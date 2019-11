-Así fue capturado y arrastrado Duarte por Corral...

-La sórdida justicia cívica en la municipal

-El primer abono de Yáñez es para hoy

-De oportunista no bajan a Gómez Brenes





Javier Corral logró la captura de César Duarte pero sólo en una tira de dibujos animados que para su consuelo – y seguir dándole atole con el dedo a los chihuahuenses – diseñó su hasta ahora mal logrado equipo de comunicación.

Los dibujos, que son parte de un promocional en el que se difunden los avances de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, muestran al gobernante vestido cual agente de “Scotland Yard” en medio de pilas de documentos y después arrastrando a Duarte, atado de pies y manos, hacia la cárcel.

En la realidad, el sueño del gobernador es cada vez más lejano. El cambio que ha sufrido en las últimas semanas su discurso hacia ese tema, no es casualidad.

A los operadores panistas les preocupa el peso que tendrá en el 2021 el incumplimiento de la promesa más grande de campaña de Corral y el activo que lo llevó a la gubernatura.

En el 2018, los ciudadanos no votaron por el candidato panista sino por la bandera en contra de Duarte que enarboló y que ratificó durante el primer día de su mandato constitucional. No haberlo conseguido hasta ahora, aunado al fallido combate contra la inseguridad y la escasa obra realizada, han hecho que su popularidad vaya en caída libre.

Para el panismo, los focos rojos se han encendido, y los gurús más cercanos al mandatario han determinado la necesidad de un cambio urgente en la estrategia.

La instrucción es que desde ya, Corral comience a aventar la pelota hacia otras canchas, la de Morena, y les responsabilice de que el exgobernador siga muy campante y lejos de la tan cantada celda que le preparó el Estado.

Por ello, recientemente, el gobernador afirmó que si la captura de Duarte no se logra, ello no constituiría un fracaso personal ni de su gobierno, sino de la justicia, y son palabras que continuará repitiendo en un intento por alejar el fantasma de la palabra empeñada y no cumplida.

Sin embargo, el electorado tiene memoria y el nuevo amanecer sigue acumulando desencantos que al final del día podrían terminar en una noche triste para el albizul, partido sobre el que ya se advierte el tradicional desgaste y resquebrajamiento que le ocasionará la selección de su candidato a la gubernatura.



***



Comentan que mientras el director de Seguridad Pública intenta mantener a raya la inseguridad en la capital descuida otras áreas que resultan básicas como el Sistema de Justicia Cívica que se aplica dentro de la institución.

Ahí se hacen audiencias orales a los infractores para determinar la sanción que les corresponde – una especie de mini sistema penal - , pero los jueces tienen órdenes de no dejar salir a nadie ni aunque paguen la multa.

El meollo del problema, afirman, es que está a cargo de personajes que han demostrado ser incapaces para sacar adelante el trabajo y que sólo buscan vanagloriarse.

En el Sistema de Justicia Cívica, acusan, se violan los derechos humanos de las personas todos los días ya que los detenidos no cuentan con un defensor que les asista, no son videograbados y no queda constancia de lo que ahí realmente sucede.

El área opera bajo las órdenes de Francisco Ramón Lezama Cisneros, Juan Carlos Vielma Ortiz y Elsa Gabriela Posada Morales, esta última una priísta que comenzó a laborar desde la administración que encabezó Javier Garfio.

Juntos violentan procedimientos, siembran pánico entre los suburdinados con amenaza de despido o cese de compensaciones.





***





Marcelino Gómez Brenes, encendió a muchos de sus compañeros morenistas al irse directamente a la yugular de la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, y exigir hace unos días su salida del partido.

Gómez acusó a la dirigente de contar sólo con el apoyo de priístas y empresarios corruptos que sostienen sus aspiraciones de mantenerse en la presidencia del partido, y sus palabras causaron revuelo.

Por supuesto, no sorprende el repudio de Marcelino a Polenvsky, pues el delegado Regional de la Secretaría de Bienestar es incondicional de Bertha Luján, aspirante a la silla y tía del excandidato a la presidencia municipal, Fernando Tiscareño.

Lo que llama la atención fue la ola de comentarios que Gómez Brenes recibió en contra, acusándole de estar más dedicado a la política que a la función que tiene encomendada. De oportunista no lo bajaron.

Lo cierto es que Marcelino está muy enfocado en trabajar en la estrategia territorial de la 4T y con frecuencia se olvida de su objetivo real.

Su corazón está en la conformación de los llamados Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, un modelo de organización social inspirado en los que operaron en Cuba y en Venezuela.

Además organiza un evento que tendrá lugar el 15 de diciembre en esta capital y que traerá a dos polémicos personajes: Abraham Mendieta y Katu Arkonada.

Sobre el primero, de origen español, pesan acusaciones en el Senado de haber ingresado al territorio nacional como turista e inmiscuirse en los asuntos políticos del país en reiteradas ocasiones, violando la Ley de Migración.

El segundo, de origen vasco, es un escritor y politólogo cuyos detractores lo han calificado de pro ETA - grupo terrorista español - y de tener vínculos con los gobiernos de Bolivia y Ecuador.



***



Donde se cruzan los dedos y hasta veladoras encienden es en la Fiscalía General del Estado, pues se cumple el plazo para que el exsecretario de Educación y Cultura, Ricardo Yáñez Herrera se ponga “guapo” y dé el primer abono para garantizar seguir gozando de su libertad condicional.

En son de broma dicen que hasta la orden de aprehensión tienen para llevarlo otra vez al Cereso, confiando en que el exfuncionario duartista tenga problemas al romper el “cochinito” y las cuentas no le salgan para realizar el pago.

Yáñez fue liberado el pasado 21 de agosto, con el compromiso de pagar en parcialidades –cual si las arcas del estado fueran tienda de Coppel– los 246 millones de pesos que se le imputan por el delito de desvío.

Las facilidades se extienden hasta marzo del 2021, pero el primer “pagaré” toca el día de hoy. Nada haría más feliz a los operadores de Justicia para Chihuahua como que el depósito fallara.