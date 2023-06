-A punto “La Pulga” de librar las rejas

-Bateó Miriam de hit con la Feria de Meoqui

-Sería Adriana el voto 22 en la reforma

-El berrinche del virtual Benja

Andaba “La Pulga” en plan de fiesta muy lejos de su área de influencia en el Parque Lerdo, con alcohol y seguramente algo de droga en la sangre.

Hacía escándalo a pulmón abierto en plena calle, en la Zarco y 26, causando molestias en los vecinos la noche del pasado viernes.

Fue cuestión de minutos para que la policía se hiciera presente en el lugar y terminara con el relajo de “La Pulga”, no sin forcejear un poco con él.

El fifirucho delincuente, con su playera de Aeropostal, terminó identificándose plenamente como el terror del Parque Lerdo, que hace unos días golpeó hasta que se cansó a un transeúnte sólo para quitarle un celular.

Rigoberto G.C, como se llama “La Pulga”, cayó entonces en las temibles rejas del jefe Julio César Salas González por simples faltas administrativas y no por robo.

Esto quiere decir que los municipales sólo pueden retenerlo durante unos días si no hay una denuncia formal que permita ponerlo a disposición de la Fiscalía, por lesiones.

Aunque la corporación anunció la efectiva y rápida detención, lo cierto es que si las personas afectadas no acuden ante la Fiscalía a denunciarlo, poco podrá hacerse contra él.

Salvo que nos digan otra cosa, pero entendemos que no hay en el ministerio público carpetas de investigación que lo involucren en hechos delictivos.

Con un detalle más, “La Pulga” no es el único que hace fechorías en la zona pues hay varios delincuentes de poca monta que atracan a la gente que ven pasar por el sector de manera impune.

***

Los constructores chihuahuenses parecen haber encontrado a un aliado o, al menos, alguien con mayor disposición dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pues el nuevo director general, Sergio González Rojo, ha mostrado mucha mayor apertura hacia ellos y sobre todo respeto al esfuerzo empresarial.

La SICT ha sido duramente criticada por la falta de mantenimiento a la red carretera federal, pero también por manejos opacos ya que el anterior titular, Carlos Luis Ramírez García, no atendía llamadas ni visitas del gremio.

Era común que en los procesos licitatorios -los pocos que había- fueran favorecidas empresas foráneas, dejando a los constructores locales sin trabajo para realizar los proyectos que la dependencia federal tiene a su cargo.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reconoció esta actitud de González Rojo pues el sector fue duramente golpeado, no sólo a nivel federal, sino estatal con Javier Corral.

Ambos niveles de gobierno tenían una tendencia de beneficiar inexplicablemente a empresas de fuera del estado y, actualmente, entre el 90 y el 95 por ciento de las licitaciones han sido entregadas a las empresas locales, con el indudable beneficio de la derrama económica.

***

Ahora que la joven diputada Jael Argüelles del PT, ha sostenido su palabra de ir a la votación de la reforma constitucional junto con Morena, al menos en las comisiones, el voto de la diputada Adriana Terrazas es clave.

Para las reformas a la carta magna se requiere mayoría calificada, las dos terceras partes del Congreso. Morena cuenta con 11 diputados y con el voto del PT, que se puso del lado de los guindas al momento de rechazar el dictamen de la reforma en materia electoral, sería suficiente para romper la mayoría.

Sin embargo, como Terrazas no jala con su bancada –por maltrato público grosero y permanente- desde que aceptó la presidencia de la Mesa Directiva, su voto está en la antesala de ser picaporte para el PAN y aliados (MC y PRI). Es el voto 22.

***

Las asistencias virtuales a las sesiones y comisiones siguen siendo un problema, y ahora con los trabajos de la reforma electoral y constitucional, más todavía.

El jueves pasado, el diputado Benjamín Carrera tenía dificultades con la conexión y no pudo seguir la sesión de una manera efectiva para participar en discusiones, planteamientos y argumentos, y como no pudo exponer a cabalidad sus puntos, no le quedó de otra más que hacer pataletas un día después, cuando el sentido del dictamen ya se encontraba en curso.

