-Arrastra Juan Pedro otra cola de 90 millones

-Va Miguel Guerrero por el CCE

-El complejo voto carcelario

-Sólo ve Juan Carlos lo que quiere en Morena

Es la denuncia presentada por Omar Bazán en contra de Juan Pedro Santa Rosa, la que lo tiene al borde de la vinculación a proceso por el delito de peculado, aquella donde quedó demostrado que autorizó pagos a una asociación de la cual es parte, “LBE Chihuahua Promotora de Inversión de Capital Variable”, pero hay mucho más bajo el brazo del ministerio público dependiente de la Fiscalía Anticorrupción.

Nada más en los dos últimos años de su ejercicio en la administración pública como responsable del deporte trae el exfuncionario una larga cola que es imposible ignorar, con cerca de 90 millones de pesos en observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Están las becas programadas y aprobadas para los atletas y entrenadores de alto rendimiento por un millón 560 mil pesos; el registro en exceso en las cuentas de “Ingresos gasto corriente” e “Ingresos subsidio deportivo”, por un importe de 58 millones 473 mil 974 pesos; los 93 mil 200 pesos de la cuenta contable 4500-0-0000-000-014-00-00 “Basquetbol” que debían ser de la Liga de Futbol Rápido.

Están las adjudicaciones directas sin pólizas de fianza a los proveedores Servicio Industrial Qualis, S.A. de C.V, contrato ICHD/AD/266/2019 y Víctor Daniel Gutiérrez López contrato ICHD/AD/06/2020.

Asimismo los pagos por 274 mil 712 pesos, por concepto de compras de químicos para mantenimiento de alberca olímpica, sin contar con evidencia de la recepción de los bienes a satisfacción.

También están los 3 millones 711 mil 082 pesos, por concepto de mantenimiento de áreas verdes, fontanería, limpieza y mantenimiento en general, sin evidencia o los 22 millones 516 mil 486 pesos ejercidos sin reglas de operación para el programa 1S031A1 “Programa Apoyos al Deporte 2020”, o los 767 mil 826 pesos sin recibir (CFDI) comprobante fiscal por parte de "LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.", esa de la que precisamente es o era parte al momento del pago.

En todos estos asuntos tiene carnita suficiente el MP, más lo que trae por cuenta propia.

***

Una de las novedades que tienen los procesos electorales desde el 2021 es el voto de las personas en prisión preventiva o bien privadas de su libertad, sin una sentencia firme; el 2024 no será la excepción, con los problemas logísticos que ello implica.

En el 2021 fueron cerca de dos mil 800 las personas en esta condición que manifestaron su deseo de votar, pero no todas pudieron cumplir con el requisito; de ese universo solamente unas 2 mil 200 podían sufragar por su condición jurídica, y de estas sólo un número aproximado de 900 terminaron cumpliendo con todos los requerimientos del INE.

De estas novecientas un porcentaje muy elevado, casi el 100%, terminó sufragando, dividiendo el voto, un 30% para Morena, un 30% para el PRI, un 20% para el PAN, y el resto de los sufragios para los partidos chicos.

Estos votos corresponden a una prueba piloto realizada en cinco centros penitenciarios, pero este año la votación será realizada en todos los centros carcelarios no sólo del estado, sino de todo el país.

Aquí en Chihuahua hay ocho centros penitenciarios, vendrá la convocatoria para inscripción, es decir manifestar la intención de poder votar.

No sabemos cómo va a ser esa votación en términos de cantidades de electores, pero lo que sí conocemos es que el procedimiento de votación será similar, sino idéntico al del 2021, muy complejo, y requiere un gran esfuerzo institucional, bajo la vigilancia de los partidos políticos y observadores electorales.

En estos momentos están comiéndose las uñas los funcionarios electorales, porque deberán ir a los Ceresos a recibir los votos, que serán colocados en sobres cerrados, de manera anticipada, y que serán remitidos a las juntas locales para su posterior conteo.

