-Caen ratones en trampa al cobrar la quincena

-Su carta en CMIC es el cochinero en la Santo Niño

-Ausencia de transparencia y caos marcan refuerzo

-Ayer callaron, hoy se rasgan vestiduras

El método infalible que ha aplicado el nuevo rector de la UACH, Jesús Villalobos Jión, ha sido el de retener sueldos cada quincena a ver quién se atreve a reclamar que no le pagaron.

Si reclaman, obviamente son empleados que están trabajando; si no, son aviadores. No faltan los sinvergüenzas, eso sí, que se atreven a reclamar su sueldo sin trabajar, pero no resisten el menor análisis del puesto y sus funciones.

Así de fácil ha sido detectar cuántos administrativos de la obesa estructura de la Universidad Autónoma de Chihuahua habían estado cobrando sin laborar bajo el patrocinio del lloriqueante exrector, Luis Fierro.

La limpia en la rectoría universitaria ha arrojado algunas decenas de esos becarios de Fierro Ramírez que tenían saturada la nómina de varias dependencias directas del rector. Esa limpia está casi concluida, según lo que se dice dentro de la institución.

Lo que falta y es un gran pendiente es la enorme cantidad de tiempos completos repartidos a profesores que son innecesarios, tanto que rara vez dan sus clases.

A muchos ni los conocen sus alumnos, en parte por la pandemia y la suspensión de actividades presenciales, pero también porque son maestros de papel, que sólo engrosan la nómina académica sin resultado alguno.

Por ahora se habla de unos 130 tiempos completos repartidos por Fierro a sus incondicionales, eso sin contar los maestros hora-clase que también metió como estrategia para tener control de los claustros de cada unidad académica.

A ver si con los profes Villalobos Jión pone en práctica el mismo método de la retención o se idea otro para sacar a flote a los aviadores, porque sí hay, son muchos y no le hacen bien a la universidad.

***

La historia reciente de quien hoy pretende reelegirse en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chihuahua, está muy vinculada a los favores del corralismo.

Anda el ingeniero Arnoldo Castillo, actual presidente, muy apurado buscando firmas para perpetuarse otros años más en la titularidad de la CMIC, pero hay una sombra que trae pegada del calzado hasta la cabeza.

Son los malos manejos con que se adjudicó y se realizó la supuesta remodelación de la alberca de Santo Niño, que aún hoy a la fecha, pese a la millonaria inversión, sigue sin poder usarse.

Intervino en la simulación de licitación el ingeniero Castillo asociado con la empresa Caba construcciones de Chihuahua, SA de CV, cuyo representante legal es la también ingeniero Rocío Chávez.

Da la casualidad, según nos dicen, que ambos ingenieros están casados, la supuesta asociación no es cosa más que el intento de taparle el ojo al macho.

Ganó la licitación el ingeniero y se dispuso a realizar una obra que los vecinos estiman no costó más de 700 mil pesos, pero que en el proyecto se contempló en más de cinco millones de pesos.

Se dijo que iban a remodelar los baños, las áreas comunes y por supuesto la alberca, cuyo foso se supone tenía una fuga de miles de litros de agua.

Pero el Comité de Vecinos, organizado, contrató peritos, y encontraron cosas muy distintas a las que se dice se hicieron.

Todo parece apuntar a un gran timo. Ya hay investigaciones previas al respecto por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Esas son las cartas credenciales del ingeniero Castillo, hoy en busca de convencer a los socios de la CMIC de votar por él.

***

La transparencia en los números del Covid sigue siendo el gran tema a deber desde el inicio de la pandemia hasta nuestros días.

La semana pasada, cuando Chihuahua subió al amarillo los números eran catastróficos, casi augurando el rojo.

Pero los novísimos datos oficiales nos indican que el problema se mantiene controlado. En la última semana el promedio de personas hospitalizadas es de 250 diarios e intubados, 52.

En cuanto a las defunciones, veníamos de un par de días alarmantes, con 18 y 21 decesos, el 11 y 12 de diciembre, pero de ahí para acá, una sorpresiva reducción. Antier no existió ni un deceso y ayer fue solamente uno; lamentable, cierto, pero bajísimo el dato.

La actualización de esa información sigue siendo un gran misterio, ¿cuántos casos realmente corresponden al día en que se reportan y cuántos son de la actualización estadística anterior? Nadie lo sabe.

Por supuesto que hay un problema, nadie lo niega. Desde que inició la actual administración, el ocho de septiembre, se han contabilizado quince mil nuevos casos y 803 muertes por Covid.

Bien valdría la pena continuar con la depuración de altos mandos, para dejar atrás viejas prácticas en la simulación de información, con el fin de procurar dar certeza a los números, al mismo semáforo y a las odiosas restricciones, que en momentos se antojan indispensables.

De nada sirve haber dado un gran paso para retomar el funcionamiento del auténtico Consejo Estatal de Salud, si el insumo principal, que es la información, llega demasiado manipulado.

***

Si el lunes hubo desorden en la aplicación de la vacuna de refuerzo en contra del coronavirus, ayer de plano se convirtió en un caos. Hasta reportes de connatos de bronca hubo.

Tenemos las imágenes del Centro de Convenciones. Se alcanzan a apreciar las largas filas que debieron hacer los adultos mayores para acceder al biológico.

La espera fue en condiciones infrahumanas, primero en el frío de la mañana y después bajo el intenso sol que empezó a calar a media mañana. De pie, tuvieron que esperar horas.

No fue todo. En el caso de las kilométricas filas de automóviles se metían de manera prepotente quienes abusaron para lograr un mejor lugar, sin que ninguna autoridad, ni federal o estatal, pusiera orden metiendo en cintura a los abusivos.

Lucieron por su ausencia los agentes de Vialidad, pero también los de Seguridad Pública o la Guardia Nacional. Mínima la indispensable coordinación.

Cero previsiones tampoco en materia de transporte. Dormidos todos los funcionarios del ramo, esperando los buñuelos. Después de las largas horas de espera, a caminar cuadras y cuadras para conseguir transporte.

Insistimos, basta echar una miradita del otro lado de la frontera, para ver cómo vacunan hasta en comercios de conveniencia o farmacias.

Imposible no pensar mal por la forma en que actúan, generando embudos insoportables para quienes ya no están en condiciones de hacer esas filas, refiriéndonos a las personas de la tercera edad. Tiene todo esto un tufo innegable a medro político.

***

Hubo conferencia de prensa de la fracción parlamentaria de Morena oponiéndose a la autorización de la reestructura de deuda estatal, así como la contratación de diversos créditos, indispensables para brincar el bache financiero.

Callaron durante los cinco años anteriores por el mal manejo de los préstamos a corto plazo que se despacharon con altos réditos de principio a fin de la administración.

A Gustavo “El Pichuy” de la Rosa le tocó ser diputado y cómplice de esa ausencia de intervención del Congreso, que le dio manga ancha a Corral. Aprovechaba cualquier momento para tomarse la foto con él.

Pero, además, se olvida algo adicional. En la actualidad ya superó la administración federal morenista el endeudamiento ocurrido en la administración de Enrique peña Nieto.

La página Verificado.com.mx, un portal especializado en verificar noticias, corroboró como cierta dicha situación. Peña Nieto endeudó en 2.5 mil millones de dólares al país ante el Banco Mundial, y en lo que va de la actual administración ya se superan los 3.5 mil millones.

La postura adoptada tiene más que ver con un ánimo electoral que otra cosa.