-Ahora venden registros de vacunación

-Maru con la izquierda... nomás para firmar

-Genera suspicacias falta de certificado de muerte

-Busca traer 20 millones de dólares para hospital

Las grandes filas que se forman en torno a los centros de vacunación representan una oportunidad de venta para el ambulantaje. No falta quien compre una botella de agua, refresco o los típicos burritos. Para todos sale el sol con esas concentraciones de gente.

Está bien que hagan su luchita los vendedores, finalmente dan un servicio y atienden un potencial mercado conformado por los cientos de chihuahuenses que acuden a cada jornada según los grupos de edad y dosis que se aplican.

Pero hay un problema sobre el que se han hecho de la vista gorda todas las autoridades que participan en el operativo sanitario, desde la Secretaría de Salud hasta el Ejército que se supone lleva control estricto del biológico y su aplicación.

Los vendedores han llegado al extremo de vender los formatos impresos para el registro de vacunación, ahora por la módica cantidad de cinco pesos; antes se había detectado la práctica, pero con una menor oferta por la novedad el precio rondaba los 10 pesos.

Ahí están las fotos en la versión digital de GPS, captadas ayer en el Centro de Convenciones. Las portaba uno de los ambulantes que las ofrecía junto con los dulces, las frituras y los cacahuates.

***

Fue favorable el mensaje enviado ayer desde Ciudad Juárez, por parte de la gobernadora Maru Campos y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque bromistas, cuidaron la sobriedad y entereza cada uno para dejar en claro algunos puntos importantes para la entidad.

Campos Galván fue insistente que la confrontación y las diferencias no tienen cabida entre los órdenes de gobierno que ambos encabezan y por lo tanto es momento de trabajar en comunión.

“Usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora de este Estado; entre usted y yo no puede caber confrontación, violencia, indolencia ni ruido que no nos permita escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía (...)”, manifestó la mandataria.

López Obrador, por su cuenta, se mostró en la misma sintonía. Pura señal de amor y paz para con la gobernadora de uno de los estados donde la 4T enfrenta mayores rechazos.

Pero más allá de esto, las risas y el buen ánimo no faltaron durante la mañanera. El presidente hasta tuvo tiempo para bromear con la lesión que Maru tiene en su mano derecha, producto de la caída sufrida hace unos días.

“Ahora está malita de la mano derecha, pero me da gusto que de la izquierda esté muy bien”, expresó AMLO entre las risas de ambos mandatarios y de los presentes por el mensaje que llevaba intrínseco el cuestionamiento a la filiación política de Maru.

La ideología de Maru no está en entredicho, su sangre es más azul que el cielo y la izquierda nomás la usa para escribir y firmar documentos, porque es zurda de nacimiento. Pero igual el comentario resulta en una buena señal del nivel de relación entre la gobernadora y el presidente.

Chihuahua sufrió en el último quinquenio a un gobernador que se la pasó de pleito con los presidentes, primero con Enrique Peña Nieto y luego con el propio López Obrador; y así ha sido la historia del centralismo y el distorsionado federalismo, siempre con altas facturas para la entidad.

Ahora queda esperar que los compromisos hechos una vez más por el presidente se concreten y la visita no quede únicamente en la anécdota.

***

Mientras más pasan los días, más crecen las dudas en torno al caso de corrupción que manchó de sangre a la administración pública, con el asesinato de Luis René Villarreal, exjefe de Facturación en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Ya pasaron 10 días desde que se localizó el cuerpo sin vida del exfuncionario, señalado como parte del grupo que robó y jineteó el fondo de ahorro de los diputados, entre otras irregularidades que habría cometido como servidor público.

Ya pasaron 10 días, pues, y hasta el momento no existe su certificado de defunción ante las oficinas del Registro Civil.

La falta de este documento ha generado una serie de suspicacias entre la clase política y aquellos que podrían estar relacionados en el atroz crimen, sobre todo en el Congreso del Estado, donde no le han querido entrar de lleno al tema, a pesar de que ahí se tejió el entramado de corrupción.

