-Ahora Ferromex echa humos tóxicos

-Mensaje claro y contundente el de Maru

-Mundo de color de rosa del secretario de Salud

-Va Kata por su informe final

Una gran nube de humo tóxico se extendió la noche del martes desde los alrededores del Centro de Convenciones hacia el centro y norte de la ciudad.

La capa de niebla hizo más oscura la noche, pero eso no fue lo peor, sino que los humos invadieron los hogares de colonias del Centro, Industrial, Santo Niño, San Felipe e incontables fraccionamientos hasta la parte norte de la capital.

Sobre el incidente -reportan de la empresa responsable, Ferromex- fue extraño que el auxilio fuera pedido de forma tardía, lo que ocasionó que el fuego se extendiera de un vagón a otro y al pasto seco de los alrededores.

Obviamente la falta de mantenimiento del lugar ayudó a que las llamas se propagaran y el siniestro costara más trabajo y recursos a los bomberos.

Los vagones que se quemaron, por otra parte, estaban abandonados y en muy malas condiciones, lo que resulta inaceptable en el patio de maniobras de una empresa como Ferromex, cuyas tarifas de fletes y transporte de personas son altísimas.

Tras el siniestro, mal harían las autoridades de todos los niveles si no revisan las instalaciones a fondo, las condiciones laborales y la viabilidad de mantener dicho inmueble en el mismo lugar.

De por sí es molesto el ferrocarril que parte la ciudad en dos en horas pico, las malas condiciones de los cruces tanto al norte como al sur, la falta de señalamientos e infraestructura, como para todavía sumarle los riesgos de eventos como el que acaba de ocurrir.

***

El mensaje fue muy claro: fuerza y pluralidad, pero principalmente unión, lo que no es nuevo en el estilo de gobernanza de Maru Campos, quien se ha caracterizado por gobernar de la mano de los diferentes sectores de la sociedad. No por nada llegó hasta donde está.

La instalación del Comité de Planeación para el Estado de Chihuahua mostró el poder de convocatoria que tiene la gobernadora, incluso con funcionarios del gobierno federal, quienes fueron incluidos en la elaboración del plan de gobierno 2022-2027 con voz y con voto, pues Juan Carlos Loera, que en las últimas semanas ha mostrado una actitud de colaboración con el Gobierno del Estado, forma parte de la estructura del comité como Secretario Técnico.

Será la gobernadora, Maru Campos, quien presida la mesa directiva y Luis Serrato el coordinador general de los trabajos que integrarán a los funcionarios del Gobierno del Estado, a los Delegados Federales y a los representantes de la Sociedad Organizada.

Fue una de las primeras pruebas de fuego públicas de Serrato Castell, mano derecha de la gobernadora, y la pasó con estrellita pues ya logró incluir y reunir.

Ahora faltará coordinar y llevar a buen puerto los esfuerzos que no son cosa menor. A partir de este comité y de los diagnósticos que ahí se presentaron se tomarán las definiciones para el rumbo del gobierno de Chihuahua.

***

En ese sentido, es un esfuerzo muy serio el de Maru, de zanjar cualquier diferencia con su ex contrincante en lides electorales, Juan Carlos Loera de la Rosa.

No podrá eliminarse del todo la confrontación vivida, porque hay expresiones duras y subidas de tono. Hubo más que raspaduras de muebles.

Sin embargo, las reuniones efectuadas en la mesa de seguridad durante las últimas semanas, y la realizada ayer con la instalación del COPLADE, ayudan mucho en ese camino de restañar heridas de batalla electoral.

Ambos en sus discursos hicieron alusión a ello de manera velada e inclusive directa, al utilizar un tono sumamente cordial y político.

Decimos que hay esfuerzo serio, porque la gobernadora designó a Loera precisamente como secretario técnico del Comité.

Pudo haberlo sentado en una silla sin intervención alguna como lo hizo el corralato con sus opositores, pero sabe la gobernadora que debe dar un paso más y eso fue lo que hizo.

Su coordinador de gabinete la suplirá en sus ausencias seguramente en la presidencia del Comité, en lugar de darle el puesto de secretario técnico, que asume Loera.

El delegado federal cumplió con su papel, al declarar el quórum y llevar el orden del día, y luego al dar un pequeño mensaje como representante del gobierno federal en los términos que ya dijimos, sobró miel.

