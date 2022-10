-¿A poco ganan siete mil pesos por ruta?

-En chatarra móvil MPs y ministeriales

Hicimos varias veces el ejercicio y los números no concuerdan. Hay aparente gato encerrado por parte de las empresas en las concesiones de servicio público de limpia.

Tomamos como base una concesión a una de las empresas, que tiene atención en 18 rutas, a 52 mil pesos mensuales por cada una.

El contrato establece las características de la unidad, el mantenimiento que se le debe dar y la funcionalidad de la misma, el uso de GPS y el servicio por parte de un chofer y dos ayudantes, como personal mínimo.

Echando números, mínimo por ruta, por día, entre gasolina, mantenimiento, GPS, salarios, habría un costo de casi cuatro mil pesos, lo que multiplicado por 12 días –porque el servicio es cada tercer día por semana- nos da algo así como 45 mil pesos, contra los 52 mil que paga el municipio, con margen pequeño de ganancia.

No creemos que por esa cantidad, siete mil pesos por ruta, presten el servicio las empresas. Más bien, como estamos viendo con Klifer, no les pagan sus salarios a los trabajadores, y si lo hacen, no los tienen dados de alta en el IMSS, y les deben prestaciones.

También pensamos que las unidades terminan destartaladas sin mantenimiento, contaminando por doquier y descomponiéndose a cada rato. Por eso es negocio para las concesionarias, con cargo a los usuarios.

Por eso decimos que hay aparente gato encerrado, la verdad es que está muy claro el negocio que trae de cabeza, con chamba a los supervisores municipales y a la síndica, persiguiendo literal a las empresas para que cumplan con sus obligaciones.

“La chatarra Van” es la unidad de transporte de personal en que llevan y traen a los agentes ministeriales y Ministerios Públicos, de la Fiscalía Centro a la Ciudad Judicial.

Son unos cuantos kilómetros los que hay que recorrer, sobre el canal del Chuvíscar, para ir de un lugar a otro.

De repente hay que ir a los juzgados del Cereso, y entonces se hace más interesante la aventura de ir sobre esa chatarra ambulante.

Es una unidad vieja, que cada rato se descompone, falla el aire, y hasta chocada está. Hay un color diferente al blanco en la defensa delantera, más que visible.

Hay quejas justas de los agentes por este trato inadecuado. El servicio es muy necesario para no estarse moviendo en los autos particulares o en los oficiales; se reducen los problemas para atender las audiencias o realizar diversos trámites.

Piden los ministeriales y agentes del MP que se tome en cuenta esto en el presupuesto del próximo año, para que se adquiera una unidad digna.

La imagen de la Van en nuestra edición digital, debidamente estacionada en la Ciudad Judicial.

Dos son las armas jurídicas que utilizará la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) contra la decisión de la jueza federal por impedir la toma de protesta del rector electo, Luis Rivera.

Interpondrán el recurso de revisión por la suspensión definitiva otorgada para que los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito tomen la decisión acerca de la constitucionalidad de dicho acto interlocutorio, que la verdad sea dicha, pareciera que tiene efectos de sentencia, porque está tocando el fondo, al obstruir le asunción de Rivera.

El otro recurso a intentar, como ya se ha dicho, es el de queja ante el Consejo de la Judicatura, por violentar criterios jurisprudenciales que protegen la autonomía de las universidades, inclusive en algunas de ellos, aun aislados, se considera que los procesos electivos efectuados en dichas instituciones de educación superior, están lejos de ser actos de autoridad.

Pero el criterio clave es el emitido en 2010, consultable bajo registro digital 164876, en el cual se establece que del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno.

“En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos”.

Ese trompo a la uña es el que debe sortear la jueza al momento de explicar a sus superiores jerárquicos la decisión adoptada.

Una vez electo, apenas pasaron unas cuantas horas del nombramiento como rector interino, y ya estaba Heliodoro Araiza en un largo encuentro en uno de los bares fifís del Distrito Uno, con Pavel Aguilar, subsecretario de gabinete, con quien lo une una amistad desde hace varios años.

Indudable no pensar en que el tema de la grilla universitaria fue el plato principal, mientras disfrutaban de unas bebidas espirituosas.

La máxima casa de estudios seguirá siendo la nota en las próximas semanas, por la trascendencia que tienen en el aspecto social, así como en la vida pública del estado, y la carga política que ha tenido durante su existencia, exige toda la atención.

Araiza está encumbrado de manera fortuita por el amparo del cual ya se ha escrito mucho y que tiene en el limbo la toma de protesta de su amigo, Luis Rivera.

Pavel llega al primer círculo de Palacio, de la subsecretaría de Coordinación de Gabinete a funciones de operador en materia de medios de comunicación para Palacio de Gobierno, con picaporte directo con la Gobernadora.

Hace casi tres meses, fue retirada del sitio que ocupó en los últimos seis años, la estatua del Indio Victorio, que se encontraba en la zona de la junta de los ríos Chuvíscar y Sacramento y que, tras varios daños que sufrió a causa del vandalismo, debió ser removida.

Hasta el momento, no se ha definido el lugar en el que será instalada y por lo pronto se encuentra en una bodegón perteneciente al ayuntamiento capitalino, mientras eligen el sitio para que vuelva a lucir.

Sin embargo, ese no es el único pendiente, pues debido a los daños que sufrió, se habla de que su reparación tendría un costo de casi 2 millones de pesos y desde luego, habría que ver, de dónde saldrá ese recurso.

Antes de que la estatua del Indio Victorio fuera trasladada a la zona de la Junta de los Ríos, se encontraba en pleno centro de la ciudad, junto al templo de San Francisco y las organizaciones apache, pretenden que regrese al primer cuadro de la ciudad, para lo cual están en pláticas con las autoridades.

Ahí debe estar, espacio sobra.

Quedó en llamarada de petate y en decepción la visita de la senadora y periodista sonorense Lily Téllez a Juárez y Chihuahua, quien podría convertirse en la candidata del PAN para las elecciones presidenciales del 2024.

La exreportera de Televisión Azteca y su equipo, que en primera instancia estaría arribando a la entidad la primera semana de septiembre, dejaron colgada a la diputada federal Rocío Reza Gallegos.

Esto lo oficializó desde inicios del mes pasado Reza en su página de Facebook, donde precisamente posa en una fotografía con Téllez, durante la instalación del segundo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo.

Ya pasó la primera semana de octubre y todavía es momento en que el equipo de la experiodista no confirma si vendrá o no a Chihuahua.