-Arman encerrona en Torre Lumina

-Nadie cerró el tiradero de cadáveres

-Critican patrullas, pero no el “abrazos, no balazos”

-En realidad, lloriquea Corral porque le duele el codo

Cierre sólido de filas y sin titubeos, mensaje de optimismo y llamado a la ofensiva para defender al naciente régimen con el objetivo de consolidarlo y conducirlo al mayor éxito fueron las características de una selecta encerrona-comida llevada a cabo el sábado en la Torre Lumina.

Encabezaron al exclusivo grupo, según la foto que presentamos en versión digital de GPS, la gobernadora del estado, Maru Campos y su Secretario General de Gobierno, César Gustavo Jáuregui; el Secretario de Hacienda, Pepe Granillo; el titular de Desarrollo Humano, Nachito Galicia y el presidente del PAN en el estado, “Gabo” Díaz.

También son observados en la imagen el Coordinador del Gabinete, Luis Serrato; el calificado por Maru como secretario “fuera de serie” de Educación, Javier González Mocken, mejor conocido en su tierra Ciudad Juárez como “Supermocken”; la jefa de Cultura, “Rebe” Enríquez; obviamente el jefe de los diputados del PAN en el Congreso y la presidenta, Mario Vázquez y Geo Bujanda, respectivamente.

De los legisladores azules nomás faltó la legisladora juarense, Marisela Terrazas, quien suele desairar los eventos de Palacio aunque sean llevados a cabo en Juárez (sólo que no sea la Feria Juárez). “Manque” Granados, titular de Innovación y Economía, aparece en la foto muy estrecha a Rebe Enríquez.

De los diputados federales destacan Eliseo Compeán y Carmen Rocío González. Jesús Valenciano, alcalde de Delicias, apenas alcanzó espacio en la foto.

Acá por el ayuntamiento de Chihuahua fueron convocados los regidores Neto Ibarra, Jocelyn Vega, Isaac Díaz y Mirna Rivas. Extrañamente no estuvo el primer panista del municipio, el alcalde Marco Antonio Bonilla pero sí el jefe del PAN en el municipio, Paco Navarro. Es notoria la fractura Palacio-alcaldía.

Hubo presencia sutil de Ciudad Juárez, no masiva, pero sí un poquitín representativa: el dirigente del PAN, Joob Quintín Flores; el exprecandidato a la alcaldía y titular del Ichife, Raúl, el exYoutuber García; Ricardo Vega; el cuellarista recaudador de rentas, Rogelio Loya y el ya mencionado Mocken, por completo ubicado como operador central de la Gobernadora.

Es el cuadro estatal panista más cercano a la mandataria. Entre todos quedó el compromiso de subir en las encuestas a Maru y crear un escudo de protección contra sus críticos.

***

Desde agosto de 2019 data el primer rastreo y encuentro de restos humanos en el tiro de la mina de Santo Domingo, en el aledaño municipio de Aquiles Serdán.

Las pistas seguidas por organizaciones sociales y la Fiscalía General del Estado, en tiempos de César Augusto Peniche, llevaron hasta ese lugar, identificado desde muchos años antes como un tiradero de cadáveres abierto de par en par a la delincuencia organizada.

Por increíble que parezca, en noviembre del mismo año volvieron a aparecer más restos humanos en el tiro, para confirmarse tiempo después que eran algunas víctimas con reporte de desaparición las que habían sido depositadas en el lugar, quizás después de matarlas en otro sitio.

El Diario dejó testimonio firme los días 12 y 13 de noviembre de ese año en el reporte de los hechos y el correspondiente seguimiento periodístico a profundidad.

La respuesta de las autoridades de entonces fue el simple bla-bla-bla de las investigaciones hasta las últimas consecuencias y, además, la Fiscalía anunció que sería clausurado el tiro de la mina para evitar que siguiera utilizándose por el crimen.

No sorprende ya la ineficiencia o complicidad de la administración estatal pasada con la delincuencia organizada.

Si no cerraron el hoyo, ni qué decir de las investigaciones sobre el grupo o grupos que han tomado de panteón un pueblo.

***

Le andan buscando “peros” los regidores morenistas de esta capital a las nuevas patrullas de la Policía Municipal que fueron puestas en marcha la semana pasada por el alcalde, Marco Bonilla.

Parece que no les convencieron las unidades y las críticas no tardaron en aparecer. Les resultó más fácil descalificar este equipamiento que tratar de explicar la estrategia “de abrazos y no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, que tiene sumido en la violencia a gran parte del país.

Entre los ediles comentan que les ha parecido excesivo el monto destinado al arrendamiento por cuatro años de las 77 nuevas unidades que comenzaron a patrullar de inmediato.

