-Aumenta en secreto sueldo a más de 100 mil

-A cooperar con la Cruz Roja

-Casonona en la Bustamante es tapia

-Nomás ven el polvo a carreroso deliciense

En GPS habíamos advertido de la movida que traían Miguel Salvador Gómez, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, ambos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Héctor Villanueva, para aumentarse los sueldos, situación que quedó concretada ayer en una sesión por demás opaca.

Sin convocar a medios de comunicación, el SEA se reunió ayer en el noveno piso de la Ciudad Judicial con el pretexto de aprobar la Política Estatal Anticorrupción y, de paso, aprovechar para darse una ampliación presupuestal, casi a la mitad del ejercicio fiscal, para incrementar sueldos.

Para el ajuste salarial del titular de la Secretaría Ejecutiva fueron programados 513 mil 412 pesos y para el ajuste tabular para la presidencia del Comité otros 322 mil 636 pesos. En total, con el nuevo arrimadijo, serían 2 millones 402 mil 458 pesos para 2023 que caerán directo en los bolsillos de Villanueva y Gómez.

Ahora Villanueva ganará algo así como 70 mil pesos mensuales –de los 43 mil que traía- y Gómez 113 mil -de los sufridos 85 mil que cobraba-.

Ahí de paso, y para taparle el ojo al macho, los del SEA presentaron indicadores del desempeño de la Secretaría Ejecutiva, de donde poco se destaca, salvo una reestructura orgánica y el establecimiento de parámetros.

Lo más cínico del asunto es que, pese a tratarse de un órgano garante de la trasparencia, la rendición de cuenta y la legalidad, ni siquiera convocaron a medios para publicitar su aumentazo de salarios.

Es más, hasta molestos quedaron cuando vieron llegar a algunos reporteros que los cacharon en la jugada.

Muy mal ejemplo de quien debiera ser pilar de transparencia y pulcritud al momento de sesionar y tomar estas decisiones de carácter salarial en lo oscurito.

Haría falta que las secretarías involucradas en el sistema dieran una revisada a este tipo de decisiones, entre ellas la Secretaría de la Función Pública.

***

Tras dos años de no llevarse a cabo la tradicional colecta anual de la Cruz Roja, debido a la pandemia del Covid 19, este 2023 la benemérita institución volverá a llevar a cabo dicha actividad.

Será el lunes 22 de mayo cuando los representantes de la Delegación Local, acompañados por la gobernadora Maru Campos y autoridades de salud a nivel local y estatal, lleven a cabo el arranque de la coperacha en beneficio de la institución.

“Porque una vez no basta, DONA+”, será el slogan de este año, con el cual la Cruz Roja buscará hacerse de recursos para llevar a cabo sus labores de beneficencia y altruismo local. No hay que dejar pasar el dato de que, al principio de la pandemia, paramédicos y socorristas literalmente “se la rifaron” en el traslado y atención de los primeros pacientes de coronavirus, arriesgando su vida y la de sus familias cuando poco se sabía de la mortal enfermedad del Covid.

Para no perder la tradición, el acto protocolario con la primer “coperacha” será la aportación de la gobernadora, autoridades presentes y líderes del sector privado y social.

Llega a recaudarse tanto dinero en morralla aquí en la entidad, que requieren contarlo con ayuda del personal y la maquinaria de La Norteñita en Cuauhtémoc.

Será el momento idóneo de ponerse con la Cruz en próximos días, porque aún y cuando son generosos los chihuahuenses, aún quedan remanentes que no alcanzan a ser cubiertos con esta colecta, y que deben ser cubiertos con mucha creatividad y buen manejo de los recursos, obvio, el apoyo estatal, municipal y de algunos filántropos locales, entre ellos empresas de gran reconocimiento.

***

Si usted pasa a pie por la casa que está en obra negra o que dejaron a medias en su demolición en el cruce de las calles 23 y Bustamante, no se asuste o espante si escucha ruidos o nota movimientos extraños al interior de la misma, en realidad ya detectamos cual es la razón, y es que descubrimos una persona en situación de calle que tiene en jaque a los vecinos.

Tenemos en nuestra versión digital de GPS una imagen de la casa de grandes dimensiones, la cual en sus años mozos lucía con gran esplendor como si fuera de ensueño, ahora no es ni la sombra de lo que fue, sin ventanas, puertas y completamente deteriorada. Incluso se observan trabajos de demolición de una de las losas del segundo piso.

