-Boletos a 2 mil para La Arrolladora

-Callaron como momias, hoy protestan

-Registro de Chávez en sábado

-Adriana y su campanita de Presidenta

El coraje de los deportistas locales ha comenzado a resurgir por el abandono en que se encuentran espacios públicos indispensables como la Ciudad Deportiva, así como sus conjuntos internos especializados para algunas disciplinas.

La negra herencia del corralato dejó el lugar más inutilizable que antes, con el agravante de que se fueron millones de pesos en contratitos y contratotes destinados a favorecer a algunos constructores que engordaron su agosto al extitular del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa (Santa Roba, le apodan).

Pero cuando la pandemia empezó a ceder y es cada vez más visible la reactivación de todas las actividades, sitios tan necesarios como el discóbolo, las áreas de ejercicio, los campos de futbol y beisbol, canchas y alberca olímpica, siguen en proceso de deterioro por falta de inversiones.

Los baños colapsados, los juegos vandalizados, las fugas de agua, el pasto desatendido son pequeñas señales del abandono que, en conjunto, terminan por desincentivar las prácticas deportivas, al menos en tan vital espacio público de la ciudad.

Lo que es el colmo y causa muchísimo malestar es que los negocios con dichos inmuebles no dejan de hacerse, sin que las ganancias se reflejen en inversiones para mejorar la infraestructura deportiva a cargo del ICHD, dependencia que ahora dirige Teporaca Romero del Hierro.

De ejemplo, los deportistas inconformes ponen el cartel (imagen en versión digital) con el que se promociona un concierto de La Arrolladora Banda Limón, programado para el sábado 24 de septiembre en el estadio de beisbol Manuel L. Almanza, uno de los sitios emblemáticos de la Deportiva.

Los boletos VIP de dos mil 120 pesos, los platino de mil 500, los oro de mil pesos y así en orden descendente hasta los 275 pesos en graderío, no parecen ser suficientes para dejar ganancias que puedan destinarse a mejorar la infraestructura deportiva.

Así como otros lugares de La Deportiva son concesionados para negocios privados, el Almanza es prestado o rentado en total discrecionalidad; y no importa si un lugar es usado con otro fin diferente al deportivo, sino que además no haya inversiones en el mantenimiento que tanto les urge a estos lugares.

***

Se distinguieron durante cinco años por callar ahora sí que como momias y ayer salieron colados en la manifestación con motivo del día que conmemora a los y las desaparecidas. Su sola presencia politiza innecesariamente lo que es una auténtica tragedia social.

María Teresa “Pety” Guerrero, Blanca Gámez, Gabino Gómez, Ruth Fierro, Javier “El Pato” Ávila, Johana González, ex particular de Fernando Mesta, y otros más que no vimos, son los personajes que pasaron lista de asistencia ahora sí que del otro lado de la calle Aldama. Algunas fotos en versión digital de GPS.

Todos ellos disfrutaron las mieles del corralismo, en mayor o menor medida, nada más cruzando la calle, del otro lado de la Cruz de Clavos, gozaron de esa posición de privilegio gracias al exwebornador.

Estuvieron en medio de las consignas y pancartas, acordándose de los desaparecidos y la tragedia que los envuelve, mientras durante todo ese tiempo fueron miles los muertos y decenas si no es que cientos quienes fueron arrancados de sus familias y aún no se sabe nada de ellos, mientras ellos muy cómodos hacían mutis ante los terribles hechos.

Reían a carcajadas en aeronaves de la flotilla estatal, comían y bebían en oficinas de gobierno cual cosacos y con cargo al erario. Ni una palabra de las desaparecidas. Ni una sola tatemada bajo el sol en la Plaza Hidalgo.

***

Todo parece indicar que el nuevo dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), será el hoy diputado Alfredo Chávez Madrid, si no se presentan aspirantes hasta el cinco de septiembre, fecha cuando vence el plazo de la convocatoria para el registro de planillas.

Chávez presentó una carta de intención el pasado 26 de agosto, dando su confirmación de asistencia al registro en las oficinas de la Ocampo, este sábado, en tanto que sigue siendo un misterio su compañero(a) en fórmula para la Secretaría General.

De este procedimiento electivo, se destaca que existe hasta el momento consenso entre los grupos del PAN para que Chávez vaya solo a la dirigencia.

La votación del nuevo presidente del CDM albiazul, tendrá lugar el 25 de septiembre, mediante una asamblea programada por la tarde en el Centro de Exposiciones.

El secretario general del Comité Directivo Municipal del PAN, Armando Garay, ha confirmado que no hay nuevos aspirantes.

La fecha límite para recibir registros es el 5 de septiembre, ya que se debe dejar un espacio de al menos 20 días entre el registro y la fecha pactada para la asamblea municipal.

Al dejar vacante Chávez, su curul en el Congreso Estatal, la responsabilidad recaería en el suplente Agustín García Muñoz, un panista que si bien no ha figurado mucho en cargos oficiales, tiene madera de líder y le gusta la chamba legislativa, dicen.

Chávez muestra un trabajo decoroso dentro de la bancada que dirige Mario Vázquez, al encabezar la comisión de Economía, Industria y Comercio e integrar otras siete. Desde el inicio de la actual legislatura ha presentado 157 iniciativas y su adhesión a 67 asuntos.

***

No falta quien crea que la posición de la presidencia del Congreso del Estado, por quedar subordinada en las decisiones fundamentales a la Jucopo, con el voto mayoritario ponderado, es sólo de oropel o protocolo, pero no es así.

Hay en el detalle atribuciones harto delicadas que difícilmente podrían ser puestas en manos de alguien con mecha corta y lengua suelta, elementos que fueron determinantes en la elección de Adriana Terrazas que mañana asume el cargo.

El titular del Congreso es el representante oficial de la legislatura, revoca y confiere poderes, dirige las actividades del poder; formula la declaración de disolución de grupos parlamentarios, elabora el orden del día, declara la existencia-inexistencia de quórum, conduce los debates, declara el sentido de las votaciones, hace uso del voto de calidad, turna iniciativas a comisiones, puede retirar el uso de la palabra a los oradores, llama al orden y puede suspender incluso una sesión, impone multas y sanciones, concede la palabra a los titulares de otros poderes.

Cualquiera de esas facultades y otras que no anotamos por cuestión de espacio, son muy delicadas, para ser puestas en las manos de alguien que no se ha granjeado la confianza de la mayoría, en función de moderación e institucionalidad mínima.

Sabían muy bien la historia que venía en la fracción parlamentaria de Morena al proponer a Carrera como presidente, quien ha fungido más como golpeador callejero que otra cosa. Pudieran haber propuesto a otro de los legisladores o legisladora, ya no digamos a Adriana, sino por ejemplo a María Antonieta Pérez, que se ha destacado por su institucionalidad al suplir a la presidenta Georgina Bujanda.

En lugar de eso prefirieron el choque de trenes, que mañana llega a momento culminante con la entronización en el cargo de la colmilluda Adriana. Está cantada su expulsión de la fracción parlamentaria, así como la intentona de retirarla del cargo mediante los recursos interpuestos por Benjamín.

Por lo pronto la campanita de la máxima curul en el Congreso tintineara en manos de la experimentada política expriista, al arrancar el segundo año de la actual legislatura.

Pese al coraje, será Morena quien presida los trabajos en ceremonia solemne, lo más seguro por cordialidad y urbanidad política, con asistencia de Maru Campos y Myriam Hernández, titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, como invitadas especiales. Sería ello, al mismo tiempo, espaldarazo para Adriana y cachetada con guante blanco al resto de los que aún son formalmente sus compañeros de bancada.