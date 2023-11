-Aferrado residencial a invadir arroyo

-Arrasan con puente de Nombre de Dios

-¿Infiltrado moreno en equipo de Bonilla?

-Despensas en el De la Juventud en plena luz

Por casi dos meses, el fraccionamiento exclusivo San Francisco y el club del mismo nombre, dos entidades diferentes, pero que a la vez son lo mismo, han insistido en habilitar como calle un tramo del arroyo La Galera Norte, que atraviesa desde sus terrenos hasta el río Chuvíscar.

Sin permisos de autoridad alguna, la administración del lugar tomó como propio el arroyo para instalar un alto y señalización como vialidad secundaria. Lo hizo en previsión de un cierre de uno de sus accesos, donde realiza obras de remodelación.

La primera invasión al arroyo, casi como si fuera colonia de la periferia, fue a principios del mes de octubre. Los trabajos en su caseta y calle de acceso habrían de intensificarse días después, razón por la que ambas instancias pretendían tener listo el cauce como calle provisional.

Fue hasta que los vecinos del exterior, que viven precisamente a los lados de la salida del arroyo, comenzaron a protestar por hacer trabajos en el cauce, que la administración del residencial buscó permisos en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Pero en estos días pasados, de nueva cuenta hubo trabajos de preparación en el lecho del arroyo. Las imágenes enviadas a GPS -visibles en versión digital- muestran a empleados retirando una reja metálica instalada para evitar el paso por ese lugar.

La dependencia municipal, al mando de Adriana Díaz Negrete, mandó a revisar la zona y hasta la fecha no ha reportado si dio o no anuencia al pretendido permiso, que puede representar un riesgo para la circulación vehicular en el exterior, por la avenida Francisco Villa.

Peor aún, en caso de una sorpresiva avenida del arroyo, aunque no sea tiempo de lluvias, también puede poner en riesgo a personas, vehículos y propiedades, dado que no hace falta una tromba ni un huracán para saber que los cauces no deben ser invadidos.

Además, los vecinos del San Francisco, los del exterior, temen por daños en sus propiedades si el arroyo es abierto a la circulación vehicular, pues obviamente no tiene la preparación de una calle para soportar el peso de los autos, lo que puede tener afectaciones en sus paredes.

En esas condiciones, arriesgarse a un permiso de esa manera, aparte de molestar a quienes viven pegados al arroyo y tienen como vialidad de entrada y salida la Francisco Villa, puede resultar bastante peligroso para quien se anime a dar autorización hacia la invasión de un lecho fluvial.

***

Fueron muchos los meses en que la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cinthia Marina Ceballos, pudo resolver la grave encrucijada en que se encontraba, con una crisis generalizada que envolvió al ayuntamiento de principio a fin, en temas de seguridad y manejo de recursos, pero no lo hizo.

Fue desplazada en la prestación del servicio de limpia, uno de los más sentidos y cercanos de la población, cuando por incapacidad lo dejó caer, a grado de hacer negocio con la empresa en desgracia en esta ciudad, Klifer, adquiriendo camiones recolectores que terminaron siendo un asunto más para Fiscalía Anticorrupción por el pago de millones.

El otro grave tropiezo es el de la seguridad pública. Desde el Congreso del Estado fueron revelados datos de su cercanía con personajes del crimen organizado, que derivó en la pérdida de su policía municipal, con nombramiento de un nuevo jefe policiaco sin cumplir con el procedimiento mínimo de autorización del cabildo.

Ya estaba en franca caída la alcaldesa, cuando hizo negocio con la venta de terrenos propiedad del municipio, por unos dos millones de pesos, causa penal que finalmente fue la causa de su detención ayer en céntricas calles de la cabecera municipal de Nuevo Casas Grandes.

Ahora vendrá su defensa jurídica y política, en la orfandad de los partidos que le dieron su apoyo en aquellos comicios del 2021, en la celda del penal de Aquiles Serdán, en espera de una medida cautelar que al menos le permita estar en libertad, bajo caución, lo cual se ve muy difícil.

***

Tenemos imágenes en nuestra versión digital de GPS de los trabajos de remodelación sobre la vialidad Sacramento, al norte de la ciudad, que incluyeron la remoción del puente vehicular que, en 2022, colapsó por la creciente del río debido a las lluvias.

