalcalde, que de manera injustificada trataron de ser exculpados por la indagatoria efectuada por la Fiscalía estatal, quien les dio la categoría de testigos protegidos, ya ni siquiera de indiciados, bajo los alias de “Casio” y Bobby”.

Es prueba todo este entramado también del conocimiento que al respecto tenía José “El Siniestrillo” Luévano, en su calidad de presidente interino del PAN, y que luego fue secretario particular del gobernador Corral desde el inicio de la administración hasta mucho tiempo después del homicidio de Miroslava, aunque luego lo separó convenientemente de “la particular” y lo mandó a un cuarto nivel en la Secretaría de Educación.

Se cumplirán este miércoles próximo cinco años ya del asesinato de la periodista, y aún quedan muchos cabos sueltos e impunidad al respecto, en una investigación que debe ser considerada necesaria y forzosamente abierta.

***

El 23 de marzo del 2017, cerca de las ocho de la mañana, como era costumbre, Miroslava sacó el vehículo de reversa de la cochera de su casa para llevar a la escuela a su hijo menor. Era un día como cualquier otro.

De pronto se escucharon estruendos. Ella ya no supo qué ocurrió. Ocho balazos de una escuadra 38 súper acabaron con su vida de manera instantánea.

En unos minutos más la escena del crimen se convirtió en el centro de atención estatal y nacional. Miroslava era y sigue siendo una periodista apreciada en el gremio por su espíritu combativo, su compañerismo y su inagotable capacidad para indignarse frente a cualquier injusticia.

Vino entonces la aclamada “investigación modelo” que presumieron tanto Javier Corral como el fiscal César Peniche, y que terminó hecha añicos, por su propia irresponsabilidad.

Corral, quien se presumía cercano a Miroslava sólo para utilizarla, llegó hasta la casa de Jaciel, el conductor. Presenció ilegalmente las primeras indagaciones. Ahí fue encontrada la grabación que es hilo para llegar a la presunta complicidad de Shultz, Piñera y Luévano.

Era el inicio de las inconsistencias y situaciones extrañas que presentó el caso, construyendo telarañas y distractores. Después de eso el gobernador no quiso saber más del asunto. Miroslava “le pisó los callos al diablo”, dijo.

Ejemplo de los distractores y de una trama siniestramente orquestada fue la misteriosa cartulina que apareció en la escena del crimen, de la cual no existía evidencia fotográfica ni de video, de acuerdo a las grabaciones de diversos medios de comunicación.

La cartulina era un distractor. Le adjudicaba el asesinato a “El 80”, Arturo Quintana, jefe de la Línea en la región de Namiquipa y a quien Corral le había dado 30 días para irse del estado tras tomar protesta como gobernador.

No fue la única táctica. Unas semanas después, apareció una nueva cartulina, a un lado del cuerpo de un instructor de karate, Gabriel Ochoa. “Este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha. Esta es la prueba de que no queremos marranos haciendo justicia”. Ahí fue abandonada la pistola con número de serie 0049EZS, que coincide, después de los estudios de balística, con el arma que privó de la vida a la periodista.

Las cartulinas y la indebida presencia de Corral en la casa del conductor forman parte de la relatoría que el proyecto Miroslava, impulsado por el colectivo 23 de marzo, ha realizado para develar las inconsistencias del caso.

La conversación entre Miroslava y “Casio” es evidencia fundamental. Otra, la policía estatal que hospedó a los autores intelectuales y materiales antes y después del homicidio, que resultó sobrina política de Carlos Moreno “El Larry”, y que jamás fue indiciada. Silencio ominoso de Corral.

“Casio” y Bobby” recibieron trato de testigos protegidos, hasta que finalmente fue atraída la investigación por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, y se abrió proceso contra Shultz, quien finalmente fue sentenciado tan solo a ocho años de prisión, en un procedimiento abreviado donde aceptó la culpa, ofreció una disculpa pública para la familia de Miroslava y comprometiéndose a pagar una reparación del daño que en estos momentos debe estarse todavía llevando a cabo.

Fuera de Shultz y Moreno, no hay nadie más en prisión, pese a todas las pruebas existentes, producto de lo desaseado de la indagación, contaminada inclusive por antecedentes de presumibles operaciones y apoyos de los Salazares a las campañas electorales corralistas a través de Shultz, quien fue sostenido como funcionario estatal casi hasta el momento de ser detenido. Ahí la explicación.

***

El contexto es delicado para el periodismo a nivel local y nacional. Paralelamente al quinto aniversario del crimen de Miroslava, ha ocurrido otro homicidio en Michoacán.

Van ocho colegas asesinados en lo que va del año a nivel nacional. Los acumulados desde el dos mil a la fecha casi llegan a los 150, en un escenario donde se recrudece el discurso de odio contra los periodistas por AMLO.

En el crimen de Miroslava, faltan de ser detenidos actores intelectuales, materiales, del terrible asesinato de la periodista. Falta cerrar la investigación, incluyendo a los funcionarios que siguieron colaborando en la administración de Corral, Luévano en el Ichife y Piñera en la vocería de la coordinación panista en el Congreso.

Mientras no concluya esa indagatoria no va a ver justicia ni va a quedar claro hasta dónde es responsable el exgobernador de ese asesinato, partiendo del hecho denunciado por la misma familia de Miroslava, de que Corral tenía conocimiento de las amenazas, porque ella personalmente lo habría hecho partícipe de ellas.

El exgobernador no movió ni un solo dedo para protegerla de manera auténtica, mucho menos para investigar y sancionar, como era su deber.