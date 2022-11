-A dale y dale con llevarse el agua de Chihuahua

-Está lista la carretera a Badiraguato

-Los dejó en visto Marcelo

-Los 700 amparos vs Conagua

Aunque hay un acuerdo firmado para no trasvasar agua de las presas de Chihuahua a las de otros estados, aparte de la cuota que corresponde cada quinquenio por el Tratado Internacional de Límites y Aguas con Estados Unidos, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, gestiona esta medida ante el Gobierno federal.

La situación de ese estado fronterizo no es tan crítica como ha sido en años y meses previos pues, con el almacenamiento que tiene, está garantizado el vital líquido para consumo humano en su ciudad capital y los centros urbanos más poblados.

Sin embargo, el distrito de riego que le corresponde a la entidad gobernada por el morenista Villarreal, no tiene asegurado el recurso para la producción del siguiente ciclo agrícola, y la presión que ejercen los agricultores ha sido trasladada a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La instancia administradora de las aguas nacionales es el gran villano de la guerra que vivió Chihuahua entre 2020 y el año que corre, pero eso no le debe importar al mandatario tamaulipeco que busca legitimarse con los recursos naturales que no tiene.

La afinidad de una administración morenista estatal como la de esa entidad con la 4T es lo que está en el centro de las especulaciones de los productores agrícolas de la zona sur de Chihuahua, que ya conocen cómo se las gastan en la Conagua y en la Secretaría de Gobernación.

La insistencia de Villarreal, que ha sido diaria ante la Conagua desde alrededor de una quincena, comienza a verse como una señal de que los acuerdos firmados por la Federación con el Estado, con los que se puso fin a la guerra por el agua, podrían quedar como letra muerta.

Por eso, la agitación no cesa entre los productores chihuahuenses que ven una amenaza real por la afinidad morenista entre Tamaulipas y la 4T, que no ha sido precisamente la mejor administradora de conflictos entre los estados, menos en esta delicada materia del agua.

***

Ya sólo son detalles menores, algo así como el tres por ciento del proyecto en general, lo que le falta a la carretera de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que es la única obra pública de grandes dimensiones ejecutada por el gobierno federal en estas tierras.

Ese es el motivo por el que Andrés Manuel López Obrador anunció la quinta gira por el famoso pueblo sinaloense y la accidentada geografía del triángulo dorado de las drogas en México, nombre con el que no está de acuerdo el presidente, pero no se le puede cambiar de la noche a la mañana.

Según los cercanos al proyecto ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde hace dos semanas fue notificada la oficina central de la dependencia para programar la inauguración oficial, ceremonia que se agendará en Palacio Nacional.

El mismo López Obrador se refirió en su mañanera a la obra y a las críticas muy obvias que iría de nuevo a la cuna del cártel de Sinaloa; retó a que contabilizaran también sus visitas a Guadalupe y Calvo y otros municipios serranos olvidados por los que se ha paseado.

Sea como sea, ahora la gira tiene un fin concreto y, por lo que esperan en la SCT, la inauguración sería en Badiraguato, difícilmente acudiría a alguna población en el estado de Chihuahua. Al menos no está proyectado que lo haga, pero seguido López Obrador cambia los planes.

En cuanto a los municipios marginados, el que le faltó mencionar a López Obrador fue el de Urique, a donde tenía planeada una visita en junio pasado, antes de la masacre atribuida al prófugo Noriel Portillo, alias “El Chueco”, pero convenientemente terminó olvidándola.

***

Pese a que la visita del canciller Marcelo Ebrard a la capital se anunció como estrictamente oficial, es decir, para cumplir con funciones como secretario de Estado, dos de los grupos que impulsan su campaña a la Presidencia acudieron prestos a recibirle en el Aeropuerto Roberto Fierro, sin embargo, el funcionario los dejó “en visto” y siguió su camino para atender su agenda.