Dicho puente, o mejor dicho, lo que quedaba de él era un peligro latente para las personas que transitan por ese sitio ya que, para poder cruzar, los mismos vecinos rellenaron con arena el espacio que faltaba y así evitarse la vuelta hasta el tramo de concreto que conecta la Sacramento con las grutas de Nombre de Dios.

El riesgo era que, con alguna lluvia intensa, ese puente se vendría abajo en su totalidad; si cuando estaba “entero” fue arrastrado por el río, convirtiéndose en un atractivo para la raza de las Quintas y alrededores, más en las condiciones precarias en las que se encontraba actualmente.

Parte de la chamba que hacía el puente será reubicada con un colector pluvial que construyeron cerca de la Monte Albán, a fin de evitar que el nuevo deportivo sufra inundaciones severas.

Será interesante conocer por parte de Obras Públicas del municipio cómo será la nueva obra, ya que deberán de conectar los planteles educativos, una procesadora de gas e incluso unas canchas deportivas que están a las faldas de la sierra de Nombre de Dios, con la mancha urbana de la ciudad.

Era tan urgente la remoción de los restos de ese puente, que lo tiraron en cuestión de días.

***

Aunque muchos ven que el camino para la reelección de Marco Bonilla a la alcaldía de Chihuahua está libre y sin rivales, también andan algunos morenistas queriendo infiltrarse en la administración municipal para boicotear la campaña del panista.

Al menos es lo que observan algunos albiazules que son especialistas en la detección de riesgos, pues ya hay casos cuestionables de conversos que no acaban de convencer.

Tal es el caso de José Alonso Enríquez Vázquez, actual subdirector administrativo en Tesorería Municipal, quien sería pieza fundamental en la campaña para el 2024 pues el señor fue, ni más ni menos, que un operador principal en la campaña de Juan Carlos Loera de la Rosa a la gubernatura.

A Enríquez se le culpó de haber tenido un sinnúmero de fallas que terminaron en la derrota ante Maru Campos, y eso que tenía todo el respaldo federal y ni se diga de recursos.

En aquellos tiempos, disponía de control de los dineros en Bienestar, pero fue uno de los tantos corridos por Ariadna Montiel, junto con el exsubdelegado Marcelino Gómez, que eran afines a Loera de la Rosa.

No obstante, las sospechas de que sigue al pie del cañón para operar a favor de Morena persisten y, como dicen los que saben, si el enemigo está en casa, es mejor echarlo antes que apeste el hogar.

El albergarlo en la próxima campaña de Marco no parece ser una buena estrategia, ya que la transa es parte de su historial, sin mencionar que todavía es muy amigo de Loera de la Rosa, quien mantiene todavía buena relación con el presidente y harán lo necesario para desarticular al PAN en Chihuahua.

***

Enviaron a GPS la imagen de una pickup viejita, doble cabina, de color blanco, cargando decenas de despensas.

No traía dicha troca ningún logotipo oficial de institución pública o privada, cuando fue captada por uno de nuestros asiduos lectores, sobre el Periférico de la Juventud.

Queremos creer que el vehículo lleva esas despensas con un fin benéfico y filantrópico, o bien un negocio legal de venta de víveres, de empresas establecidas que ofrecen ese tipo de empaquetados. Esta identificada la placa del vehículo, en imagen que publicamos en nuestra edición digital.

La cuestión es que ya iniciamos proceso electoral desde hace más de un mes, y cualquier movimiento de despensas levantara sospechas, por manipulación del voto.

Tendrá que estar muy atento el IEE y el INE acerca de estos movimientos que pudieran realizar personas del sector privado y también de las oficinas públicas.

El tema es que con las dádivas oficiales vía Secretaría del Bienestar, protegidas por la misma Constitución, pareciera que inauguran época en donde todo está permitido, y el peculado electoral pasó a la historia.

Por eso decimos que los órganos electorales deberán ponerse las pilas y evitar la compra de votos, con todo lo complicado que esto será.

Quisiéramos que estas imágenes sean en el fondo auténtica filantropía, pero la experiencia nos ha enseñado que hay abuso electorero solapado por un manto de legalidad de primero los pobres, auspiciado desde la federación.