-Cae de sorpresa Asuntos Internos a Policía Vial

-Como de pleitesía en Tribunal Colegiado

-Reunión de Educación sin la secretaria

-Hasta un duartista en la lista de Morena

En el cambio de turno de la Policía Vial, el pasado jueves al caer la noche, agentes de Asuntos Internos (AI) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) cayeron de sorpresa a los elementos de la corporación dependiente de la Subsecretaría de Movilidad.

Dicen que ni al titular del área, César Komaba, mucho menos a sus comandantes, les avisaron del misterioso operativo del que no hubo reporte ni confirmación oficial. Aunque sí fueron tomadas algunas evidencias gráficas (pueden verse en la edición digital) por automovilistas que detuvieron la marcha para ver qué ocurría.

Las camionetas sin logotipos, pero con los elementos plenamente identificados, sorprendieron a los guardias de ingreso al estacionamiento de las patrullas, para tomar el control del acceso y revisar a los policías viales que llegaban o salían del lugar.

No hicieron revisiones corporales, aseguran, pero las unidades, las armas, los portes y demás herramientas de trabajo de los agentes fueron pasadas por la lupa de los investigadores, quienes no dieron muchos detalles a sus compañeros de la SSPE de las razones del operativo.

Incluso, los de AI fueron a buscar a algunos de los ciudadanos que observaron para ver si habían tenido problemas con agentes viales, si acudían al lugar para presentar una queja por algún abuso de autoridad o tenían algún asunto pendiente con la corporación. Tampoco son conocidos los resultados.

Entre los policías viales corrió rápido la noticia de la revisión por mensajes de celular, así que algunos ni se acercaron después de enterarse.

Los agentes reportan que la medida sorpresiva ayuda a elevar la calidad del servicio que prestan, siempre que no sea un asunto personal o que alguno de los grupos internos de Policía Vial y de la SSPE traten de montar una cacería de brujas.

Desde luego hay sospechas y desconfianzas de todo tipo en la corporación, en especial porque hace días surgieron algunas quejas porque la oficina de AI, instalada en el edificio del Departamento de Licencias, parecía hacerse de la vista gorda ante señalamientos de posible corrupción entre mandos y agentes viales.

Además, porque la misma dependencia también nadaba de muertito en el caso de un funcionario de la SSPE, Isidro Sosa, quien tenía a toda la parentela en la corporación, a pesar de que varios de sus allegados -entre ellos Víctor Sosa, subdelegado separado de su cargo por acusaciones de acoso- no salían de un escándalo cuando ya estaban en otro.

En fin. Ahí quedó el operativo, pero todavía no puede saberse si fue motivado para combatir malas prácticas o fue algún tipo de venganza.

***

La gobernadora Maru Campos logró quitar algo de presión al conflicto por los libros de texto gratuitos, al recibir la tarde del jueves a los líderes de las secciones Octava y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Zendejas y Manuel Quiroz, respectivamente.

Con los dirigentes, acudieron también el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Juan Manuel Armendáriz y el delegado para Chihuahua, José Guevara Vázquez, quienes le reportan directamente al líder de los maestros en el país, Alfonso Cepeda Salas.

Entre los profesores corrieron rápidamente las versiones de los acuerdos alcanzados, básicamente limitados a mantener el diálogo y el respeto mutuo, más allá de las definidas posturas: la gobernadora esperará la resolución de la controversia constitucional, mientras el SNTE mantiene firme su determinación de lograr que sean distribuidos los libros de texto.

El oficio político de Campos Galván y el de su secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, le quitaron presión tanto al problema como a los líderes magisteriales, puestos entre la espada de la Federación y la pared del Estado. Para eso sirvió el encuentro.

Lo que no pasó desapercibido, era imposible que así ocurriera, fue la ausencia total de la secretaria de Educación, Sandra Gutiérrez Fierro. No fue requerida y, de plano, a nivel de gabinete ya es vista también como parte de los problemas y no de las soluciones.

***

Mientras en el PAN es mantenido en la cuerda floja el diputado por el distrito 19, Roberto Carreón Huitrón, para ver si es postulado a la reelección, en Morena ya levantó la mano Nahum Valenzuela, viejo duartista de la Confederación Nacional Campesina que cambió de camiseta hace algunos años.

