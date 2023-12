-Charlatán de Tik Tok “mata” a mamá de Lesly

-Manda a un segundón con los regidores

-Amenazan con huelga empleados de la UACH

-El historial del camión asesino

Han causado revuelo en las redes, principalmente en Tik Tok, los videos de Lesly, una joven chihuahuense que busca a su mamá, María del Carmen Palacios, desaparecida en El Largo Maderal, Madera, tierra sin ley para las mujeres, como otros tantos puntos del país.

La madre de Lesly salió de su trabajo a comer al mediodía el 22 de marzo de 2022 y nadie supo más de ella, a pesar de estar en una pequeña comunidad en la que casi todos se conocen entre sí.

Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarla, enfrentándose a mil obstáculos que impone la burocracia investigadora y a las amenazas de criminales sin escrúpulos, tanto los que se la llevaron como los que lucran con el caso.

Sobre esos delincuentes que la desaparecieron no hay más pistas, pero hay muchos casos de familiares que viven circunstancias similares en la entidad que ahora enfrentan no sólo la incertidumbre que genera no saber el destino de las víctimas, sino también a los extorsionadores que buscan sacar ganancias con estos delitos.

Tenemos en versión digital de GPS la imagen de un charlatán que lee el tarot, identificado únicamente como “coachclarividente1”, que asegura saber que la mamá de Lesly está muerta y que fue objeto de un ataque criminal.

La deducción la puede hacer cualquiera sin necesidad de recurrir a la lectura de las cartas, pero no deja de ser mera suposición o especulación de una persona cualquiera, en este caso nomás por ganar likes y colgarse de un video que cuenta con millones de reproducciones y reacciones de la gente.

Pero detrás de ello, lo sabemos por los mismos familiares de víctimas de desaparición forzada, hay criminales que todos los días extorsionan a las familias, diciéndoles que saben dónde están los desaparecidos, que los mataron, que siguen vivos, tratando de sacar algo más que likes de ese delito.

Son actividades delincuenciales colaterales, a consecuencia de hechos tan graves como el padecido por una mujer víctima de la violencia existente y los altos niveles de impunidad que parecen no son combatidos por la Fiscalía del Estado y demás instancias públicas.

La historia de María del Carmen y la incansable búsqueda de Lesly debería servir para sacudir las estructuras investigadoras que ni reaccionan a tiempo ni lo hacen bien, dándoles carpetazos de facto a casos viejos, aunque los mantengan abiertos en sus reportes de escritorio.

***

Ocurrió un lamentable accidente la noche de ayer en el cruce de la avenida Fuentes Mares con el periférico R. Almada, protagonizado por un camión urbano y con saldo de una persona muerta, una señora atropellada con todo y bolsas de mandado en mano.

Rastreamos el camión. Nos sorprendió gratamente que es de un modelo muy reciente, nada menos que 2018, pero no sirve de nada, por su historial de mala conducción. Tiene otro choque el 25 de abril, con acumulación de adeudo vehicular e infracciones de casi diez mil pesos.

Hay una infracción que nos llamó mucho la atención porque es de casi cinco mil pesos, y en la descripción simplemente dice “diversas, no contempladas”. Quién sabe qué habrá hecho el conductor.

Lo que cierto es que han transcurrido casi ocho meses desde el accidente anterior, y ahora –no sabemos si el mismo chofer- vemos a la unidad vinculada a una tragedia aún mayor, porque se trata de un homicidio imprudencial provocado por el atropello.

Desconocemos qué seguimiento se le da a las unidades, a los choferes y a los mismos concesionarios, involucrados en accidentes, porque aquí se observa con mucha claridad que algo hay que hacer, para evitar que sigan provocando lesiones o muertes, como en este caso, con independencia de la responsabilidad de los peatones al cruzar por las avenidas, como la Fuentes Mares, donde lo que falta son pasos peatonales y puentes.

Tenemos las imágenes del accidente como del historial protagonizado por este moderno camión asesino.

