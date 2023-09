-Casi la mata, pero no quería matarla…

-Cero pesos para la universidad gratuita

-“Cocorea” con video mostrando a su galán

-Revisa ya Municipio obras de Presupuesto Participativo

Nada bien cayó en los círculos femeninos del poder la resolución del juez Agustín Saláis Ortiz de quitarle los delitos más graves de encima al abogado Javier Arturo R.B., a quien vinculó a proceso por secuestro, violencia familiar y lesiones, pero no por tentativa de feminicidio y tentativa de violación.

El sujeto está acusado -debe recordarse- de retener por siete días a su expareja sentimental, sometida a torturas tales que resultó con fractura de nariz y de un dedo meñique; además de haber sido quemada con agua caliente y ser herida con un “cutter” en casi todo el cuerpo, incluidas sus partes íntimas.

La Fiscalía de la Mujer (FEM) armó el caso con solidez ejemplar. Le formuló imputación por el feminicidio y la violación en grado de tentativa, además de los otros cargos, pero a Saláis Ortiz se le hizo una exageración cargarle la mano al detenido. Pobrecito, para qué tanto delito.

“Si Javier Arturo la hubiera querido matar lo habría hecho”, fue el razonamiento del juez de control penal, luego de una audiencia de ocho horas en las que fueron exhibidas, además, las formas de control y manipulación que ejercía el hoy acusado contra quien fuera su pareja sentimental.

De no ser porque la víctima fue buscada por un familiar el pasado ocho de septiembre, la mujer ahí seguiría sufriendo las atrocidades del psicópata que la retuvo contra su voluntad durante una semana en una casa de la colonia Cordilleras.

Bueno, eso ha de creer el señor juez. También ha de pensar que, si no interrumpen la tortura por obra de la Providencia, la mujer seguiría con vida porque el abogado –que presumía de influencias en el Congreso del Estado y la Fiscalía- no quería matarla. O sea, casi la mata, pero no porque esa fuera su intención, así que no cuenta.

La vinculación a proceso y una eventual sentencia por los delitos que sí validó el juez, tal vez alcanzan para sancionar de forma drástica al presunto agresor una vez que sea llevado a juicio con todos los elementos de prueba que pesan en su contra y los que sean acumulados en los cuatro meses fijados para la investigación.

Sin embargo, retirar el intento de agresión sexual y de matarla fue una mentada para las abogadas, la FEM y muchas mujeres involucradas en la búsqueda de justicia; ello además demuestra que la perspectiva de género en materia de justicia sigue como estuviéramos en 1900, cuando ellas no tenían siquiera el grado de ciudadanas.

***

Si el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 no había sido suficientemente criticado, hay otro aspecto que el paquete económico deja a deber: la concreción de la educación superior obligatoria y gratuita para el año entrante, tal como lo había proyectado el gobierno de la 4T.

De los primeros análisis se desprende que el presupuesto para universidades públicas estatales creció cero por ciento en términos generales; la UNAM y otras de las instituciones más importantes del país tienen un aumento marginal.

Tampoco tendrá crecimiento alguno el fondo de gratuidad que sería la base para hacer realidad que la educación en universidades gratuitas sea gratuita. O sea que, como tantas veces ocurre, hay leyes que norman determinado aspecto, pero no hay presupuesto para cumplirlas.

Debe recordarse que en 2019 el Congreso aprobó una reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr que las y los jóvenes en el país tuvieran acceso obligatorio, universal y gratuito a las universidades, normales e institutos tecnológicos.

Para lograr este fin, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidieron la creación de dicho fondo de gratuidad, sin que hasta la fecha exista recurso.

Por ello y en el plano local, nos reportan, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, continuará con la planeación que siguió en 2023, ante la falta de certeza sobre el proyecto de ofrecer educación superior gratis a los jóvenes chihuahuenses, meta que parece cada día más lejana.

Esto sin contar los problemas económicos que atraviesa la máxima casa de estudio debido a los recortes federales, lo que ha dejado en el tintero importantes proyectos como el nuevo hospital universitario.

***

No deja descansar el tema de la agresión sufrida en casa y vehículo en Nuevo Casas Grandes la diputada de Morena, América García Soto, ahora con amplio video que fue interpretado como franco “cocoreo” a quien haya sido que le generó el daño, presentando en sociedad al objeto de la supuesta disputa sentimental.

La novedad es esa, que subió al pleito a su actual pareja, de quien solo sabemos que se llama “Pancho”, a quien incluso le da el uso de la palabra, y echa un rollo referente al móvil político y el trabajo por la transformación.

Ambos dejan muy en claro, en sintonía con la denuncia de la semana pasada, que se trata de un asunto político, interpretación de la cual no quitan el dedo del renglón.

El video fue subido el pasado domingo: “gracias a todos por sus muestras de cariño y aprecio… seguiremos trabajando hasta lograr la transformación del noroeste”.

“Todos merecemos vivir en paz, no por estar en la política merecemos falta de respeto. Repruebo la conducta política de esa actora política que está tratando de desprestigiar mi imagen, le digo que hay investigaciones de por medio y que la carpeta está muy avanzada”.

“No es tema interno de partido, si es un tema político de los adversarios, que se sienten cobijados en el poder…las investigaciones ya se están dando”.

La grabación se realizó en su casa en la ciudad de Chihuahua, donde pasó el fin de semana en familia y con su pareja.

La diputada manejo el video como un live, donde mandó saludos a varias personas que se conectaron y le mandaron saludos en solidaridad con la situación que atraviesa.

***

En el municipio dieron inicio a la revisión de los 548 proyectos que la ciudadanía inscribió en el Presupuesto Participativo.

Serán validados técnica y jurídicamente, luego vendrá el proceso de votación en el mes de noviembre.

De estos proyectos saldrán las obras de pavimentación, parques, mantenimiento de escuelas, luminarias y más, que se llevarán a cabo en 2024 en las colonias de la ciudad. El propósito es responder a las necesidades más solicitadas por la comunidad.

Una buena novedad es que las reuniones del Comité Técnico que revisará cada proyecto se transmitirán en tiempo real en las redes de Gobierno Municipal para darle transparencia al proceso. Este ha sido el principal encargo del alcalde, Marco Bonilla: todo claro y transparente como el agua.

Este punto ha sido clave para que la gente confíe en el Presupuesto Participativo, lo cual ha permitido que año tras aumente el número de personas que inscriben sus proyectos y que acuden a votar.