El distrito que comprende los municipios de Delicias y Rosales, en la zona centro-sur del estado, tiene muchos aspirantes por el lado albiazul, por el conocido dominio panista demostrado en esa región en los últimos procesos electorales.

Los morenistas, sin embargo, comienzan a despertar y a sacar la cabeza, como es el caso de Valenzuela Arizpe, esposo de la también duartista Elvira González, exdiputada y también expriista, que al cambiar de camiseta se volvió loerista, aunque luego dejó ese grupo interno del partido guinda para buscar otro acomodo.

Seguramente el acelere de Valenzuela hará despertar a los duros y puros de la 4T, sobre todo a los que se sienten marginados por los arribistas.

***

Fue batazo de hit, en medio del proceso en el que podría reelegirse como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el de la magistrada Myriam Hernández Acosta, al hacer de Chihuahua sede de la tercera sesión plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (Conatrib).

Tuvo el respaldo político estatal con la presencia de la gobernadora Maru Campos y de la diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, además de todos los sectores relacionados con la procuración y la administración de justicia.

El prietito en el arroz estuvo en la organización del evento, porque ni a los de casa tomaron en cuenta a la hora de acomodar los espacios en el salón Diamante de Sheraton; al personal del TSJ ni lugares le asignaron, mientras que a los magistrados, actores principales de la Conatrib, los mandaron a la segunda y tercera filas.

La organizadora fue Kenny Denisse Arroyo González, la misma que recibió más de dos millones de pesos de la UACH en 2019 para realizar el estudio antropológico para la implementación del fallido modelo educativo que impuso el exrector también fallido, Luis Fierro.

Por lo que se ve, el talento de Kenny no es para estudios educativos ni organizar eventos de alto nivel, pero sí para cobrar por sus servicios y hasta por el humo.

A ver qué dice el reponsable de contratarla, el administrador del Tribunal, Carlos Lascurain de Ochoa.

***

Cerca del mediodía del jueves, los empleados y funcionarios del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, recibieron la solicitud de salir de sus oficinas y cubículos, para atender como se merece a una visita especial.

Sabemos que fue un ministro de la corte –del cual no tenemos el nombre- el que llegó a dicho tribunal con fines de inspección o auditoría, no creemos que haya sido una visita de cortesía de manera informal.

Hay un programa por parte de la Judicatura para estar visitando los juzgados y tribunales en los distintos circuitos, pero lo que llamó la atención es que se haya pedido a los colaboradores salir al pasillo para recibir al distinguido visitante como en corte imperial.

Puede ser una cortesía acostumbrada de la cual no tengamos conocimiento, pero de que se ve muy mal, se ve muy mal, en función de la dignidad, autonomía y profesionalismo que se ha venido construyendo en tribunales y juzgados distribuidos en las entidades federativas.

Ojalá haya sido un hecho aislado y no sea la regla general, rendir esa pleitesía a los ministros, sobre todo en momentos en que el poder judicial está en crisis, con ataques permanentes desde el poder ejecutivo federal.

Ni al caso darle a Morena elementos de crítica o señalamiento, para justificar el despropósito que desean hacer, la elección de ministros mediante voto popular para evitar la casta dorada de la Judicatura.

***

Recientemente la Consejera Electoral Fryda Libertad Licano tomó protesta como presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales (AMCEE), la agrupación más antigua en materia electoral.

Por otro lado el consejero electoral Gerardo Macias, se convierte en el secretario general de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI) la más joven de las asociaciones, pero la de más agremiados en todo el país, fundada por la también chihuahuense Kata Espino, primera mujer presidenta del Instituto Estatal Electoral.

Ambos liderazgos nacionales se votaron el pasado fin de semana en un evento en Chiapas, respaldados por los órganos electorales de todo México.

Chihuahua concentra ahora a quienes dirigirán la política electoral desde las dos agrupaciones más influyentes y con mayor relevancia numérica, y en pleno proceso electoral, por lo cual han sido llamados por el INE para establecer la estrategia de control de las elecciones locales y la federal.