Las pesquisas en torno al caso avanzan, según los escasos reportes que la Fiscalía del Estado ha emitido, justificándose en que no se pueden revelar detalles para no entorpecer el desarrollo de las investigaciones, clásica muletilla del mundo político-policial.

***

El reclamo que por muchos años se ha hecho presente entre los habitantes del sur de la capital del estado parece que por fin será atendido por la Presidencia Municipal.

Está a la vista de todos que el desarrollo y las obras de infraestructura en esa zona de la ciudad no van a la par de lo que se tiene al norte, así como en el corredor del Periférico de la Juventud. Es muy notable la diferencia en ambos polos, siempre se ha dicho.

Ayer, en sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Chihuahua (Coplademun) encabezada por el alcalde Marco Bonilla, se anunciaron las obras que se habrán de iniciar este año.

En el paquete se incluye el distribuidor vial en la Fuentes Mares y Nueva España que vendrá a desahogar el tránsito vehicular en la zona, pues es uno de los nudos viales más complejos que se tiene.

La obra tendrá una inversión de 168 millones de pesos, una cantidad bastante significativa, pero vendrá a reducir de manera considerable los tiempos de traslado y sobre todo el estrés que significa pasar varios minutos esperando el cambio del semáforo.

Además de esto, se anunció la construcción del relleno sanitario con vida útil de 50 años, la tercera etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua, además de un polideportivo, obras prometidas en campaña y que en conjunto suman una inversión que rondará los 400 millones de pesos.

***

La diputada federal panista del distrito sexto, Laura Contreras, no suelta la posibilidad de un hospital de paidopsiquiatría para la capital, que evidentemente hace mucha falta ante los cada vez más elevados casos de padecimientos mentales en la niñez y adolescencia.

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que tiene presencia en 55 países y acumula siglos de experiencia -literalmente siglos- en la búsqueda de la salud, ha volteado a la entidad para ofrecer apoyo sin ánimo de lucro.

Ahí ha logrado meterse la legisladora, quien en días pasados pudo empatar las agendas de las autoridades municipales y estatales, así como del Congreso del Estado, para buscar la forma de atraer esa inversión social nada despreciable.

En números redondos, un nosocomio especializado en la salud mental de niños y adolescentes ronda los 20 millones de dólares para dar servicio a una población infantil y juvenil creciente en una entidad como Chihuahua.

De ese tamaño es la caridad que podría aprovecharse, siempre y cuando las autoridades locales pongan de su parte y se brinden las facilidades de operación que se demandan para un servicio social de esta magnitud.

***

Mario Trevizo Salazar, apodado ahora entre el duartismo “El Sapo”, se reunió ayer a desayunar con el magistrado judicial, Gabriel Sepúlveda Reyes, para platicar sobre el proceso de sucesión en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Para nadie es raro ver este tipo de encuentros en los restaurantes de esta capital, pero este sí debe causar extrañeza.

Trevizo es íntimo amigo de José Miguel Salcido Romero y en quien descansan su proyecto por la rectoría de la UACH.

La historia nos revela que Salcido fue defenestrado y sustituido por Sepúlveda en el Poder Judicial, para luego recibir un "golpe de estado" auspiciado por el exgobernador, Javier Corral y de Salcido Romero, a la sazón testigo protegido del corralato y protector de Pablo Héctor González.

José Miguel se "vende" en todos lados como operador de Palacio en el Poder Judicial, organismos electorales y partidos políticos, pero sobre todo en la UACH.

De tal forma que ahora ayuda a Trevizo a quitarle piedras de su camino, como son algunos directores con más méritos que el ex secretario general de gobierno de César Duarte.

Solamente se entiende este encuentro con el enemigo de su "padrino" con miras de Trevizo Salazar de "planchar" su llegada a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Chihuahua, pero a cambio de posiciones para Sepúlveda en la misma.