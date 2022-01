-Anda por México con pasaporte americano en el bolsillo

Durante toda su vida, literal, el exgobernador Javier Corral se ha movido entre dos lealtades, las barras y las estrellas, y el águila sobre el nopal, en un pragmatismo cínico, que lo ha llevado a engañar una y otra vez.

Desconocemos cuántas veces cruzó la frontera para votar en elecciones realizadas en los Estados Unidos, como un derecho que tiene por ser ciudadano de dicho país, pero lo que sí sabemos es que al cruzar por tierra o por avión a la Unión Americana, en sus viajes de placer o como alto funcionario mexicano, siempre debió identificarse con pasaporte estadounidense.

Esa lealtad dividida no tiene ningún problema en ciudadanos comunes, menos en la frontera, donde ir y venir es de lo más normal de un lado al otro para realizar compras, trabajar o estudiar, menos aún desde finales de los noventas en que se autorizó la doble nacionalidad en México. En los Estados Unidos, aún y cuando no existe una ley que regule la doble nacionalidad, no existe ningún impedimento para ello.

Pero es muy diferente ser autoridad, en este caso gobernador, senador, diputado federal o diputado local, porque son estos funcionarios quienes dictaminan leyes u ordenan actos administrativos, que presentan posibles conflictos en dichas lealtades, más aún con la vecindad que geográficamente tenemos y los antecedentes de bélicos conflictos territoriales.

Muchos ejemplos hay de esos problemas, pero hay uno en particular que ocurrió durante la administración de Corral, en el cual a todas luces se vio involucrado el tema de la nacionalidad y las lealtades que ello implica.

Se trata del presunto incumplimiento de un tratado internacional de aguas con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano y el mexicano sostuvieron pláticas al respecto, cuando los agricultores se negaron a cumplir, ya que La Boquilla, el principal cuerpo de agua, apenas tenía líquido para garantizar el ciclo agrícola.

La posición del entonces gobernador Corral fue tímida, nula, irresponsable, cobarde. Los ciudadanos fueron abandonados a su suerte. Aventó toda la responsabilidad al gobierno federal y se lavó las manos.

Fue el único que ganó. Hubo desgaste para el gobierno federal que no entendió el conflicto, en los agricultores hubo lesionados, un muerto y detenidos. Pero él con su inacción, evitó aprieto con el país donde nació, el de las barras y las estrellas.

Con seguridad encontraremos en sus votos en la Cámara de Diputados o en el Senado, temas sensibles con la Unión Americana, que involucran necesariamente conflicto de interés por su doble nacionalidad.

A la vez que Javier Corral asumía en 2016 como gobernador de todos los chihuahuenses, y antes en el Congreso de la Unión o en el Congreso del Estado de Chihuahua, al mismo tiempo era un ciudadano americano, con todos sus derechos a salvo y pragmáticamente cuidados.

***

No era Javier Corral un ciudadano común, era desde hace más de 20 años alto funcionario del gobierno mexicano, paradójicamente en violación a las normas mexicanas que exigen como requisito la renuncia a nacionalidad extranjera para ocupar dichos cargos.

En 1992, a los 26 años, disfrutó por primera vez las mieles del poder al ser electo, sin hacer campaña, como diputado plurinominal al Congreso del Estado.

En aquella fecha estaba impedido para ser diputado en razón de que la Constitución General de la República impedía su postulación por no ser mexicano por nacimiento.

Tenía un acta de nacimiento en la cual mintió sobre su origen, y creemos que fue esta la que presentó ante las autoridades electorales. Decía que había nacido en Ciudad Juárez.

La historia es convenencieramente nebulosa, auspiciada en la secrecía de la confidencialidad que irónicamente las mismas leyes protegen. En Wikipedia se le echa la culpa a su madre y a su abuelita de tal acta obtenida con falsedad.

También de esa fecha, de los noventas, es un certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, donde pensamos existiría un supuesto trámite de renuncia a la ciudadanía americana, que terminó en nada, según ahora se confirma.

Ese documento habría sido utilizado en los siguientes registros de candidaturas, de otra manera no hay explicación del porqué los órganos electorales federales y estatales le permitieron seguirse postulando, a pesar de no cumplir con los requisitos que la Constitución y la Ley de Nacionalidad establecen, aún con el apartado de doble nacionalidad establecido en 1997.

Es cierto que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y siguiéndola a esta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder de la Federación, han establecido que es excesivo establecer limitaciones para ocupar cargos menores, como consejero electoral, o funcionario de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, nada dicen de los altos cargos que Corral ha ocupado a pesar de estar impedido por ley.

El caso emblemático del conflicto por el agua sintetiza las razones del legislador durante décadas por establecer restricciones para ocupar ciertos cargos, destinándolos únicamente para aquellos ciudadanos mexicanos por nacimiento o que renuncien a la doble nacionalidad.

¿Cuál es la posición que un gobernador de un estado fronterizo con la Unión Americana, como es el caso de Chihuahua, habría de asumir ante un conflicto de esta naturaleza, cuando carga en sus bolsillos con pasaportes que lo acreditan como ciudadano de ambas naciones? Corral fue un florero irresponsable y pragmático para salvar su pellejo y evitar conflicto, por mínimo que fuere, con los Estados Unidos.

***

La loca carrera por ocupar cargos públicos de alto nivel aún con el impedimento de la doble nacionalidad, terminó de manera abrupta cuando fue postulado para un cargo en el servicio exterior mexicano, por el actual gobierno federal en evidente pago a sus servicios.

Pero resulta que no podía asumir el cargo, precisamente por la existencia de una ciudadanía norteamericana. Lo que no le dijo a Reforma, en la amplia entrevista publicada, es que ese mismo impedimento era un escollo para todos los cargos anteriores ilegalmente ejercidos, y para los que en el futuro pretenda ocupar.

Tampoco puede ser secretario de Estado, ni con Morena, ni con Movimiento Ciudadano, partido con el cual pretende traicionar al PAN, que por más de 20 años le permitió realizar una vertiginosa carrera, pese a sus desplantes hormonales y ausencia de capacidad administrativa.

Ahora tiene lógica por qué desmanteló al PAN chihuahuense, entregó las principales posiciones de su gobierno a quienes trabajaban por Morena, mandó a Miguel Riggs a socavar la votación en Chihuahua capital con MC, se lanzó en brazos de la izquierda religiosa, mientras abusaba de los recursos estatales.

Que lo compre quien no lo conoce. Su cola de corrupción está ahí, la forma en que se agenció propiedades, el uso de aeronaves, favoritismos, irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado, las tarjetas de consumo mensuales para sus gastos personales pagadas con el erario público.

Se le olvidó que fue el PAN, el partido que le creyó la historia aquella de la renuncia a la ciudadanía norteamericana por la invasión a Panamá, sin pensar que se trataba de uno más de sus desplantes, auténtico delirio de falsa identidad ya no digamos mexicana, sino latinoamericana, cuando en su pecho están tatuadas las barras y las estrellas, y en su bolsillo una identificación que dice “Passport, United States of America”. .