Como si la inseguridad -que mantiene en vilo a todos los gobiernos estatales y municipales por el preocupante incremento a nivel nacional- no exigiera mayor inversión y atención, o ya cuando menos una estrategia más contundente desde el cariñoso Gobierno Federal.

***

Ha causado polémica una peculiar reunión que tendrá lugar en el templo de Nuestra Señora del Refugio.

Se está programando una especie de panel para socializar el tema LGBTTTIQ+, con invitación abierta al público en general.

Los fieles de la parroquia han manifestado su disgusto y contrariedad por dicho evento, donde abiertamente se tratará el asunto.

Por lo regular son temas que se tratan de manera muy personal por los sacerdotes y no en esta forma, en que pareciera que se hace apología de la diversidad sexual desde una normalidad muy difícil, imposible de explicar desde la religión católica y cualquier otra religión.

Los fieles se preguntan hasta dónde se cuenta con aprobación Obispal o si se está haciendo por decisión del párroco Paulo Medina.

El evento es dentro de una semana por la tarde, y se denomina un diálogo sobre la pastoral de la diversidad sexual, La Iglesia un espacio seguro para todxs, adornado con los colores del arcoíris, que usan los LGBTTTIQ+.

***

Se está quejando Javier Corral de las determinaciones judiciales adoptadas en el juicio que se le sigue por daño moral interpuesto por César Duarte.

“Una vergüenza además ver cómo el Juez 6to. De lo civil por audiencias, Arnulfo Melgar Márquez, ayuda a los abogados de Duarte a perfeccionar la presentación de “pruebas”. Es que la consigna de favorecer a Duarte y perseguirme a mi viene directamente de @MaruCampos_G”.

Es muy diferente tener todo el poder del Estado para poner y quitar jueces o magistrados, ordenándoles a los que son de consigna mantener en la cárcel a quien se quiera, que estar afuera y enfrentarse a su cruda realidad, como parte demandada.

Jamás pensó Corral en esa “vergüenza” cuando volcó todo el poder del Estado no sólo con jueces, sino con agentes ministeriales, peritos, órdenes de aprehensión, extorsiones a testigos protegidos, y mil linduras que parecían desterradas.

Decía que esas quejas y manifestaciones procedían de delirios de persecución irreales, cuando había desplegado la madre de todas las batallas, una auténtica Yihad que aún sostiene, que le cobró la vida a uno de sus perseguidos, porque los jueces se negaban a flexibilizar las medidas cautelares con motivo del Covid, lo cual debieron hacer después de sendos amparos.

Ahora tiene que pagar abogados con su dinero y no con el erario público o conseguido con “amigos”, como cualquier ciudadano, igualito que debieron hacer sus perseguidos de los expedientes equis, que en algunos casos debieron vender o hipotecar propiedades. Tal vez eso es lo que más le duele.

Ahora él se dice perseguido y se rasga las vestiduras, por una simple, simplísima incidencia procesal, de las muchas que le faltan en este y otros asuntos que se encuentran en puerta, y donde tendrá que recurrir al amparo, como hacen, insistimos, los ciudadanos comunes y que él ya había olvidado, viviendo en el lejano mundo de privilegios y holgazanerías.

***

La percepción de las respuestas que se reciben de los exhortos enviados por el Congreso del Estado a diversas autoridades, es de que sirven menos que para nada.

Las “amplias explicaciones”, remisiones a información o reglas publicadas, se convierten en simples evasiones a los planteamientos realizados por la legislatura.

Por ejemplo, en el oficio DDN-GD-025/2022, que envía el Gerente Divisional de Distribución Norte de la Comisión Federal de Electricidad, en respuesta al Acuerdo No. LXVII/URGEN/0262/2022 II P.O., en el que se pedía la consecución de las obras de infraestructura eléctrica necesarias para la región noroeste del Estado de Chihuahua así como solicitarle apoyo para que se atienda a la brevedad posible la deficiencia de suministro energético para el Municipio de Janos y cesen las afectaciones para los usuarios de energía para uso doméstico y agrícola.

Por respuesta se dio información sobre la problemática de la región agrícola de Janos, que afecta a los usuarios en tarifa agrícola y uso doméstico, así como de las obras que se tienen autorizadas para atender el crecimiento de la demanda normal, y de las acciones que se están llevando a cabo para mejorar la condición operativa de la red y con ello poder suministrar el servicio de energía eléctrica conforme a los parámetros establecidos, pero nada, ni una palabra de las solicitudes.

Deberían darse a conocer íntegramente los oficios de respuesta y dárseles un seguimiento más puntual, no sólo por las comisiones legislativas, sino por la sociedad en general, porque parecieran una tomadura de pelo mayúscula, por la respuesta genérica y simplista que en la mayoría de los casos parece que se recibe.