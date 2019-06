-Caseta de Sacramento será tema con AMLO

-“Tisca” se lleva a sus regidores a pelear el SNTE

-En Salud no reconocen a precarios

-Quiere unidad pero le pega al PAN de Juárez





Existe la expectativa de que en la próxima visita presidencial haya un mensaje en relación a la caseta de Sacramento.

Esto pese a la posición muy clara por parte del gobierno del estado. Tajante, no está dispuesto a ceder en el otorgamiento de más tarjetones con descuentos a los vecinos de la zona, bajo el argumento de que hay abuso y tráfico de los mismos.

Pero el nuevo amanecer no debe perder de vista que hay un antecedente muy cercano. En Cuyutlán, en Colima, el concesionario de la caseta recibió la orden de permitir pasar sin cobro a todos los vehículos de pasajeros.

Es cierto que el caso de Cuyutlán es muy diferente al de Sacramento, pero aún así, Morena habrá de plantear el asunto a Andrés Manuel en su gira próxima, con el ingrediente de la represión.

Cuyutlán es federal. Por ello, la concesión la maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero Sacramento es estatal.

Nos dicen que ello no implica que no vaya a haber un atorón sólo por no dejar al gobierno de Corral.

Que, si bien podría no cancelarse el cobro, si podría solicitarse -con todo respeto- que mueva la caseta para que los habitantes de esas comunidades aledañas no tengan que estar sufriendo con el pago.

Es un verdadero brete para el gobierno del nuevo amanecer.

Primero porque es cierto que los ingresos forman parte de la garantía de pago de préstamos solicitados por la administración estatal. Pero, además, porque son el ingreso para pagar mantenimiento.

Un detalle adicional ante la posibilidad de que gobierno estatal sea “convencido” por la cuarta transformación: no hay carretera libre, salvo que se construya, que pueda ser utilizada como se exige en estos casos.

La única carretera es la conocida como curvas del perico, pero apenas comunica un par de kilómetros después de la caseta.

En Cuyutlán había una demanda constante. Es el mismo caso de Sacramento y del doble cobro al que son sometidos los vecinos de Camargo, La Cruz y municipios circunvecinos desde hace décadas.

Dice la máxima que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Con las salvedades señaladas, veremos si es cierto.

***

En primera fila se ven las autoridades en el presídium de entrega de reconocimientos al personal de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay cientos de trabajadores precarios en todos los niveles, administrativos, médicos y enfermeras, entre muchos otros, que carecen de las mínimas prestaciones.

Esos reconocimientos son parte precisamente de las canonjías a las que tienen acceso únicamente los trabajadores sindicalizados.

Algunos que no lo son, pero son regularizados, reciben también algunos apoyos, pero con cargo mayormente a dinero estatal.

Trabajadores de la salud de primer y segundo nivel, categorías que discriminan al personal, cuando todos ellos realizan tareas de sostenimiento y prestación de los servicios en hospitales y centros de salud.

Personal precario que se encuentra en la incertidumbre por los cambios anunciados a nivel federal y que no conocen sus repercusiones al centralizarse la salud como ha sido anunciado de manera insistente desde hace algunos meses.

Son personas que hace tiempo debieron haber sido reconocidos salarial y prestacionalmente, pero que gobiernos van y vienen, sin que se resuelva su situación.

Más aún son continuos los abusos contra ellos con jornadas excesivas e incluso despidos, todo ante la indiferencia de las autoridades laborales, donde los juicios duran eternidades en perjuicio del trabajador.

***

El tandeo de agua en colonias de la ciudad se agudizará durante las siguientes semanas, por el incremento de temperaturas.

Hay escasez de pipas en las colonias donde se ha racionado el servicio, a grado tal que las madres de familia sufren horrores para realizar sus actividades cotidianas como cocinar o lavar ropa.

No hay congruencia entre ese recorte de suministro del vital liquido y los cobros que cada día son mayores.

Carece de capacidad la Junta Municipal de Agua igual que ocurre con la Junta Central, sin una planeación adecuada y sin margen de operación.

Roberto Lara, el responsable en la ciudad, prefiere la grilla que el trabajo.

Frente a las críticas, nada ocurre, ante la insensibilidad de la autoridad que esconde la cabeza como los avestruces.

Las quejas ocurren principalmente al sur de la ciudad, pero no es exclusivo de esa zona, más cuando los tandeos son manejados de manera extremadamente discrecional.

Los horarios son en muchos casos una simulación que sólo existe en la mente del Pony Lara, pero que genera incertidumbre y por supuesto molestia en la población de media ciudad.

***

Muy complicado llamar a la unidad y a la reflexión tras la derrota de las pasadas elecciones en Baja California y Puebla.

Rocío Reza, la líder estatal del PAN, trata de sacudir el estruendo de la caída libre en votos, pero en momentos significativos, donde hay una andanada de ataques al comité municipal en Juárez, y se adopta una política de cuenta chiles, en materia de apoyos para el resto de los municipios.

Piensa Rocío en el 2021, pero antes debe pensar en ello están el 2019 y 2020, que corren aprisa, están encima, sin claridad, más que decisiones centralistas dictadas desde Palacio.

Por lo pronto, la líder estatal del PAN se encuentra convaleciente de una operación en cervicales, que la mantuvo con movilidad restringida durante varias semanas, en que usó collarín.

En redes sociales difundió una imagen de ella en un conocido centro comercial de la ciudad, donde aún se miran en su rostro los estragos de la intervención.

Días antes divulgó el video con el mensaje señalado, dolor manifiesto en la convalecencia por la cirugía y en la derrota electoral reciente, que le sirvió, eso sí, para viaticar alegremente por algunas de las entidades donde se realizaron comicios.

***

El excandidato a presidente municipal por Morena, Fernando Tiscareño, no desaprovecha oportunidad alguna para dar muestras de que él es quien controla a los ediles del partido que lo acogió.

Eran parte de su planilla y ciertamente han de creer que le deben el cargo. No por nada le hacen caso hasta de pelear batallas que no les corresponden.

La mano de “Tisca” ahora está metida en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde aseguran que quiere agitar las aguas al dirigente de la Sección 42, Ever Avitia Estrada, para meter candidato morenista.

Para ello ha recurrido a los regidores, a fin de que le ayuden a financiar su propio movimiento magisterial, con miras al relevo en el SNTE.

Pero los ediles harían mejor si se centran en su trabajo al interior del ayuntamiento y como gestores de las colonias necesitadas, ahí donde están las bases de Morena y la gente que votó por ellos, en vez de entrarle a guerras que en teoría les son ajenas y que está muy lejos de ganar frente a los auténticos tiburones dueños de ese gremio magisterial.