-Cambia Bankaool en pleno colapso financiero

-Aprieta Gabriel Díaz a funcionarios

-Salvan la vida pero quedan en la calle

Con todo sigilo, el banco con lejanos orígenes chihuahuenses en la Unión Progreso, Bankaool, cambió de dueños hace unas semanas, pero por más esfuerzos que hace sigue sin recuperarse de la delicada condición en que fue dejado por años de manejos algo más que turbios y escandalosos.

Habíamos reportado que el norteamericano de Metabank, Brad Hanson, había desplazado a los grandes inversionistas delicienses y de la región sur del estado. Pero ni los millones de dólares inyectados cada mes sirvieron para enderezar el rumbo, a causa de una cartera contaminada y activos tóxicos que hundieron a la institución.

Pues bien, ahora es público que un grupo de Costa Rica, encabezado por Moisés Chaves, le apostó a la recuperación de Bankaool a través de Omni, una plataforma de tecnología financiera con la que pretende usar lo que sirva y lo que queda de la empresa… si es que algo llega a servir, aparte de la licencia para operar como banco.

La firma financiera digital hizo algunos anuncios en México de la adquisición de Bankaool luego de lograr la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a principios del mes de marzo.

Apenas pasaron unos cuantos días cuando vino la debacle bancaria internacional que comenzó por el Sillicon Valley Bank y siguió con otros bancos regionales de Estados Unidos como Signature y Silvergate, hasta que alcanzó al europeo Credit Suisse. El vértigo continúa y el nerviosismo sigue expandiéndose en el sector financiero internacional.

En este contexto, Bankaool es apenas un grano de arena en el desierto. Pero precisamente por eso, así como por su bajo nivel de capitalización y la malísima calidad de su cartera, queda en una posición tan vulnerable que hace bastante cuestionable la adquisición de Omni.

El sigiloso movimiento financiero no abona a la delicada situación, como sí abonaría la transparencia y la información clara de la operación realizada.

Si bien el negocio no es público, los números oficiales de Bankaool presumen de 40 mil clientes de ahorro, inversión y crédito, además de una cartera superior a los seis mil millones de pesos, por lo que no es cualquier cosa mantener en la oscuridad la situación real que enfrenta y los riesgos que representa para Chihuahua.

***

Hay decisión de que los servidores públicos estatales y legisladores dejen de hacerse como que la virgen les habla y se incorporen al trabajo partidista en el PAN, cuidando las formas y restricciones legales electorales.

Por ese motivo, Gabriel Valdés, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, fue designado como presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y la diputada local Diana Pereda, como secretaria de la misma. Esta cartera queda integrada además con la diputada federal Laura Contreras y Roberto Carreón, legislador local.

Asimismo quedó conformada la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, integrada por Lucy Marrufo, Neyra Regalado (Ichmujeres), y Margarita Blackaller, (legisladora) sólo por mencionar algunas de las integrantes, quienes tienen la directriz de subirse a atender las exigencias ciudadanas.

Deberían tenerlo muy presente todos los que cobran muy buen salario en puestos directivos dentro de la administración estatal, tras el atorón al exsecretario Sandoval –que ni fu ni fa, ni dentro de gobierno ni en el partido, del cual no encontramos prueba de militancia en el padrón de la ciudad de México ni en el de Chihuahua-, por lo que estas y otras comisiones tendrán que redoblar la chamba.

Tiene clara la ruta hacia el 2024 el dirigente estatal Gabriel Díaz, para fortalecer el trabajo interno con apoyo en secretarios y funcionarios de primer nivel de gobierno de Maru.

Deberán arrimarse para trabajar en las comisiones, por la batalla electoral que viene, y que augura ser la madre de todas las batallas, incluso con mayor intensidad que el 2018, donde la dirigencia panista y el gobierno estatal doblaron las manos y entregaron prácticamente el triunfo.

Los morenos sacaron con Andrés Manuel 643 mil votos, 200 mil más que los obtenidos por Ricardo Anaya. Imposible no pensar en esas traiciones desde palacio estatal –cero operación política- como parte de la ecuación en el resultado, una traición que dolió en el panismo que nunca rajó en la contienda ni en sus ideales.

***

La explosión ocurrida en una vivienda de dos pisos a un lado del Templo de la Divina Providencia, vino a generar un trastorno en la vida de todos quienes viven en la zona, por supuesto en mayor medida de quienes perdieron su patrimonio y aún resienten convalecientes las lesiones sufridas.

La familia está pidiendo una ayuda económica, ropa y calzado, para los adultos y los niños. Perdieron muebles, ropa, electrodomésticos, todo su patrimonio. Anali Sánchez es la madre, ella tiene el celular 6143734770.

Junto con ellos, en menor medida, están las molestias que han debido sufrir los vecinos, quienes sufrieron daños en sus casas, las cuales en estos momentos supuestamente están siendo revisadas por personal de protección civil, para determinar cuáles de ellas sufrieron daños estructurales y podrían ser un riesgo.

El problema es que no les han permitido a los vecinos siquiera regresar para sacar lo elemental. Tienen miedo por los bienes que quedaron en las casas y que pudieran ser objeto de robo. Los cordones amarillos no desalientan ni atemorizan a nadie.

Salvo a los de Teléfonos de México, que ahí fueron vistos reparando las líneas de conducción. No comprendían los vecinos como es que dicho personal estaba en la zona y a ellos no les permitían entrar y salir rápido por algunas de sus pertenencias y guardar los objetos o artículos de valor.

Viene enseguida el deslinde de responsabilidades mediante una pericial para establecer quién deberá pagar los cuantiosos daños, que por la explosión pudieran haber dañado otros casos al grado de tener que ser demolidas. No hay confirmación oficial de los peritajes, ni tampoco si al menos ya iniciaron.

Nos mandó una de las vecinas una foto donde vemos al personal de Telmex, que nosotros publicamos en nuestra edición digital.

***

Unos cuantos elementos del Cuerpo de Bomberos han salido a manifestar su inconformidad por el proceso para la promoción de ascensos que fue publicada hace unos días.

Bien dicen que nunca se puede quedar bien con nadie, y en este caso aplica, pues los bomberos que no están de acuerdo con dicho proceso (cabe señalar que algunos de ellos actualmente están comisionados a otras áreas, es decir no están en labores operativas) parece que le están apostando a no perder ciertos privilegios.

Quieren seguir de comisión y que todas las condiciones estén dadas para que puedan ascender, pero es difícil que puedan echar abajo todo un consenso logrado con la corporación, pues las bases para esta convocatoria fueron construidas precisamente por sus compañeros bomberos durante mesas de trabajo realizadas en un período de nueve meses, donde también se acordó la instalación de un comité de honor integrado por los bomberos con mayor antigüedad y experiencia, quienes serán los que evalúen el servicio y experiencia de los solicitantes para aprobar los ascensos.

Es justo y necesario que haya ascensos en esta corporación, desde hace 10 años no se realizaba un proceso así, y menos con la participación directa de los interesados. Finalmente ascenderán quienes así se lo merezcan y lo acrediten, no como sucedía anteriormente, de maneras poco transparentes.