Benja quería proponer la realización de mesas técnicas antes de votar el dictamen, pero su ausencia física no permitió que presentara de manera adecuada su propuesta.

Otro cliente de la simulación es “Pichú” de la Rosa, diputado que de manera constante pide el uso de la palabra para presentar posturas que rayan en lo cómico.

La semana pasada, en la Diputación Permanente, la diputada Adriana Terrazas, presidenta del Congreso que se ha pronunciado de manera reiterada en contra de la asistencia virtual de diputadas y diputados, le negó la palabra a “Pichú” a pesar de que se encontraba en la lista de oradores. La negativa fue porque simple y sencillamente cuando le tocaba no estaba conectado. Así las cosas.

***

Trascendió que el viernes por la tarde, el secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado, Mario Vázquez Robles, reunió a su equipo político, ante quien finalmente se destapó con rumbo a la senaduría.

Acudieron cientos de amigos y colaboradores del otrora coordinador de la bancada albiazul, procedentes de más de 25 municipios, reunidos en la capital, entre ellos el ex alcalde Juan Blanco, alcaldes y recaudadores de renta.

Fue en una granja al norte, cervezas y hasta bailongo se armó.

El mensaje de Mario va con un compromiso de vara alta: no dejar llegar a Morena al Congreso federal, recuperar los dos espacios en el Senado que el PAN en Chihuahua no ha tenido en los últimos 12 años y reforzar los logros del gobierno de Maru Campos.

***

Muy concurrido fue el fin de semana el festival Antojos – Cuulinaria en Paseo Bolívar. Resultó ser una buena propuesta del alcalde Marco Bonilla para que la gente pasara un rato agradable entre toda clase de antojitos, y a pesar del calor, hubo gran asistencia.

Nada mal para la primera edición de este evento, que seguramente se repetirá y podría quedarse en el gusto de la gente. Además hay pocos eventos en la ciudad que tengan como punto de encuentro sitios donde se disfrute de una vista arquitectónica sin igual como la Quinta Gameros y todas las casonas que adornan esta avenida principal del Centro Histórico.

Para los restaurantes participantes seguramente fueron dos días de buenas ganancias, pues las filas se hacían en cada puesto del corredor, y cientos de familias completas hasta armaron el día de campo en la renovada plaza del parque Vallina, que lució con fuente reparada.

***

La alcaldesa panista de Meoqui, Miriam Soto, pegó buen batazo de hit con la Feria de San Pedro y San Pablo 2023, con un cartel de buenos espectáculos y a precios accesibles para atraer visitantes de toda la región al conocido municipio ubicado entre Chihuahua y Delicias.

La inauguración estuvo a cargo de la joven presidenta municipal, así como del subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Estado, Octavio Villegas, además de otros invitados especiales como los alcaldes de Julimes y de La Cruz, José Moncayo y Sergio Luis Olvera.

Entre lo más importante de estos días de fiesta, que van del pasado viernes al día dos de julio, están las Ferias de Productos Regionales, donde participan 57 expositores invitados de todos los puntos del estado, para promover el consumo local y estatal.

En el arranque de la feria el pasado fin de semana, Soto aprovechó para agradecer el impulso brindado desde Gobierno del Estado y la unión lograda con los municipios vecinos, que han consolidado la región como uno de los grandes atractivos de la entidad.

El sábado, el pequeño municipio fue puesto a reventar por el Conjunto Primavera, que encabeza el afamado cantante Tony Meléndez, quien inauguró la Feria Juárez el día previo y luego viajó a Meoqui, para ser uno de los mejores atractivos de estos días festivos para la región centro-sur del estado.

La promotora de espectáculos en la que se apoyó la administración municipal meoquense dio buenos resultados en el proyecto de atraer visitantes, lo que pudo verse en la ocupación regional de los hoteles y el incremento en el consumo de los comercios locales.

Sin duda, la región repunta luego de los más de dos años de restricciones sanitarias que deprimieron varios sectores económicos importantes en muchos municipios que tienen en la cultura, el deporte y las actividades recreativas, grandes fortalezas para desarrollarse.