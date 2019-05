-Amor y no miserias del presidente del Congreso

-“El Tisca” y las lecciones de tiro al blanco

-Aumento, promesa de Corral a Jorge Doroteo

-Mucho bla bla vs “La Coneja” y cero sustancia





El nepotismo del presidente del Congreso del Estado, Jesús Villarreal Macías, no tiene límites, pues ante los cuestionamientos por la postulación de su yerno como aspirante a magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pidió una posición de segundo nivel para él en dicho organismo.

Como ya se sabe, Alfonso Chávez Gómez debió renunciar a buscar la magistratura por la que lo había enviado su suegro diputado, luego del escándalo que desató su registro como aspirante.

Pero a cambio de la renuncia de su yerno, el legislador de Meoqui pidió que le garanticen un cargo para Chávez Gómez en la estructura administrativa del tribunal de nueva creación, pues el sueldito de casi 50 mil pesos que tiene en el Congreso del Estado no es suficiente. Quiere mínimo lo que gana AMLO.

El amor a los parientes de Villarreal y el amor a la nómina de Chávez Gómez viene desde 2007, cuando fue director de Desarrollo Municipal en Meoqui en el gobierno del que entonces era su futuro suegro.

Ahora como diputado lo tiene de asesor, lo mandó de aspirante a magistrado, lo regresó de asesor y le busca una chambita en el Tribunal de Justicia Administrativa. Otro hijo de papi, por decirlo de alguna manera.

Además a la esposa de su yerno, o sea la hija del legislador, Ada Ivette Villarreal Negrete, la tiene en un cargo público en un área forestal, renglón en el que también tiene intereses el amo y señor de Meoqui, en la Secretaría de Desarrollo Rural, donde despacha René Almeida Grajeda.

Eso es amor y no miserias.





***

Aún y cuando obtuvo pésimos resultados en 2018, Fernando Tiscareño es indudablemente caballo negro para la alcaldía por parte del partido Morena, En aquel entonces sacó una bajísima votación contra la reelecta alcaldesa María Eugenia Campos.

Tiscareño se quedó con el 26% de la votación, muy lejos de quien ganó la contienda.

Pero aun así continúa pensando en la elección del 2021. Por lo pronto tomó unos días de asueto en los Estados Unidos, en Pierce, Colorado, disfrutando con su familia de manera sana, para regresar con nuevos bríos a su chamba.

La imagen que le mostramos en nuestra edición digital es muy elocuente. Una práctica de tiro con arma larga, dando una cátedra a quien pensamos es uno de sus hijos. En las fotos también se observa con gran destreza a su esposa, realizando dicha actividad.

Le puso como título “en familia con Chabelo”, y luego un blanco con una flecha en el centro.

Tiscareño es un tránsfuga del PRI. Su éxito en la pasada elección fue haber brincado del barco antes de que se hundiera.

Su carrera política la hizo en esa institución, incluso con el delicado antecedente de estar involucrado en el manejo de documentación interna relacionada con el famoso Aeroshow, por el cual logró escabullirse sin apenas un rozón.

Es cierto, le gustan las actividades de alto riesgo, entre ellas la práctica con arma de fuego, a las cuales huyen y hasta rechazan a gritos los antiguos hijos de la izquierda lópezobradorista.

***

Los pleitos a bordo de los camiones de transporte urbano son harto comunes, con motivo de que la mayoría de los denominados alimentadores están convertidos en auténticas chatarras, con una autoridad estatal pintada, que no hace nada para resolver tal situación.

Dos casos peculiares nos hicieron llegar a esta redacción. Uno, un camión que se quedó tirado dejando a la deriva al pasaje.

Las personas que iban a bordo subieron el tono de sus reclamos y el chofer perdió los estribos. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores, porque milagrosamente el vehículo funcionó.

Otro. Un pasajero de edad avanzada que le reclama a un chofer porque no hizo parada donde debiera, en la ruta Tec II, dejándolo varias cuadras adelante.

También ese asunto, que puede parecer insignificante -pero que es una cotidianeidad- estuvo a punto de llegar a los golpes y quedó en connato.

Situaciones innecesarias, si no fuera porque no existe un mantenimiento adecuado en las unidades, si es que esto es posible, porque la mayoría no cumple con condiciones mecánicas adecuadas.

Aún así, los concesionarios volvieron a ir a Palacio de Gobierno a tratar de presionar por un aumento a los 14 pesos.

Argumentan que no hay recursos para renovar unidades ni para pagar diésel. La misma cantaleta de siempre, negociazo a costillas de los ciudadanos.

Vox populi dice que se prepara el aumento con motivo de las próximas vacaciones. Que ese fue uno de los temas platicados el pasado primero de mayo entre el gobernador y el dirigente estatal de la CTM, Doroteo Zapata.

***

Fue un mensaje de siete minutos con 56 segundos, en los cuales, el gobernador festeja el fallo condenatorio de Alejandro Gutiérrez, en redes sociales oficiales.

Pero el mayor tiempo lo dedica a tratar de explicar cómo se escurrió de las manos el famoso esquema de desviación de recursos denominado Operación Zafiro, que resultó operación corcholata.

Avienta Javier Corral la responsabilidad a la administración de Peña Nieto, particularmente por el sobreseimiento solicitado por la PGR contra el exsecretario nacional adjunto del PRI.

Y cifra sus esperanzas en la cuarta transformación, particularmente en el nuevo Fiscal General y en la Secretaria de Relaciones Exteriores, para la extradición de Duarte.

Le pasa desapercibido que México no mueve absolutamente nada sin la autorización del presidente, y éste ha sellado un pacto de impunidad. Eso no lo quiere decir pero lo sabe

Muchas explicaciones en el mencionado video grabado en el despacho del gobernador, pero nada nuevo, cuando es muy fácil que existiendo esa voluntad -que dice haber-, la FGR formule de nueva cuenta imputación.

En el fondo, Corral se encuentra en un atolladero, dedicó su atención por entero a la “Operación Justicia”, pero se le escabulle de las manos en cuanto llega a juzgados federales.

Es el caso de la supuesta victoria contra Gutiérrez por los 1.7 millones.