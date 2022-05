-Arranca el Chihuahua Futbol Club

-Levanta la voz Marco en Consejo de Planeación

-¿Quién juega con fuego en la UACH?

-No es oficina de Presidencia la de la grilla

Aquí fue anticipado en la víspera, ayer la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y Xoy Capital presentaron el nuevo equipo Chihuahua FC, que participará en la Liga Premier del Futbol Mexicano.

Carlos Lazo, director general de Xoy, y Óscar Erives, coordinador de Deportes de la UACH; además de la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, Teporaca Romero, fueron quienes encabezaron el anuncio de la franquicia que busca incentivar a la afición local.

Además de ofrecer una nueva alternativa deportiva en la ciudad, el club brindará la posibilidad de que los nuevos talentos se puedan desarrollar.

El Chihuahua FC también llega a fortalecer el área deportiva de Xoy, que ya cuenta con franquicias exitosas en la Liga de Beisbol Mexicano, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y en el Futbol Americano de México.

La máxima casa de estudios, que se suma al proyecto con la aportación de su infraestructura, será aliado importante de la promoción del futbol a nivel profesional, pues si bien todavía no estará lista la organización para jugar en la Primera División, no puede descartarse la posibilidad a largo plazo.

Durante el anuncio oficial, la representante estatal, Romero del Hierro, avaló la labor de la empresa promotora y de la UACH, con lo que dio su aval y bendición al proyecto que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar.

***

Tuvimos noticias de una buena alzada de voz en la alcaldía. Fuerte. Enérgica. Ayer el alcalde Marco Bonilla, llegó con la espada desenvainada a la sesión del Consejo de Planeación del Municipio de Chihuahua.

Pidió a sus integrantes que diseñen un plan de desarrollo para la capital, moderno y vanguardista, pero sin dejar de lado la opinión de la ciudadanía de a pie, aquella que vive en las colonias más alejadas del centro y sufren a diario para llegar a sus escuelas y áreas de trabajo.

El alcalde ejemplificó muy bien el sentir de la mayoría de los habitantes de esas colonias, como Punta Oriente, a quienes no les interesa que les construyan ciclo vías, sino que el camión no se tarde cuatro horas en llegar.

Les pidió a los integrantes que volteen a ver a las grandes ciudades, que no se queden sólo con la visión local y les solicitó que investigaran qué despachos están consultando en San Pedro, Nuevo León, Monterrey o Querétaro para que ayuden con el plan local.

El consejo presentó una propuesta, en la que proponían empezar el plan de desarrollo desde cero, dejando de lado el que ya existe; sin embargo, Bonilla les dijo que deben tomarlo como base, no agarrarlo, romperlo y tirarlo a la basura, sino considerar lo bueno que tiene para modernizarlo.

Además, ejemplificó el trabajo que hacen en el municipio para verificar si están avanzando o se estancan, señaló que usan indicadores y todas las mañanas los revisan, algo que no está haciendo en el consejo para medir los avances que van teniendo en el desarrollo del plan de la ciudad.

***

Hoy eligen los estudiantes de la Facultad de Derecho a su nueva Sociedad de Alumnos para el periodo de un año, en medio de un revoltijo de intereses representado por las siete planillas que contienden por esa posición.

La votación será vía electrónica, ni siquiera deben acudir los alumnos para votar, lo que le resta presión e intensidad al proceso que cada año se pone caliente por las dimensiones académicas, administrativas y políticas de la escuela de leyes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En ese marco, ayer amanecieron instalados en campamento algunos alumnos que reclamaban la anulación de la elección; pedían que ni siquiera se realizara, además de que alegaban una violación a sus derechos universitarios y humanos, entre otros reclamos clásicos de los futuros abogados.

La interesante mezcla de intereses puede verse en el hecho de que estaban a la cabeza de la protesta Daniela Aguilar, considerada gente del diputado panista de la capital, Alfredo Chávez, y “Mike” Durán, otro liderazgo ligado a los albiazules.

Más aún. Alrededor de las ocho de la mañana de ayer fueron vistos funcionarios de Rectoría de la UACH acercándose a los alumnos, momentos después de que el director de Derecho, Luis Rivera, dialogara con los manifestantes y les pidiera impugnar la elección formalmente si tenían inconformidades.