Los vecinos del sector y en específico los empleados del Instituto Estatal Electoral son los que a gritos piden la intervención de la policía municipal para retirar de verdad al sujeto, ya que al menos en una ocasión han procedido a arrestarlo, pero es puesto en libertad y vuelve a las andadas.

El otro punto es que piden al o los propietarios de dicha casota –o algún banco que se haya quedado con ella, no lo sabemos- que cierren en su totalidad los accesos o procedan a seguir con dicho proyecto, antes de que se convierta en un nido de malvivientes, y termine en calidad simplemente de tapia.

Por lo pronto la persona en mención, en días pasados fue visto asomándose a los autos y preguntando en las casas que, si tenían agua potable, lo cual incomoda a los vecinos, porque no todas son oficinas, hay muchísimas familias viviendo en esa extensa colonia Altavista.

No estaría de más una visitada de desarrollo urbano municipal, porque no vemos por ningún lado algún letrero con permiso para las obras realizadas, que incluyeron la tala de una decena de árboles y pinos de muchos metros de altura, con años de antigüedad, que no pudieron ser cortados nada más así.

***

Nos dicen buenas fuentes en el Congreso del Estado que la diputada Andrea Daniela Flores Chacón, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, nunca se ha presentado a la Mesa de Análisis Técnico que trabaja en la súper atorada iniciativa de Movilidad y Seguridad Vial.

Hay quejas de los representantes de la Sociedad Civil que participan en esta mesa, que tiene como objeto la planeación de políticas públicas que resuelvan el gravísimo problema de la movilidad en Chihuahuita capital, porque la presencia de la diputada es importante para empujar el dictamen.

La diputada tomó protesta en sustitución de Carla Rivas, desde el mes de enero, pero desafortunadamente ha sido lenta la curva de aprendizaje, la cual empieza por asistir a las reuniones de comisión, porque no hay de otra más que involucrarse, máxime en un tema tan sensible para la ciudadanía, como es el caso del transporte.

Y es que son pan de cada día los choques en La Cantera, el periférico de la Juventud, vialidad Sacramento, Los Nogales, la salida a Aldama y tantos otros puntos de la capital, sin dejar de contar problemas con semáforos, señalización y el olvido total que hay de los peatones y ciclistas.

Esos encontronazos, con autos volteados a mitad de la calle, han dejado personas muertas y muchas lesionadas, motivo por el cual urge meterle mano a leyes y reglamentos relacionados con el tema.

***

En Palacio de Gobierno y el PAN Estatal le están echando el ojo a un carreroso aspirante deliciense, Esteban Grajeola Soto, muy conectado con los grupos del albiazul tanto en la región sur de la entidad como en los espacios de poder donde se toman las decisiones.

El joven panista ocupa un cargo en la administración municipal de Delicias, es coordinador de Gestión y Participación Ciudadana del gobierno de Jesús Valenciano. Eso le da le da tiempo, recursos y manga ancha para moverse en colonias, armar redes, comités vecinales y otras plataformas de proyección o apoyo.

Otros albiazules distinguidos por su pasividad, o por su afición a perder el tiempo en grillas baratas dentro del PAN, nomás ven el polvo que levanta Grajeola en esta ciudad y en otros municipios vecinos de esa importante zona de la entidad.

***

Esta semana el alcalde Marco Bonilla tuvo encuentros con el sector empresarial, tanto de Index como de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción, ante quienes expuso su modelo de gobierno enfocado a elevar la competitividad de la ciudad.

Les mostró avances con datos del IMCO – y no con sus propios datos - al pasar del décimo al sexto lugar a nivel nacional entre las ciudades más competitivas, abajito de Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Querétaro y el Valle de México, justamente las ciudades donde la industria maquiladora pone los ojos para sus expansiones.

No desaprovechó Bonilla el espacio en la CMIC, pues era el lugar idóneo para presentar el proyecto del nuevo Relleno Sanitario Mápula, la segunda parte del Distribuidor Vial Sur que está a punto de iniciar y el Polideportivo Luis H. Álvarez, las obras que serán el legado de su gestión y todo el programa de bacheo y mantenimiento de vialidades en la ciudad.

Los constructores reconocieron que hay bastantes proyectos de obra pública que se están desarrollando en la capital. Por ahí surgió el dato que al menos seis de cada 10 obras del municipio las ejecuta un contratista afiliado a esta Cámara.