***

En los tres años de la administración del alcalde, Maco Bonilla, se ha roto el récord de derrama por turismo. Este año todo indica que no será la excepción, según dio a conocer el propio edil en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco), donde tuvo un evento con empresarios.

A decir del alcalde capitalino, cerrarán el año con 5 mil 200 millones de derrama económica, derivado de todas las actividades de espectáculos, deportivas, culturales y gastronómicas que se desarrollaron en esta ciudad, incluido el Torneo de la Amistad, que además del resultado positivo, según la encuesta de satisfacción que hicieron a los asistentes, los visitantes dejaron una derrama de 410 millones de pesos, que le abonó a romper la cifra de este año.

Haciendo una comparativa, el año pasado todas las actividades turísticas dejaron en la ciudad 4 mil 100 millones de pesos, lo que significa que este año se superó la cifra con mil 100 millones de pesos más que tendrá que superar el Municipio en el 2024.

Habrá que estar pendiente del calendario de actividades turísticas, deportivas y los seminarios ganados, porque de eso dependerá que la administración de Bonilla supere la cifra actual.

***

El gerente del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Carlos Rivas, plantó sin consideraciones a los regidores que citaron a comparecencias a los funcionarios de la administración capitalina, para exponer su plan de trabajo y exponer sus requerimientos presupuestales para 2024.

El funcionario rompió con ello la dinámica más o menos fluida que habían logrado los ediles para realizar el análisis del gasto público, que deben aprobar en un anteproyecto para luego enviarlo al Congreso del Estado, donde le dan los últimos al Presupuesto de Egresos.

Rivas, cabeza de un grupo interno del PAN que presume de grandes influencias, decidió enviar a un segundón porque no tenía tiempo de atender a quienes integran el máximo órgano de gobierno municipal, lo que fue tomado por algunos regidores como una falta de respeto.

Los opositores, desde luego, reclamaron la desatención y pidieron reprogramar la comparecencia hasta que pudiera el señor Rivas acudir, pero el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Paco Turati, desechó la moción.

Ello provocó que el morenista Alejandro Morán abandonara la reunión y su compañera Elvira “La Güera” Villarreal, ignorara al funcionario de segundo nivel, por lo que el ejercicio, nos reportan, apenas duró unos 10 minutos, a lo mucho.

Habrá que ver qué señalamientos se desprenden de este gesto de Carlos Rivas, quien, curiosamente, es de los pocos directores que tienen experiencia previa en una regiduría, por lo que a muchos les extraña este desprecio manifestado reiteradamente al cuerpo edilicio.

Hay quienes creen que está cobrándose los desprecios que a él le hicieron como edil, pero esas actitudes poco abonan a la buena marcha de la administración.

***

Una posible reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado y al contrato laboral de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UACH, que dirige Salvador Salgado, al borde de cumplir una amenaza de huelga.

Aunque dicen que la modificación sería ilegal, pues afectaría de forma retroactiva a trabajadores que están en vías de lograr su planta en la UACH, los empleados afiliados al organismo sindical han presionado a su dirigencia para que haga su trabajo, dado que desde sus inicios ha quedado mucho a deber.

La gestión del rector Luis Rivera, nos aseguran, quiere enfrentar de mejor manera el reto de mantener con vida a Pensiones del Estado, de ahí que busque alternativas para incrementar las aportaciones que realizan los empleados al fondo pensionario y de servicio médico.

A cambio, señalan, ha hecho ofrecimientos de buenos incrementos salariales, muy por encima de la inflación, para lograr los cambios en el contrato de trabajo que limiten el sobrecosto que representa tener activos y jubilados que no aportan a PCE, dado que la obligación recae por completo en el patrón.

La situación tiene meses sin resolverse, después de rondas de negociaciones que han acabado en la nada y después de interminables asambleas de los empleados que critican una gestión deficiente de su dirigencia sindical.

Los que saben marcan como plazo fatal hasta el 15 de enero para ver en qué queda todo. Por ahora está vigente la amenaza de una huelga, en un proceso que alguien con más oficio debería entrar a operar con mayor sensibilidad y tacto.