En fin, así las elecciones estudiantiles que hoy habrán de realizarse y que, además, tienen como fondo el proceso para elegir al rector universitario de los siguientes seis años, en un proceso que debe definirse en agosto, pero que desde hace semanas ya está en marcha.

Lo cierto es que está siendo descuidado la parte académica, la propia facultad, por priorizar la parte política.

***

Esa toma de Derecho refleja la intromisión de grupos políticos internos actuantes dentro de la jerarquía de la administración estatal.

Tiene todos los visos de que se trata de los propios intereses afines a Palacio, pero férreamente encontrados entre ellos. Se diría que comparten el mismo interés general, pero difieren en la ejecución, y obviamente en los personajes mismos de operación.

Grupos opositores completamente ajenos al interés del gobierno estatal no harían una manifestación de esa naturaleza, como la que hemos visto, tiendas de campaña y toma de instalaciones.

Y no lo harían, no porque no quisieran o porque renegaran de tan apetitoso pedazo de pastel, nómina y presupuesto casi de la mitad del que ejerce el ayuntamiento capitalino, sino porque de inmediato se echarían encima a todo el aparato del poder estatal. Ni locos.

Quien en estos momentos está jugando con fuego se atiene a la salida de una negociación interna, por ello se ve que es un grupo que debe gozar de bastante influencia adentro del régimen, porque se atreve a maniobrar de esta manera.

Movilizar a los estudiantes, ahorita apenas una decena o poco más, es agarrar las brasas ardiendo a mano pelona.

Parece obvio que el asunto tiene que ver con la sucesión de Rectoría, proceso en el cual quienes saben del tema coinciden en la necesidad de mano firme por parte de los que han recibido la responsabilidad política de operar la sucesión, sin aflojar siquiera un milímetro.

Flaquear en la sujeción de la rienda y conducción podría desatar un impredecible desorden entre los mismos operadores.

Es dable preguntarse entonces quién juega con fuego en la UACH, y a unas horas de la sesión de Consejo Universitario.

***

El que fuera líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado (Aurech), Salvador Alcántar, no se fue del humilde Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural únicamente para ganar arriba de 100 mil pesos al mes como diputado federal.

Es decir, no sólo dejó el sueldito de 40 mil pesos en la nómina estatal (compensación ya incluida) por uno mayor, sino que obtuvo el fuero que viene con el cargo ganado como suplente del panista Mario Mata Carrasco.

No es desconocido que Alcántar Ortega fue de los objetivos del Gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en aquel prolongado conflicto por el agua de la presa La Boquilla.

A este dirigente del movimiento en defensa del agua también le fue como en feria con las cuentas congeladas por meses, a pesar de tener apenas un ingreso menor como maestro y como administrador agrícola.

El PAN lo usó para amarrar el triunfo en el Distrito 05, con cabecera en Delicias, el de mayor rechazo al morenismo precisamente por la guerra del agua, y ahora le paga con la titularidad de la diputación.

Pero además de premio, la protección constitucional fue considerada como una necesidad, porque por alguna razón las consecuencias legales de aquel conflicto que abarcó de 2020 a 2022 todavía no terminan y pueden crecer. Con fuero podrá decir lo que quiera y actuar como mejor le parezca.

En este movimiento de la bancada de diputados federales de Acción Nacional, también pudiera verse como premio el cargo de director de la Junta Central de Agua y Saneamiento a favor de Mata Carrasco, quien fue sancionado por violencia política de género contra la senadora morenista Bertha Caraveo.

***

Se confirmó oficialmente la gira presidencial a Sinaloa y de rebote a Chihuahua, por aquello de la supervisión al tramo carretero Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

Los eventos fuertes los tendrá el presidente en Sinaloa, como es la reunión de seguridad y la conferencia mañanera con la prensa.

De este lado, se supone estará un momento en Guadalupe y Calvo, donde se reunirá con la gobernadora Maru Campos.

El presidente trae en la mira el tema carretero y el programa Sembrando Vida, pero hay otros temas de interés que podrían ser abordados, seguridad, turismo y otros pendientes con necesario impacto presupuestal.

Se va despejando la incógnita y va quedando claro que la labor de zapa está en otros niveles, y no en la oficina presidencial.

Seguirá pendiente en la cabecera municipal de GyC la inauguración del Banco del Bienestar.