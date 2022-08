-Carlos Salas sigue de “incógnito” en Palacio

-Benja cual Quijote velando armas

-Cierran filas en torno a Rivera Campos

-El rescate del albergue Nohemí Álvarez

Con un elevado nivel de discreción, lo que demuestra el grado de operatividad que maneja Carlos Manuel Salas, “Charly o Dany de Vito”, para evitar ser detectado o ser puesto en evidencia, sin exhibirse pues, ha ido y venido al Palacio de Gobierno estatal.

Mucho se ha especulado a cerca de las numerosas visitas que el ex fiscal ha realizado en los últimos días, en específico en el primer piso, ahí en la oficina de la esquina que es la antesala al despacho de la Gobernadora.

“El jefe” Salas, como lo conocía la tropa cuando estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado, entre 2010 y 2013, cuando el estado sufría los embates más crudos del crimen organizado, ha sido partícipe en algunas asesorías de manera directa con el secretario general de Gobierno.

Fueron años complicados los que le tocaron al reconocido litigante cuando rindió protesta en el cargo, al grado de que los expertos dicen que fueron sus estrategias las que reivindicaron el camino en materia de inseguridad que el estado no podía enderezar.

No está del todo mal que se le pidan consejos al ex fiscal, ya que logró controlar los indicadores delictivos que manejaban a la alza en municipios que el sereno era el único que rondaba por las noches.

***

Luego del madruguete con aroma a oportunidad que el PAN y sus aliados le propinaron a Morena el jueves en la sesión de la Junta de Coordinación Política, proponiendo a la neomorenista Adriana Terrazas para presidir el Congreso local, Benjamín Carrera se ha declarado en velación de las armas. Literal, como el Hidalgo Don Quijote, estará a la intemperie en oposición a que el PRIAN se salga con la suya.

Necesitará muy buenas colchas tamaño king size para resistir las insistentes aguas que caen sobre la ciudad, con anticongelante porque las mañanas y anocheceres ya se presentan frescos.

Se sentía muy seguro de que Cuauhtémoc Estrada lo sacaría adelante, por la foto publicada en la que se veían todos felices y contentos, acuerpándolo como propuesta morenista a la presidencia. Regularmente no caben en la fotos, menos en ese momento.

Se le olvidó que la política es el arte de lo posible, y no de lo imposible. Su propuesta era inviable políticamente. Tiene demasiados muertos en el clóset. No hubo jugarreta como él la llama, sino consecuencia de esos antecedentes insepultables.

Es oportunidad de oro para Adriana Terrazas, que lograría un escalón más en su amplia carrera política. Por supuesto que debía decirse sorprendida. Formalmente no puede decir otra cosa, pero la verdad es que ha sido fiel de balanza, no sólo ella, sino otros integrantes de la fracción morenista que no le tienen miedo a los consensos con base en ponderación de mayorías reales.

Con largo colmillo, Adriana ha cuidado todos los frentes, incluidos los de adentro de Morena, pero fatalmente se ha enfrentado a las posiciones irreductibles que cancelan cualquier posibilidad de avance.

Darle a Benjamín Carrera la presidencia del Congreso, era condenar al órgano a la ingobernabilidad por esas posiciones inflexibles. Ni Corral quiso darle la posición pese a que era uno con Morena, menos ahora que las armas son veladas, debidamente cargadas.

* **

Estuvimos puntuales en el viejo edificio de la Escorza para ver desfilar –y escuchar- a los directores de las principales facultades de la UACH.

Uno a uno, los responsables de las unidades académicas se fueron decantando y opinando de manera favorable por su colega de la Facultad de Derecho.

No escuchamos ninguna voz discordante, aún y cuando en el pecho llevarán algún corajillo o desencanto.

A su llegada a la sede de Rectoría, los directores de las diversas unidades académicas coincidieron plenamente en que Rivera Campos cuenta con el perfil idóneo que requiere la UACh y mostraron su respaldo, esto desde luego, después de un intenso cabildeo que se realizó durante los últimos días.

El abogado general Mario Trevizo, a quien en más de una ocasión se le consideró como el próximo rector, mostró su apoyo a Rivera Campos e indicó que en ningún momento tuvo intenciones de dirigir el rumbo de la universidad.

Tersa y sin aspavientos fue la sesión del Consejo Universitario reunido ayer, con el único objetivo de aprobar la convocatoria para elegir al próximo rector de la máxima casa de estudios, un ejercicio que es mero trámite.

