-Banderas LGBT+ en juzgados del TSJ

Nos hicieron llegar imágenes de dos de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, que están a la moda LGBT+.

Colocaron sendas banderas del arcoíris para manifestar su solidaridad con el mes de la diversidad sexual, pero fueron sólo dos de las oficinas del amplio edificio del TSJ.

Las imágenes que le mostramos corresponden al Juzgado Décimo Primero Civil por Audiencias y al Quinto Familiar por Audiencias.

De ahí en más nada, ni en otro juzgado civil o familiar, ni oficina administrativa alguna, lo cual tiene que ver no sólo con si se está de acuerdo o no con dicho movimiento, sino con aspectos de orden legal.

Nos dicen algunos empleados burócratas que la orden es alejarse de cualquier parcialidad al momento de mostrar alguna preferencia hacia el arcoiris, cuando haya que resolver disputas de orden familiar o civil.

Es decir, evitar cualquier polarización con los justiciables, que acuden ante los jueces en busca de una resolución alejada de dogmas e ideologías, fuera de la objetividad y legalidad con que deben conducirse.

***

Dos detalles en relación con Andrea Chávez, la diputada federal por Morena: su productividad en la Cámara de Diputados por los suelos, y datos contradictorios de la licenciatura en derecho. Vamos por partes.

En los dos años de legislatura, en los cuatro periodos ordinarios, la diputada plurinominal ha presentado diez iniciativas por periodo, un total de 42 proyectos legislativos.

De esas iniciativas presentadas, han sido aprobadas 11, 21 están pendientes, una ha sido retirada por ella y -aunque no podamos creerlo- dos han sido desechadas.

Así es, la bancada mayoritaria de Morena, a la cual pertenece la legisladora, ha desechado dos iniciativas por ella presentadas.

Si nos vamos por periodo de sesiones, en el primero del primer año legislativo, podemos contar 11 iniciativas, siete pendientes, dos aprobadas y dos desechadas; en el segundo periodo, fueron 12 las iniciativas presentadas, tres aprobadas, una retirada y ocho pendientes.

En el segundo año legislativo, la historia es similar, 12 iniciativas, tres aprobadas, una retirada, y ocho pendientes; en el segundo periodo de ese año, 11 presentadas, una aprobada, y diez pendientes.

Por eso decimos que por los suelos, una iniciativa cada dos meses, pensando en que son de ella y no son del grupo parlamentario, porque estaría peor el análisis.

De lo de la licenciatura, resulta que nos encontramos dos datos discordantes en la información parlamentaria de la misma página de la Cámara de Diputados, por un lado que está pendiente la titulación de la licenciatura, y por el otro, que ella se ostenta como licenciada en derecho, luego entonces, a qué dato creerle.

La verdad es que ya se tituló e incluso tiene la cédula profesional -número 12844856-, pero los datos desactualizados le pegan necesariamente, en el centro del torbellino, con fuego amigo y fuego enemigo con desplante retador como el mostrado por Daniela Álvarez, la también diputada federal panista que no le quita la mano de la cara.

***

Publicamos en este mismo espacio el fin de semana que había un problema con las luminarias Led localizadas sobre Dovstoyevski, frente a Chihuahua 2000.

Pues el mismo lunes la síndica municipal apareció en la zona, dando un recorrido y platicando con algunos de los comerciantes, quienes fueron la fuente del video e información publicado.

Constató Olivia Franco la verdad de la información, constatando fallas en cinco de las luminarias, que parecían luces de arbolito de navidad.

“Atendiendo a una denuncia pública, este lunes por la noche acudimos a la Colonia Chihuahua 2000, donde verificamos el funcionamiento de las luminarias LED en la Avenida Dostoievski”, publicó en su muro de Face la funcionaria.

“Levantamos el reporte de 5 luminarias con fallas, pero funcionando la gran mayoría de la red. Los comerciantes de la zona nos comentaron del reporte que hicieron y fue resuelto”.

Tiene mucho qué ver ahí la sindicatura, en el seguimiento de los contratos para llevar la iluminación Led a las colonias de la ciudad.

En la imagen que publicamos en edición digital está Olivia y algunos de sus colaboradores, ahora sí que en campo para atender los señalamientos.

***

El pasado lunes desahogaron una declaración en calidad de testigo una supuesta víctima de Aras, una señora “N” que admitió ante la jueza Amparo Pérez que en su primer contrato con Aras Business Group, había invertido 500 mil pesos y que como “ganancia” había recibido 120 mil pesos.

Dicha ganancia no la reportaba al SAT, ya que la testigo había entendido que dicha empresa lo haría, lo que lleva a deducir que el Servicio de Administración Tributaria nunca ha sabido cuanto invirtió cada una de las víctimas.

Aquí no termina todo para lo que será la nueva batalla de Aras, ya que en el SAT tampoco deben de conocer cuál o cuáles de los socios sí recibieron ganancia y en qué montos, lo que avizora un nuevo round pero ahora en el terreno hacendario.

El nuevo caso no termina ahí, ya que la víctima en su declaración dijo que lo re invirtió en un segundo contrato, del cual ya no recibió ganancia y mucho menos su dinero, lo que dejaba al descubierto que cuando había pago de “ganancias” no se pasaba el informe correspondiente al SAT.

Lo anterior era obligación de las personas que invertían en dicha financiera, de lo contrario incurrirían en el delito de defraudación fiscal.

Cabe destacar que en la primera audiencia donde desahogaron de testigos a víctimas, en este caso dos mujeres, ambas señalaron que ninguno de los imputados los había visto antes, ya que con ellas siempre se manejó una mujer gerente y que fue la que las convenció de firmar e invertir y reinvertir. El caso se pone interesante con este último dato para la FGE y el grupo investigador de la zona centro.

***

Los vecinos de Romanzza siguen organizados y entrados en la batalla para que el proyecto del Relleno Sanitario se logre. Ayer acudieron a los juzgados federales para hacer uso de su derecho como primeros interesados y afectados en la resolución de los amparos promovidos por los opositores a la obra.

Le hicieron llegar a la jueza un informe jurídico para que pueda tomar en consideración también sus argumentos ante la próxima audiencia que se ha planteado para el miércoles 19 de este mes.

Están echando mano de todos los instrumentos a su alcance, y ya habían advertido que no se iban a quedar de brazos cruzados. Finalmente, quienes habitan en las cercanías del actual relleno a la salida a Aldama son muchos más que los 11 amparados, y ese es uno de los criterios que esperan pueda ponderar la jueza.