-Atraviesa nueve milímetros “cascos blindados”

-De nuevo Chihuahua en la mañanera... por violencia

-Le suman 20 mdp a costo de centro de salud

-Nada maneado el magistrado electoral Wong

La semana pasada entregaron cascos blindados a algunos agentes de la Policía Estatal, después de más de tres años en que no los habían dotado de equipo alguno.

Los elementos los probaron días después en el campo de tiro del C-4, nomás por si las dudas. Se encontraron con la sorpresa de que hasta una 9 mm los atraviesa de lado a lado, por lo que una bala de alto calibre los ha de partir en dos. Algunas imágenes del experimento pueden apreciarse en la edición digital de GPS.

La prueba que realizaron los agentes no sólo les sirvió para darse cuenta de que están mejores los cascos que usan los empleados de la Comisión Federal de Electricidad. También les fue útil para confirmar lo poco que les importan a sus mandos.

Con ese equipo, un mínimo de cargadores y cartuchos comprados por su cuenta de forma clandestina, los jefes les exigen detenciones e imposibles puestas a disposición del Ministerio Público de pequeños delincuentes, para aparentar algo de trabajo.

Específicamente los policías estatales se quejan del coordinador de la zona centro, comisario Jesús Sigala Chacón. Sus presumibles arreglos con la delincuencia tienen a la tropa expuesta a los ajustes de cuentas en medio de un problema de seguridad fuera de control por la corrupción imperante en la CES.

Además tienen amenazados a los elementos con mandarlos a la sierra o a Juárez si no cumplen con llevar gente detenida. Claro, que no sean de los grupos y células que ellos protegen, porque de esos se ordena dejarlos en libertad inmediatamente y sin consignación.

El trato inhumano, prepotente y denigrante a los agentes los tiene hartos y al punto de la rebelión. Sobre todo porque Sigala presume haberse echado en la bolsa al secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, para un cargo de mayor responsabilidad -y dividendos- dentro de la CES.

***

Desde la semana pasada el gobierno federal colocó a Chihuahua en el tercer lugar nacional en homicidios dolosos acumulados en lo que va de la administración.

La gráfica a todo color lució en la mañanera en presencia del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por el sureste mexicano, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval.

Es demostración de la ineficiencia con la cual se ha enfrentado esta pandemia sangrienta, con erráticas imposiciones como eliminar las policías municipales y sostener funcionarios que en tres años no demostraron avances. Chihuahua terminó con verdadero incendio.

El enfrentamiento del fin de semana en el corredor Parral-Jiménez sólo es la punta del iceberg.

La intervención de agentes estatales en un robo descarado por el cual fueron detenidos nueve elementos y dos más se encuentran prófugos, luego de meses de impunidad, es otra demostración clara de ello. Ya les agregaron homicidio.

Este domingo fue el colmo. Chihuahua colaboró a la cifra tétrica de homicidios a nivel nacional con once crímenes, en el mismo nivel que el Estado de México y por encima de Michoacán y Baja California.

Fue el día con mayor número de homicidios dolosos en la administración morenista con 117 víctimas y probablemente junio del 2020 sea el mes con mayor incidencia de este crimen, ya que son sólo 7 días y ya suman 565 los crímenes de esta naturaleza a nivel nacional.

La entidad ya ha colaborado en los siete días de junio, conforme a datos de Ficosec, con 40 y en lo que va del año con 964.

Son datos de escándalo, en una pandemia que no ha sido atendida, está en el abandono, con simulación a todo lo que da.

***

Hay una variación cercana del 20 por ciento al costo del mega centro de salud Somos Mexicanos que se construye en Ciudad Juárez. En menos de un año los números se fueron casi al cielo.

Seguramente habrá muchas explicaciones, porque tenemos la imagen del anuncio de construcción, donde decía y dice aún en estos momentos que son 91.29 millones de pesos el costo total, sin inversión federal ni municipal.

Pero ahora resulta que en el show morning, del día de ayer, el gobernador anunció que tendrá un costo de 108 millones de pesos.

Hay una diferencia, si Pitágoras no falla, de unos 16 y pico de millones de pesos. ¿De dónde salió esa pequeña cantidad de dinero que costará adicionalmente el centro de salud?

Ya no son tiempos aquellos en los que las obras de repente rebasaban con mucho los costos anunciados, menos en un solo año. Menos en la traída y llevada austeridad.

Y si a esas vamos, con el 45 por ciento de avance anunciado ayer, podría aumentarse entonces el costo total, porque aún falta realizar la mayor parte de la obra, que mereció hasta un enlace por Zoom directamente entre el polvo de yeso y cemento, donde se presumieron las paredes blancas y el próximo equipamiento.

No queremos pensar en pluma cuata en lo que se dijo será una de las obras icónicas durante el afamado año de la salud.

Con un pequeño detalle adicional, por ahí perdidos se cuentan casi dos millones de pesos por el proyecto ejecutivo. Un simple arrimadijo, como otros que seguramente saldrán.

***

Todo parece indicar que “El Pichú” de La Rosa irá con todo para sacar adelante la reforma electoral de las primarias que insiste en sacar su amigo el gobernador Javier Corral, aun y cuando deje las canas en el alambre.

Su mensaje de hace unos días en su muro de face lo retrata en su justa dimensión, acerca de la forma en que él ve las cosas y cómo actúa en consecuencia.

El contraste es la pantalla de su laptop en lo que él mismo revela es la cochera de su casa, y su frase incomparable “Como Platón sólo veo una parte de la realidad y reflejos que interpretó desde mi experiencia”.

Es muy claro. Dentro de su partido y en la misma fracción parlamentaria hay voces que se oponen contundentemente a la intentona del gobernador de pasar por encima de la autonomía de los partidos, en su muy claro beneficio.

Karen Mora, una joven dirigente morenista planteó muy clara la postura en evento público manipulado por el gobernador con sus afines transmitido por redes sociales hace unos días.

Luego entonces, Gustavo de la Rosa no ve esas posiciones, no existen dentro de su realidad, son sólo sombras que no lo afectan para nada.

Que ciudadanos sin partido, con su sola credencial de elector se metan hasta la cocina de Morena, no le interesa, porque el fin justifica los medios, por cierto, posición pragmática, esencialmente maquiavélica, muy lejana del pensamiento idealista socrático del cual Platón abrevó sus enseñanzas.

***

No se le durmió ni un momento al magistrado del Tribunal Estatal Electoral César Wong. Además de su intervención nacional como Presidente de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales, donde ha promovido el uso de las tecnologías para impartir conferencias, acaba de presentar su examen de grado que lo acredita como doctor por la Universidad de La Coruña en España, con la máxima calificación.

Wong es uno de los cinco magistrados designados por el Senado de la República en diciembre del 2015. Su nombramiento, igual que el de Julio Merino y Adrián Jacquez es por siete años.

Quienes ya se van en diciembre con Víctor Yuri Zapata y José Ramírez Salcedo. Como pintan las cosas podrían no ocuparse dichas plazas, como ya ocurrió con el Consejo de Ichitaip. Esa sí sería una adecuada reforma electoral.