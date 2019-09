-Avanza con los guantes puestos... sin equipo

A punto de abandonar la primera recta y tomar senda hacia el largo maratón de otros cinco años hacia el 2024, la todavía promesa de una Cuarta Transformación está siendo golpeada por la conspiración de intereses personales y de facción que han prestado oídos sordos a su líder moral y político cuando insiste en convocarlos a no actuar de la misma manera que ‘la mafia del poder’.

Quedó claro esta semana que el presidente se está cansando frente a la inacción de sus operadores. En un estilo que hizo recordar al panista Luis H. Álvarez que no se agotaba en pedir a sus correligionarios “ganar el poder sin perder el partido”, Andrés Manuel ha hecho lo propio: “es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminan muy mal...”.

Fue más enfático y específico: “Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país”.

No es especulación, no es murmuración, ni interpretación de lo que quiso decir. Así quedó asentado por el tabasqueño en frases que guardan justa sintonía con la batalla atronadora registrada por el control de Morena, la disputa encarnizada por el Congreso de la Unión y los tortuosos comportamientos de liderazgos regionales que por incapacidad o desbordantes de malicia ensucian las siglas de Regeneración Nacional y precisamente la colocan en calidad de flor de un día.

AMLO ya se acabó pero su partido se antoja o se antojaba sustentable más allá de un mísero sexenio. Al PAN le duró el oxígeno al menos dos períodos de Gobierno. Conocida es la historia del resistente PRI.

Sin ninguna consideración, los principales miembros del equipo morenista han colocado al proyecto partidario en el plano de órganos incapaces de vivir fuera del cuerpo de López Obrador.

El presidente tiene perfectamente claro dónde está parado y hacia dónde va. Su condición física y política parece que le brindan cuerda suficiente para conseguir los resultados que busca en el entorno de su función pero las circunstancias indican que los planes del equipo no son comunes, no guardan afinidad en lo sustancial. Hay agendas distintas por completo.





***



El miércoles la conferencia de prensa mañanera se antojaba normal. Más de la mitad del “intercambio circular” con la prensa, fue utilizado por el presidente para posicionar temas de su interés y por supuesto, exhibir invariablemente a sus adversarios políticos.

El tema fueron las afores con el logro de reducción en comisiones y por tanto, en beneficios de hasta un 10 por ciento en los montos finales de ahorro. Era una buena noticia.

El problema es que los asuntos estallan en el rostro de la 4T.

La masacre en Coatzacoalcos, ya con 29 muertos y con ella la complicidad de la Fiscalía que había detenido al presunto responsable, que no resultó ser la estatal, sino la General de la República.

Muy incómodo el asunto porque el presidente no tenía la película clara. No tenía la información al respecto.

Habla eso de una incapacidad de los funcionarios que no siguen el paso al presidente, por muy autónomos que sean, como la Fiscalía General de la República en este tema. De ahí la desesperación presidencial.

Por eso cuando apareció la pregunta sobre su asistencia a la plenaria de Morena, Andrés Manuel, sin tapujo alguno, insistió en que pediría a sus correligionarios “de manera respetuosa y como una recomendación, que mantengan ideales, que mantengan principios, porque lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales, la falta de principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso es lo que acaba a los partidos, la ambición del poder por el poder...”.

La cuestión es que sus palabras poco eco encuentran. Él terminará el sexenio, sin duda se retirará... ¿y el proyecto político de largo alcance? Pinta para que también ahí finalice.



***



Jaime Bonilla Valdez es un empresario mexicano, exitoso, nacionalizado norteamericano, muy cercano al presidente, a quien agasajó en 2016 con un juego de las estrellas en su palco en el estadio de los Padres de San Diego.

Fue superdelegado en Baja California, hasta hace unos meses en que contendió y ganó la gubernatura. Pero se volvió loquito.

El Congreso del Estado -por sus pistolas y voto mayoritario del PAN- le autorizó una ampliación de mandato a cinco años, cuando fue electo únicamente por dos, con motivo del famoso empate de comicios federales y locales.