Los próximos días serán únicamente para cumplir con los requisitos que establece la convocatoria y no faltará algún Consejo Técnico que envía a un despistado para contender, pero, el próximo viernes –si no es que uno o dos días antes-, el director de Derecho será ungido como el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh). Fenomenal la exclusiva de El Diario ayer en su nota principal.

La balanza se ha inclinado a favor del director de la Facultad de Derecho, Luis Alfonso Rivera Campos, a quien se le vio como el rebelde entre los directores, desde que Jesús Villalobos Jión, llegó al rescate de la universidad tras el fiasco que resultó ser el corralista, Luis Fierro.

Hubo dudas al inicio de sus labores, pero resultó excelente el trabajo desarrollado por la tríada Trevizo, Facio, Villalobos. Debe la Gobernadora estar muy contenta con su institucionalidad.

***

Inconformó mucho la designación de Alfredo Rueda al frente de la Fundación Colosio, un grupo político de alta relevancia dentro del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional -PRI-, a quienes soñaban con dicha titularidad.

Sobre todo porque no ven en Rueda un perfil con los suficientes méritos para dirigir los destinos de esa agrupación. Alegan que su participación en el PRI se reduce si mucho a la asistencia a algunas reuniones del CDE y como funcionario de medio pelo en administraciones del tricolor, pero hasta ahí.

Desde las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, de la calle Melchor Guaspe, nos reportan que son muchos los tricolores que están extrañados y hasta cierto punto con sentimientos de traición; simple y llanamente porque Rueda nunca figuró en la lista de cuadros contemplados para dirigir dicho órgano.

La llegada de Rueda, causó escozor entre otros perfiles más comprometidos que se quedaron en lista de espera para tener un cargo en el PRI estatal y por lo mismo andan pregonando a los cuatro vientos que Domínguez no tenía que aceptar el dedazo.

***

Un nuevo acierto se anotó la administración estatal, en su política de atención al fenómeno de la migración, y es que luego de que la pasada administración dejara al garete el albergue para niños migrantes, Nohemí Álvarez Quilla, el Gobierno Estatal puso manos a la obra para mejorar las condiciones.

Aunque ya la presidenta del DIF Estatal María Eugenia Galván Antillón había anunciado una inversión para ampliar su infraestructura, mediante la construcción de un segundo piso, en estos días se lanzaron las convocatorias para la contratación de personal; se trata vacantes para vigilancia, intendencia, cocina y cuidadores.

Además, en el periódico Oficial del Estado, se lanzó una licitación para la compra de mobiliario, en la cual se incluyen literas, equipo de cómputo, sábanas, electrodomésticos, y todo tipo de artículos para su funcionamiento.

También habrá recursos para artículos de limpieza, de papelería, asó como uniformes y prendas de seguridad.

Se espera que el inmueble tenga una capacidad para recibir a 400 menores, especificó Galván Antillón.

Es de sumo interés para la presidenta del DIF, tener infraestructura para recibir a los menores y otorgarles un trato digno en su estancia en el estado, de ahí que diariamente son canalizados al DIF por parte de las autoridades migratorias entre 6 y 7 niños.

Durante su estancia recibirán alojamiento, alimentación y asistencia psicológica, además se les brindan actividades educativas y lúdicas que les permiten pasar el tiempo de una mejor manera, dado que en promedio permanecen hasta 4 meses en las instalaciones, en lo que es resuelta su situación.

Estas acciones son por demás plausibles y ejemplo de la voluntad política de la presente administración, para brindar condiciones dignas a la población en tránsito por el estado.

***

Sin lugar a dudas, la pandemia dañó muchas actividades, pero también dejó otro tipo de beneficios y logros. Está el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh donde la carrera de Licenciatura en Filosofía en modalidad virtual ocupa el primer lugar a nivel nacional en matricula y eficiencia terminal de alumnos, esto es, que concluyen su carrera.

También este año relanzarán el diplomado de gestión de archivos que ya se impartió en el Tribunal Superior de Justicia y en la secretaria de Educación, Cultura y Deportes.

La secretaria académica Mónica Guevara de la Facultad trabaja ahora en el análisis y revisión de los planes de estudio de las 6 licenciaturas que se ofrecen para acreditación y reacreditación.

Las carreras que se ofrecen son: Letras Hispanoamericanas, Filosofía, Periodismo, Lengua Inglesa, Ciencias de la Información e Historia.