No acudió a la cita solo Loera. Hizo también su aportación a la integración del Plan Estatal de Desarrollo, llevando a los delegados federales correspondientes, quienes también tomaron protesta, junto con él, en el mencionado comité.

La foto de ambos, Loera y Maru, en presídium y platicando, es buena señal de entendimiento, de que la jornada electoral ya quedó atrás, al menos de manera pública y en lo institucional. Impensable esa imagen hace algunas semanas.

***

Es tan tétrico el panorama financiero que se ha convertido en una caja de Pandora, de la cual salen cada día más calamidades.

Viene y está en marcha un atorón financiero para todos los organismos descentralizados y desconcentrados, en los cuales se maneja el 70 por ciento del presupuesto.

Las nuevas facultades que tiene José Granillo son como ayer se dijo, auténticamente draconianas. No se está autorizando un peso a proveedores a menos que salga con el VoBo desde su oficina en la Secretaría de Hacienda.

Es un apriete duro y radical, como respuesta contundente al desastroso estado de cosas encontrado, donde ayer salieron a relucir dos pequeños detalles.

El ejercicio de participaciones futuras casi alcanzó los dos mil millones de pesos, que no es cosa menor ante un déficit cercano a los 9 mil millones. Esos dineros se gastaron irresponsablemente.

Pero, además, resulta que a pesar de que se presupuestaron 500 millones de pesos para pagar proveeduría de ejercicios pasados, la Secretaría de Hacienda, antes de concluir quinquenio, pagó más de tres mil millones sin permiso de nadie y pasando por encima de lo autorizado por los diputados.

El tema está que echa lumbre, y se acumula a los otros hallazgos, con los cuales el nuevo titular de la dependencia se ha encontrado, y que antes de Halloween ya ponen los pelos tiesos.

La intervención del secretario de Salud para el olvido. De nada ayuda maquillar el desabasto grave de medicamentos que existe, los trabajadores precarios y un largo etcétera.

Parece que el doctor Felipe Sandoval no ha entendido que se trata de asumir el cargo asumiendo la realidad y no el discurso políticamente correcto. Del desastre en Salud no dijo ni pío.

***

Es mucho el optimismo desplegado por el gobierno mexicano, a través del canciller Marcelo Ebrard, de que Estados Unidos aceptará todas las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de Salud.

Esto implicaría aceptar el esquema con AstraZeneca y Sinovac, pero dejaría fuera a CanSino y los otros biológicos enviados por Rusia y China.

Pero la página web de la FDA norteamericana, que es la agencia responsable, es muy clara. Solo están autorizadas Pfizer, Moderna y Janssen. Ni AztraSeneca, Sinovac y CanSino, serían permitidas.

Es delicado el asunto, porque se ha generado una expectativa de próxima apertura, ya encima, de los puentes fronterizos para viajes no indispensables.

En Juárez como en otras ciudades fronterizas, se privilegió Pfizer en los esquemas de vacunación, pero en el resto de Chihuahua fueron otros los biológicos utilizados.

De acuerdo con la secretaría de Salud Federal casi llega la entidad al 80 por ciento de población al menos con una dosis…pero en estricto sentido no serviría para ingresar al shopping, ni a trabajar ni a turistear por tierra.

Debe aclararse para evitar viajes innecesarios a la frontera de quienes quisieran inmediatamente cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

***

Rendirá mañana su informe la doctora Claudia Arlett Espino, Kata, como presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE). Tendrá como invitados a representantes de partidos políticos, consejeros y sociedad en general.

Tiene mucho qué informar la consejera Espino. La numeralia coloca las pasadas elecciones como la más grandes en la historia de Chihuahua por ser concurrentes a nivel local y federal.

La logística implicó un reto de coordinación con el Instituto Nacional Electoral, con los tribunales electorales y de arbitrio con los mismos partidos políticos y candidatos, que interpusieron decenas de recursos de impugnación, antes y después de las elecciones. El éxito es que se confirmaron la mayoría de las decisiones.

Entró a suplir la ausencia de Arturo Meraz, fallecido en el desempeño de su cargo, y posteriormente continuó en el mismo ante la salida de Yuri Zapata, cuestión que hizo sin aspavientos, y con muy buenos resultados. Están a la vista.