El escándalo ha recorrido el país entero. La oposición ve en la decisión de la Legislatura local una ilegal reelección. Es una completa locura política.

No ha empezado a gobernar Bonilla y ya trae en la espalda acusación de manipulación legislativa vía cañonazos de billetes.

En Jalisco, el representante del Gobierno de Andrés Manuel, no canta mal las rancheras. Carlos Lomelí debió renunciar obligado por sus nexos con empresas farmacéuticas que le venden medicamentos a la administración pública federal y estatal.

Primero lo negó, pero luego no tuvo opción cuando salió a relucir un retiro fuerte de dinero de una de las cuentas bancarias vinculadas a las empresas beneficiarias con millonarias licitaciones.

Era Lomelí el más importante aspirante al Gobierno de Jalisco en el plano electoral de Andrés Manuel, pero tuvo que salir por la puerta de atrás.

En el Senado de la República, la disputa interna de Morena por la presidencia de la Cámara, es de antología.

Más todavía porque se trata del primer círculo del presidente. Sus principales operadores y se supone quienes mejor entienden y ejecutan el ideal lopezobradorista.

La pelea doméstica desbordó el ámbito interno, con acusaciones subidas de tono, que sin duda provocaron el manotazo discursivo anotado líneas arriba, que desafortunadamente entró por un oído y salió por el otro.

Martí Batres tumbó la decisión con una resolución de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, pero Ricardo Monreal inmediatamente operó obteniendo los votos suficientes de la bancada para darle legitimidad a la elección.

Luego se tomaron la foto que le mostramos en nuestra edición digital, con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, en medio de ambos. Pero el discurso peleonero entre ellos no amainó.

Menos con un nuevo episodio en la lucha interna, de pronóstico reservado, entre Yeidkol Polevnsky y la paisana Bertha Luján, que se dan hasta con la cubeta y pelean palmo a palmo el apoyo de la militancia.

No se diga lo que acontece en Chihuahua, donde la cereza envenenada del divisionismo y encono interno, traición a Morena, y otros epítetos de entreguismo a Corral, se vio con los votos para entronizar tácitamente al PAN en la presidencia del Congreso, con una directiva acotada y plegada a los designios palaciegos.

Ese es el entorno partidario y de ejercicio del poder público de los cercanos al presidente de la República, que se encuentran extraviados en sus deleites y pasiones mundanas de búsqueda y afianzamiento de poder, muy lejanos del planteamiento moral de una cuarta transformación.

Con ello se distancian años luz del discurso idealista de su líder, quien debe llegar al extremo de autoinmolarse, con motivo del pragmatismo morenista.

Pero no es todo. Aparte hay que gobernar. Y lidiar con la clase conservadora y situaciones adversas como la economía, y sobre todo la inseguridad que ha golpeado terriblemente a Veracruz, a la Ciudad de México, al Estado de México, Michoacán... y en particular, Chihuahua, donde el gobernador Corral ha cedido su autoridad al crimen organizado a través de sus operadores los jefes policiacos del estado, Óscar Aparicio y César Peniche. Demuestra esto el fuego arrasante por toda la entidad junto a las fortunas amasadas por la representación de la ley.

Debe ser desalentador todo el panorama para un paladín carismático que todos los días se pone los guantes desde muy temprano; que hizo de su oficina casa, para combatir con propios y extraños en busca de consolidar un proyecto sustentable donde el gran lastre se encuentra paradójicamente entre los suyos.

Se ha empezado a ganar Morena la falta de respeto por falta de autoridad política y moral. Sin ir muy lejos, en el Congreso de Chihuahua sus ochos diputados acaban de ser ninguneados porque antes cedieron su dignidad al PAN aprobando a su gobernador una oprobiosa reestructuración de la deuda pública por muchos miles de millones de pesos.

Abrasante debe ser la impotencia de Andrés Manuel López Obrador.