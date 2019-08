-Anda mal con Dios y con el Diablo

-Discurso de odio propicia ataque a periodistas

-Curso del IEE será un mal chiste

-PAN de Delicias no canta mal las rancheras



Ha sido señalada como una de las artífices de la reforma anti familia. Es Blanca Gámez, diputada del PAN en el Congreso local.

Los señalamientos han arrancado mucha incomodidad en el gabinete estatal y entre sus correligionarias feministas. Recibe fuertes críticas de los bandos propios y ajenos.

Es una de las diputadas consentidas desde el despacho principal de Palacio. Incluso fue presidenta de la anterior legislatura y principal operadora.

El mismo PAN ha desplegado una campaña para tratar de zafarse de responsabilidad en el asunto y eliminar cualquier rastro de culpa, tras el fracaso en el apoyo de los municipios.

Va a estar Blanca en un programa de radio invitada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer. La invitación es muy oportuna.

Las últimas tres semanas han sido de terror para ella por el señalamiento continuo hacia su persona. Necesita con urgencia reivindicarse en su posición partidista. El problema es que se encuentra muy alejada de esa posición ideológica.

En el PAN, obvio, no hacen nada al respecto. Y desde Palacio se le protege y estimula, con encargos de responsabilidad.

Es una posición importante para los grupos que defienden todos los temas de género, con un radicalismo que ya se quisiera en las filas de izquierda.



***



No puede ser casualidad el ataque al periódico Monitor en Parral, en un contexto enrarecido que estigmatiza a los periodistas y medios de comunicación.

Desde el discurso de toma de protesta aquel cuatro de octubre de 2016, el gobernador fue muy claro en su percepción de la comunicación.

Para él existía un dispendio de financiamiento a los medios que debía acabarse, y en esa política, rechazar y exhibir el manejo malintencionado o los intentos de extorsión.

Cinco meses después, esta casa editorial informó de un documento denominado “análisis de medios y reporteros”.

Son varias cuartillas, con membrete del nuevo amanecer, en el cual sin tapujo se devela con severidad ese pensamiento de ataque a la libertad de expresión.

Dice que no hay medios amigos por más amistad que se tenga con los reporteros o periodistas, por lo cual se recomienda no caer en la confianza del fuera de libreta.

“El reportero -señala con índice de fuego- no es el enemigo, sólo es la encomienda que le han marcado de su empresa...”.

Una empresa, que por falta de convenios, “ejercerá presión, intentará intimidar o magnificar errores y nimiedades”.

Eso es lo que piensa el gobernador de los medios de comunicación, en un extenso documento donde además se señalan nombres y medios de los periodistas incómodos.

Han transcurrido casi tres años, y durante ellos, se ha recrudecido el golpeteo.

Por ello, lo ocurrido en la Capital del Mundo con el ataque a un medio de comunicación de larga trayectoria, es consecuencia de un ambiente nada propicio para el ejercicio de las libertades.

El discurso de odio sólo impulsa afanes de acción directa contra empresas de comunicación y periodistas.

El tuiter nocturno de Corral garantizando investigaciones y protección, se cae por su carácter vacío y retórico.

No hay en lo inmediato acciones efectivas ni medidas cautelares; el mecanismo estatal y federal dormidos; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, plegada a los designios estatales.

No investigan porque no hay denuncia. Y no hay denuncia, porque hay una ausencia de confianza ganada a pulso.



***

La imagen que le mostramos en nuestra edición digital corresponde a una invitación del Instituto Estatal Electoral para unas jornadas de capacitación.

El tema de la inducción es nada más y nada menos que la Ley de Participación Ciudadana, que ha sido menos que letra muerta.

La revocación de mandato solicitada en contra del titular del Ejecutivo nació sin esperanzas al ser bateada por el IEE, luego por el Tribunal Estatal Electoral y finalmente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como anticipamos en este mismo espacio no pasó la mencionada solicitud en virtud del principio de irretroactividad de la le que significa lo mismo “hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”.

En la actual administración no puede aplicarse a plenitud el mencionado mecanismo de participación, pese a que tenía en su espíritu flexibilizarlo, poniéndolo al alcance de los ciudadanos.

Además, ha sido letra muerta la mencionada Ley, porque de acuerdo con ella, y con una interpretación estricta, habrá que esperar dos meses más, cruzados de brazos, para que se empiece a analizar si procede o no el plebiscito en el caso de los proyectos de inversión en alumbrado público.

Trasladando la decisión acerca de obras públicas para mejores tiempos.

En esas mismas instalaciones donde se le ha dado vuelta a la ley, se capacitará a los ciudadanos todos los jueves a las cinco de la tarde, en el procedimiento y conceptos fundamentales de la participación ciudadana.

Pero, claro está, no se les dirá el trasfondo político que existe bajo esa bella legislación democrática, sujeta al vaivén de los designios del poder. El curso tiene aires de mal chiste.



***



En la Universidad Autónoma de Chihuahua las facultades preparan los programas de estudio, incluyendo las nuevas materias construidas con base en el nuevo modelo educativo.

Será en los primeros semestres donde se incluya al menos dos materias atendiendo a alguna competencia nueva, dentro del primer semestre.

En esas competencias se encuentran creatividad, innovación y emprendimiento; multiculturalidad y sociedad; apreciación estética e interpretativa; investigación y análisis social e histórico; investigación y análisis científico; y razonamiento formal y cuantitativo.



***



Los panistas de Delicias no cantan mal las rancheras en eso de la elección de su Comité Directivo Municipal (CDM) y la futurología política, que está a la orden del día.

Las pocas fuerzas de la dirigencia estatal de Rocío Reza buscan dejar por tercera ocasión consecutiva a Manuel Carreón como presidente del CDM, quien desde esa posición podría allanarle el camino a su hijo Roberto Carreón para ser candidato a diputado local en 2021.

Pero no sólo eso. Desde el PAN municipal Carreón garantizaría el puesto de su hija en la Dirección de Seguridad Pública y el de su consuegra en el Instituto de la Mujer.

Y luego se quejan de que en Ojinaga domina el nepotismo azul.

Lo que nadie se explica es cómo le harán los panistas en el 2021 si uno de los que se inscribieron con Carreón para extenderse otros tres años en el comité es el regidor Israel Obando, quien también busca la postulación para la diputación local.

El dirigente albiazul se ha distinguido por ser un presidente antipático y poco sensible ante las demandas de los panistas, por eso sería raro que ganara la presidencia del PAN para otro periodo.

La plaza deliciense para Acción Nacional es de las más peleadas. Es toda una fortaleza azul que han conservado desde el año 2010 con Mario Mata Carrasco, el descarriado Jaime Beltrán del Río y ahora el súper poderoso, Eliseo Compeán.

Por eso su elección interna no hay que perderla de vista. Se realiza el domingo.