Tenemos el complicado diagrama de flujo en una foto, con base en lo usado por el INE en el 2021. Deberán alistarse los secretarios del IEE y del INE a nivel local, o los funcionarios habilitados, para ir a los centros penitenciarios a recibir los votos.

***

Se desgarró las vestiduras Juan Carlos Loera por la distribución de candidaturas que realizó el comité estatal que dirige su sobrina Brighite Granados, manifestando su inconformidad con dicha selección.

Le causó ruido dice él –en términos generales- que el partido no haya tomado realmente en cuenta a los diversos grupos y militantes que desde hace muchos años militan y han participado en las luchas del Movimiento de Regeneración Nacional.

Pero sólo ve lo que le conviene; es decir, donde no le conviene. Inmediatamente alza la voz e incluso sale a protestar a la calle desoyendo la lógica elemental planteada desde la Coordinación Nacional de defensa de la 4T y desde la misma candidata a la presidencia, que ha sido insistente en el tema de la unidad.

Se sumó Juan Carlos a la protesta de un grupo denominado “Los de Abajo” pero no quiso ver que hay otros grupos en otros lugares del estado que también han manifestado su inconformidad como el caso de Nuevo Casas Grandes, sólo que allá su grupo político es el beneficiado con la decisión del partido.

En la definición de candidaturas de todos colores hacia el interior de Morena, no hay una cargada hacia un solo grupo político; eso es lo que no quiere ver, no quiere aceptar al manifestar su inconformidad.

Por eso hace mal Juan Carlos en patear el pesebre y promover la discordia y la lucha de posiciones sólo porque siente que no se le favoreció, cuando ahí están los nombres y en ellos hay mucha de su gente.

***

Si no es en la ciudad de Chihuahua, es en Delicias, o en Juárez, o ahora en La Cruz, pero no deja de haber semana alguna en que se presente un accidente de vehículos o personas arrastrados por el tren.

Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, La Cruz y Delicias vivieron dos terribles accidentes con consecuencias fatales por la falta de precaución de conductores y transeúntes que se atravesaron al tren.

En La Cruz fue una camioneta a las tres de la mañana del jueves, y en Delicias, una persona arrollada por la máquina del ferrocarril; pero antes, aquí en Chihuahua hubo un fuerte encontronazo cerca de la 80, afortunadamente sin consecuencias fatales, como en aquellos lugares.

Urge revisar las medidas de seguridad, el funcionamiento adecuado de las plumas colocadas en el cruce de calles con las vías del ferrocarril y la iluminación suficiente, para tratar de reducir la incidencia de accidentes.

Pensar en más puentes elevados sin el apoyo de la federación será sumamente tardado, ya que los costos de esta infraestructura urbana terminan siendo soportadas por los municipios, que no se dan abasto.

***

La salida de María Ángelica Granados Trespalacios de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para ir en pos de la diputación federal por el sexto distrito provocará reacomodos en las estructuras empresariales.

Hace pocos meses fueron renovadas las dirigencias de Coparmex, Canaco y Canacintra, mientras que está por desarrollarse el proceso interno de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), con muchísimas posibilidades de reelección para Álvaro Bustillos Fuentes, actual padrino de Enrique Serrano, el más viable candidato a la alcaldía de Juárez por el PAN-PRI-PRD.

En marzo culmina el período para el que fue electo Federico Baeza Mares frente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y ya existen varias corrientes que promueven nuevos perfiles para la renovación de la dirigencia.

Aquí sobresale el liderazgo de Miguel Guerrero Elías, quien es el que más impulso y consenso ha generado entre las cámaras empresariales y los principales grupos económicos de la localidad.

Así que no hay que perder de vista a Miguel Guerrero, líder del Grupo Acermex quien llegaría con nuevos bríos a ocupar la dirigencia del CCE en Chihuahua con la visión de unificar las representaciones empresariales del estado en un momento de extraordinario bullicio político-electoral.