-A los “máistros” los castigan, al gobernador no

-Abandonado, el sistema anticorrupción

-Cambia fiestón panista de Batopilas a Parral



Todos los días del año los ayuntamientos reciben recursos mediante un trámite simple: obtención de permiso de construcción.

Mediante este procedimiento, los ciudadanos obtienen la autorización para realizar obras nuevas o mejoras en sus propiedades inmobiliarias.

No es un trámite sencillo, es engorroso. Hay que llevar un plano de ingeniería con un perito autorizado, señalando el tipo de remodelación o construcción. Comprobantes mil y un par de horas más el pago correspondiente.

El trámite lo mismo lo hace una persona que vive en colonia fifí, que alguien que vive en una zona popular.

Cuesta unos cientos o miles de pesos, dependiendo del tipo de obra y el inmueble.

Pero es obligado, bajo sanción de una multa, que por lo pronto implica detener la construcción, no sólo porque significa un ingreso de los escasos que tienen los ayuntamientos, sino que se trata de preservar la seguridad en la edificación.

Los inspectores realizan recorridos, y en ellos bastan unos tablones o un poco de mezcla de concreto en pavimento, banqueta o carrucha, para inmediatamente llevarlos a entregar amables citatorios ante Obras Públicas municipales.

Ese trámite simple, tan simple, no fue realizado en Juárez por el gobernador Javier Corral en la edificación realizada en un inmueble contiguo a su propiedad, en calle Costa Rica número 179.

Era más fácil cumplir que otra cosa. Es un alto funcionario de gobierno, no tiene necesidad de violentar la norma, más cuando los ciudadanos simples mortales están obligados a ello.

Tiene seguramente un contrato con un ingeniero responsable de la obra. El trámite, obviamente, no lo iba a realizar personalmente él.

Un inmueble sobre el cual hay muchas dudas, más aún cuando el valor de la propiedad es excedido con creces con los embargos registrados en el Registro Público de la Propiedad, que son por varias decenas de millones de pesos.

Lo referente al permiso de construcción, también conocido como licencia, es regulado por el artículo 33 Bis del Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez.



***



Armados, más bien dicho, mal armados, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, tratan de cumplir con sus funciones.

Apenas cuentan con un mínimo presupuesto operativo, ejercido a través de una secretaria ejecutiva del sistema anticorrupción.

Deben deambular por las oficinas del sector público, tratando de promover el sistema y sus bondades.

Carece el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo publicado por el Congreso del Estado de un apartado especial para ellos, a pesar de que son la parte ciudadana, social, del proyecto ambicioso de combate a la corrupción.

A lo más designa el presupuesto anual 2019 un jugoso presupuesto pero para las otras dependencias y áreas de gobierno consideradas dentro de la agenda TAI: Transparencia, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía Especializada en Corrupción, entre otras.

Son 15 mil 700 millones de pesos los considerados presupuestalmente, pero de los cuales los comisionados anti corrupción sólo reciben una pequeña parte y eso mediante la entrega de un recibo de honorarios, con el consecuente pago del IVA y el inefable Impuesto sobre la Renta.

Sobre todo, tomando en cuenta que algunos de ellos son ciudadanos profesionistas, comprometidos con sus actividades laborales, las cuales han descuidado para atender prioritariamente su responsabilidad.

Con el escaso apoyo, el Comité apenas enfrenta los retos y la responsabilidad que implica el cargo, sin mayor solidaridad por parte del Estado.

Los recursos se quedan en el cedazo cómodo de las grandes dependencias que hacen como que trabajan.



***



Debía buscar una imagen adecuada. De estudio, maquillada, la frente en alto y en sus brazos, “La Lucha”, el texto homónimo que retrata sus ires y venires.

Es el estado de su red social. Debajo hay otra imagen, también con amplio retoque y una bandera mexicana de fondo, claro, mascada con mensaje guadalupano de por medio.

Dejó el “Wasap”y castigó con su olvido a Joaquín Sotelo, uno de los consejeros que interpuso contra ella denuncia por los presuntos actos de corrupción en la selección de jueces y magistrados, que la Fiscalía Anticorrupción dio carpetazo como regalo de despedida.

No es la consejera ciudadana, es la consejera nombrada por el gobernador; es la consejera del gobernador, que terminó ciclo, y que defiende a su personal ante el relevo.

Por eso, aquello de un trabajo de equipo. Quiere la permanencia del mismo, en un pacto de continuidad, que seguramente Corral le concederá.

Su mensaje en Facebook, 133 likes y corazones, 24 comentarios, 3 veces compartido, es la despedida, con un largo texto que cierra su capítulo de funcionaria judicial. Cero autocrítica.



***



Estaba programado para desarrollarse en Batopilas, pero por las broncas de la carretera afectada por derrumbes, mejor se cambió el fiestón del PAN a Parral.

Será el festejo del 80 aniversario de Acción Nacional, que contará con la presencia del dirigente Marko Cortés y de figuras del panismo de varias partes del país.

Todos fueron convocados a la capital del mundo desde el sábado a mediodía, para no arriesgarse a un vacío por las complicaciones de llegar a la tierra de don Manuel Gómez Morín, de los pocos emblemas que unen a los albiazules en estos tiempos.

Será un intento de reconciliación de las corrientes internas, unidas por el aniversario, pero también por la 4T, a la que el expresidente Vicente Fox le quiere partir su mandarina en gajos, de acuerdo al discurso pronunciado por el guanajuatense en la Convención Nacional azul del pasado domingo.

De hecho es probable que Fox Quesada acuda también al festejo, igual que Diego Fernández de Ceballos, Josefina Vázquez Mota, Ricardo Anaya, todos los excandidatos presidenciales vivos que han sido invitados, salvo Felipe Calderón, que con su esposa Margarita le ha hecho el fuchi al PAN.

Para no ahuyentar panistas y por el contrario acercar a los más que se puedan, el festejo en Chihuahua del aniversario corre a cargo de liderazgos con reconocimiento nacional y que no ocupan cargos públicos.

No aparece el gobernador Javier Corral como parte del comité organizador, precisamente para que otros con los que rivaliza dentro del partido -que son muchos- no se vayan a espantar y opten por no asistir.

A ver qué tan buena organización resulta, pues a la asamblea del domingo en la Ciudad de México fueron mil 200 delegados de todo el país, pero faltaron los 11 gobernadores panistas y todos los excandidatos presidenciales que se asegura sí quieren estar en tierra de sus fundadores.