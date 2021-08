-Cambiaron feministas activismo por nómina

-Entre más dinero a Seguridad, más asesinatos

-Lambiscón, hasta construye accesos a cuarteles

-Instruye Bonilla engordar la nómina... de policías

No es la discreción su fuerte, o más bien dicho, su pecho no es bodega. Lucha Castro no se aguantó las ganas de confirmar lo que ya sabíamos.

Su alianza con Corral desde la campaña se materializó en la entrega del manejo completo de la violencia contra la mujer para ella y su séquito cerrado.

Han hecho del feminismo, algo que inició como una lucha legítima, exigencia ante la muerte e impunidad lacerante, un argumento para buscar posiciones de poder.

Se convirtió su interés en nómina, puestos, posiciones, dinero, y de la verdadera lucha se olvidaron. El silencio fue ominoso y cómplice con el corralismo, porque ellas mismas eran quienes estaban obligadas a actuar y no lo hicieron.

Publica Lucha lo siguiente, al contestar a un tuit de Blanca Gámez, una de sus aliadas: “...de ser perseguidas, amenazadas, vilipendiadas por César Duarte, nos convertimos en aliadas estratégicas de un gobierno comprometido con los DH de las mujeres. Las funcionarias responsables de atender las violencias de género Nosotras (la mayúscula es de ella) las propusimos...”.

Chihuahua en primerísimo lugar de agresiones a la mujer, principalmente feminicidios. La estadística ahí está y es pública.

Retrasaron y manipularon la alerta de género hasta el final, final, para que la responsabilidad de su aplicación cayera en la siguiente administración y no en Corral.

A confesión de parte, culpabilidad manifiesta.

***

Los más de 24 mil millones de pesos destinados a la Fiscalía General del Estado durante cinco insufribles años, sirvieron para nada, en el caso concreto de los homicidios.

Es más, entre más presupuesto se les dieron, más sucesos violentos ocurrieron, ocurren aún.

Tampoco sirvió de mucho crear la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quitándole a la Fiscalía 2 mil 400 millones, porque al menos en el rubro delicado de los asesinatos, cero cambio, es más, se recrudeció.

Pese al fracaso en las tareas de seguridad, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad, se les siguió dando dinero a manos llenas.

En 2016 la Fiscalía tenía un presupuesto de 4 mil 43 millones; en el 17 se redujo a 3 mil 500 millones, pero en los siguientes tres años se sirvieron con la cuchara grande: 2018, 4.3 mil millones de pesos; 2019, 4.8 mil millones, y 2020, 5 mil 500 millonsejos.

En todos esos años se incrementó el presupuesto a la Fiscalía, bajo cuyo mando se encontraba la Comisión Estatal de Seguridad, en más de un 30 por ciento, lo que ninguna otra área.

Los resultados de lo que fue un gran despilfarro con tufillo a corrupción están a la vista. 2017, 500 homicidios más que el año anterior y así hasta la fecha.

Si en el año 2016 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de 43, en 2020 fue de 72, y ahorita, al mes de julio ya es de 38. El acumulado en la tasa de homicidios está arriba de 300!! en el fatídico quinquenio.

Concediendo que de esos 27 mil millones solo el veinte por ciento transitó por proveedores, estamos hablando nada menos que de cinco mil millones, nada despreciable el usual ten percentage.

***

Ha hecho de todo Javier Corral por complacer al Presidente de la República. El regreso a clases pese a la fuerte oposición por el riesgo de contagio, los recientes piropos en visita presidencial, pero nos hemos enterado de una última acción que muy calladito realiza.

Le construye el gobierno del Estado a la federación, con los exiguos recursos de los chihuahuenses, los caminos de terracería de los cuarteles de Ojinaga y Camargo.

Es una obra que se ordenó realizar lo más rápido posible, en tres meses debía estar concluida, antes de que él se vaya, para decirle al presidente, ¡misión cumplida!

No sabemos cuánto va a costar el chistecito, pero no se trata de una obra menor, se va a recarpetear con suficiente amplitud, para que no batallen los agentes federales al realizar sus maniobras.

Las obras están localizadas sobre las carreteras Aldama-Ojinaga kilómetro 39+186 y Camargo-Ojinaga, kilómetro 231+840. Es la licitación pública SCOP-LPN-018-2021.

No tiene un peso el gobierno estatal para hacer frente a sus deudas con proveedores a quienes debe miles de millones, incluso tiene problemas con la nómina y con las actuales obras que también con muchísima y sospechosa urgencia realiza en muy pocos puntos del Estado, y se anda luciendo con este tipo de acciones, todo para tratar de quedar bien. Arrastrado y convenenciero con el dinero de los chihuahuenses, hasta el último día.

***

Es ridícula y a destiempo la convocatoria a la licitación pública para equipar las escuelas con motivo del inminente regreso a clases.

La licitación número 082/2021, con cargo a la Secretaria de Educación, es para comprar refacciones y accesorios menores para las escuelas del nivel básico.

Trae dos pequeños detallitos. El primero es la cantidad a todas luces insuficiente de equipo solicitado: 300 motores para aires, 150 válvulas check, 150 bombas para aire, 50 tinacos...

En Chihuahua hay cuando menos 6 mil escuelas de educación básica, la mitad responsabilidad del estado y el resto federales. Solo del sistema federalizado son casi 800 mil alumnos.

Francamente esas cantidades solicitadas son una burla.

El otro pequeño gran detalle es que la licitación tendrá resolución o más bien dicho, apertura de proposiciones hasta el 10 de septiembre, diez días después del retorno a clases.

Hay una abulia tremenda, irresponsabilidad criminal en las autoridades educativas, en el último momento tratando de solucionar lo que desde hace cinco años no han podido resolver, las condiciones paupérrimas de la gran mayoría de escuelas.

Y así quieren que los niños regresen a las aulas.

***

El alcalde electo Marco Bonilla, quien espera a finales del mes para definir su gabinete oficialmente, ha dado la instrucción a unos cuantos que ya tienen puesto seguro de no engordar la nómina municipal para mantener a raya el gasto corriente.

La única nómina que tiene autorización para crecer es la de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y eso con academias permanentes para incorporar a nuevos policías, con la idea de combatir el déficit de elementos.

De ahí en fuera, los que lleguen al gabinete deberán trabajar con lo que tienen, nada de hacer limpias ni caer en excesos de poder, y mucho menos comenzar a meter gente sin análisis previo de las necesidades de personal que existan.

Es muy razonable la petición de Bonilla Mendoza dado que el renglón de la seguridad es el que demandará cada día más una cantidad suficiente de elementos para cubrir una ciudad en crecimiento.

En las demás dependencias es también razonable no disparar los servicios personales, pero además ni hará falta, porque prácticamente será la continuidad de una administración previa de cinco años.

El otro punto a considerar es que la seguridad será el mayor reto de la nueva gestión municipal, que arrancará sin muchos contratiempos políticos, pero con la gran problemática que representa la delincuencia.

De ahí, pues, que se tenga previsto programar mayor gasto en la Policía Municipal, independientemente de quién sea designado titular. Es parte de una estrategia que va más allá de las personas.