Lo que llama la atención es que, contrario a la unidad que se mostró en Juárez para apoyar a Claudia Sheinbaum, los esfuerzos grupales para posicionar a Ebrard carecen de cohesión. Por un lado está el movimiento “Avanzada Nacional” lo encabeza Helena “Hellen” García, militante morenista que se apega a las instrucciones nacional de la estructura que afirman, es la oficial en cuanto a los trabajos de Ebrard rumbo a la Presidencia.

Otro de los movimientos es el de “Morena Progresista” que preside en el estado la diputada federal Maité Vargas, que tomó protesta el 26 de septiembre y donde se encuentran personajes como la senadora Bertha Caraveo, Héctor Ochoa, Carlos Borruel y el diputado Daniel Murguía.

El “Movimiento Progresista” que coordina el empresario juarense Oscar Kuri, es otro de ellos, sin contar al “Movimiento Chihuahua 4T” que se organiza alrededor del grupo de Cruz Pérez Cuéllar, aunque el alcalde de Juárez se mostró bastante unido a Claudia durante su visita a la frontera.

***

En la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales localizada en Delicias hay cerca de 600 estudiantes, 611 exactamente de acuerdo al último informe de la desastrosa administración de Luis Fierro, en el ciclo 20-21.

Son tres programas de licenciatura y tres más de posgrado, donde estudian dichos alumnos, en instalaciones que han ido mejorando con el transcurso del tiempo.

La mayoría de los estudiantes aspiran a ser ingenieros agrónomos fitotecnistas; en segundo lugar, licenciados en administración de agronegocios y finalmente, a ser ingenieros forestales.

De todos esos alumnos, 66 cursaban en aquel entonces en programas nacionales de calidad (PNPC) avalados por Conacyt.

Sus programas han sido certificados por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación. Son 74 los docentes, 21 de ellos de tiempo completo, cinco integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y dos candidatos al referido SNI. 19 de los maestros cuentan con Perfil Prodep.

Esta es la facultad que ha sido tomada desde la semana pasada por siete alumnos y un maestro, y que tendría que regresar a la normalidad el día de hoy, una vez que el viernes pasado el Consejo Universitario eligió director.

***

La dirección estatal de la Comisión Nacional del Agua, a cargo de José Ángel Félix, tiene mucho trabajo en juzgados.

Deberá responder en las próximas semanas ante instancias judiciales por más de 700 amparos con requerimientos que obran en su escritorio y que se basan en distintas circunstancias irregulares en la expedición de constancias para el aprovechamiento de agua, derivadas muchas del proceso conocido como folio 8.

Esta situación es parte del problema que significan los pozos ilegales que se han detectado en distintas regiones de la entidad, donde tiene mucho que ver la ineficaz y reumática burocracia dentro de la Comisión, con expedientes que tienen hasta diez años sin ser resueltos, y que terminan siendo judicializados.

Ahora el tema puede llegar a hacer crisis, porque trasciende que buena parte del personal que tenía bajo su mando José Ángel Félix fueron reubicados a Veracruz, donde operan las oficinas centrales de Conagua, dejando casi descobijada la delegación local.

Los usuarios que deberían recibir atención por parte de la Comisión, ahora se han convertido en verdaderos sospechosos de estar robando agua, pues ante la falta de respuesta no son pocos quienes han decidido operar bajo la ilegalidad, y con amparo bajo el brazo, ya que no les ha quedado otro camino ante el paquidermo que no se mueve.

***

A diez días de que se estrene el espectáculo de La golondrina y su príncipe, el foro de El Palomar ya está casi listo para recibir entre 8 y 10 mil espectadores diarios.

Cada función, que podrá ser vista y escuchada desde distintos puntos de El Palomar, tendrá una duración de dos horas.

Habrá operativo de seguridad por parte de la policía municipal y tránsito, para cuidar a dicha cantidad de personas durante los cuatro fines de semana en que habrá presentaciones.

Con todo y dolor de los opositores.